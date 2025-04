Private Finanzen Webinare: Klassisch oder im Konkret!-Format?

Webinar Ruhestandsplanung: Für Personen ab 50 Jahren, die ihren Ruhestand finanziell optimal vorbereiten möchten.​ Webinar Altersvorsorge – Planung und Umsetzung: Für die Altersgruppe 25 bis 50 Jahre, mit Fokus auf den Aufbau einer privaten Altersvorsorge.​ Webinar Immobilie als Geldanlage: Informationen über den Immobilienmarkt und verschiedene Immobilientypen für Privatanleger.​ Geldanlage-Webinar: Wohin mit Ihrem Geld?: Ein Überblick über verschiedene Geldanlageformen und nachhaltige Anlagestrategien.​ Webinar Erben und Schenken: Grundlagen des Erbrechts und wirtschaftliche Folgen von Erbschaften und Schenkungen.

: Vorstellung spezifischer Immobilienprojekte, einschließlich Neubauten und denkmalgeschützter Wohnungen, mit detaillierten Informationen zu Rendite und steuerlichen Aspekten. Konkret! Ausgewählte Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge: Vergleich von ETF-Sparplänen, Riester-Renten und Rürup-Rentenversicherungen, einschließlich ihrer Eignung für verschiedene Anlegertypen und steuerlicher Vorteile.​

Die FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH bietet zwei unterschiedliche Webinarformate an, die sich an Privatpersonen richten: die klassischen Private Finanzen Webinare und die kompakten Konkret!-Webinare. Während die klassischen Webinare umfassendes Wissen zu verschiedenen Finanzthemen vermitteln, konzentrieren sich die Konkret!-Webinare auf spezifische Anlage- und Sparentscheidungen. Gerade die klassischen Webinare der FORAIM können auch als Beitrag zur Verbesserung der Finanzbildung in Deutschland gesehen werden. Wie sehr eine bessere Finanzbildung in Deutschland nötigt ist, zeigt auch dieser Beitrag des Bankenverband.Die klassischen Webinare decken ein breites Spektrum an Finanzthemen ab und richten sich an unterschiedliche Alters- und Interessensgruppen:​​Diese Webinare dauern etwa 45 Minuten und bieten umfassende Informationen sowie die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.Die Konkret!-Webinare sind kompakte 30-minütige Sessions, die sich auf konkrete Anlage- und Sparentscheidungen konzentrieren:​Diese Webinare sind ideal für Teilnehmer, die bereits eine gewisse Vorstellung von ihren Anlagezielen haben und konkrete Informationen zu spezifischen Produkten oder Strategien suchen.Die Wahl zwischen klassischen Private Finanzen Webinaren und den Konkret!-Webinaren hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie sich einen umfassenden Überblick über ein Finanzthema verschaffen möchten, sind die klassischen Webinare die richtige Wahl. Suchen Sie hingegen gezielte Informationen zu spezifischen Anlageentscheidungen, bieten die Konkret!-Webinare präzise und praxisnahe Inhalte.