Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046881

FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH Rothenbaumchaussee 3 20148 Hamburg, Deutschland http://www.foraim.de/
Ansprechpartner:in Herr Wolfgang Gierls +49 40 38904390
Logo der Firma FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH

Robuste Finanzplanung auch in politischen Krisen: Warum Prognosen trügen – und Strukturen entscheiden

(lifePR) (Hamburg, )
Politische und geopolitische Ereignisse stellen regelmäßig vermeintlich stabile Annahmen infrage. Terroranschläge, Finanzkrisen, Pandemien oder geopolitische Eskalationen haben in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, wie begrenzt der Wert langfristiger Prognosen ist. Darauf weist auch die Neue Zürcher Zeitung in aktuellen sicherheitspolitischen Analysen hin.

Doch was bedeutet diese Erkenntnis für private Vermögens- und Finanzplanung?

Ein neuer Fachbeitrag im Blog „Finanzen News Anders“ greift diese Frage auf und überträgt sie auf die Finanzwelt. Die zentrale These: Nicht bessere Vorhersagen machen Vermögen stabiler, sondern eine Planung, die Unsicherheit akzeptiert und Prognosefehler strukturell berücksichtigt.

Der Beitrag zeigt, warum Finanzmärkte häufig robuster wirken als politische Systeme – jedoch nicht wegen treffsicherer Prognosen, sondern aufgrund ihrer Fähigkeit, Schocks zu verarbeiten und Risiken zu verteilen. Gleichzeitig wird deutlich, dass klassische Diversifikation über Anlageklassen allein nicht ausreicht, wenn Risiken außerhalb der Kapitalmärkte entstehen.

Behandelt werden unter anderem:
  • die Grenzen von Prognosen in Politik und Finanzmärkten
  • der Unterschied zwischen Renditeannahmen und Zugriffsszenarien
  • warum robuste Finanzplanung stärker auf Struktur als auf Zukunftsbilder setzt
  • welche Rolle rechtliche Rahmenbedingungen, Jurisdiktionen und Verwahrung spielen können
Der Artikel ordnet diese Aspekte bewusst ohne Alarmismus ein und stellt auch Gegenpositionen dar: Internationale Vermögensstrukturen erhöhen Komplexität und sind kein Allheilmittel. Robuste Finanzplanung wird daher nicht als Standardlösung verstanden, sondern als individueller Abwägungsprozess zwischen Liquidität, Einfachheit und Resilienz.

Der vollständige Beitrag „Robuste Finanzplanung in politischen Krisen“ ist im Blog Finanzen News Anders erschienen und richtet sich an Leserinnen und Leser, die Finanzplanung jenseits von Marktmeinungen und kurzfristigen Prognosen verstehen möchten.

Die im Artikel beschriebenen Überlegungen werden zudem im Webinar Finanzplanung vertieft. Dort stehen langfristige Strukturfragen, Liquiditätsmanagement und Verlustbegrenzung im Mittelpunkt – nicht kurzfristige Markteinschätzungen.

> Zum vollständigen Artikel im Blog „Finanzen News Anders

Über FORAIM

FORAIM ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger Finanz- und Ruhestandsplanung. Der Ansatz von FORAIM verzichtet bewusst auf konkrete Kapitalmarktprognosen und setzt stattdessen auf strukturorientierte Planung, klare Verlustgrenzen und den bewussten Umgang mit Unsicherheit. Ziel ist es, Vermögensstrukturen zu entwickeln, die auch bei politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Brüchen tragfähig bleiben.

FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.