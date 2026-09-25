Private Debt bei Versorgungswerken: Welche Fragen sollten Mitglieder jetzt stellen?

Das ist bemerkenswert, denn gleichzeitig ist die Diskussion über Risiken illiquider Kapitalanlagen deutlich intensiver geworden.
Für Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke stellt sich deshalb weniger die Frage, ob Private Debt grundsätzlich gut oder schlecht ist. Wichtiger ist: Welche Risiken werden tatsächlich übernommen – und wo lassen sich Informationen dazu finden?
Was aber ist Private Debt beziehungsweise Private Credit?
Private Debt und Private Credit werden häufig weitgehend synonym verwendet. Vereinfacht gesagt handelt es sich um Kredite außerhalb des klassischen Bank- und öffentlichen Anleihemarktes. Fonds oder andere institutionelle Anleger stellen Unternehmen direkt Kapital zur Verfügung und erhalten dafür Zinsen. Der Internationale Währungsfonds beschreibt Private Credit als Kredite an Unternehmen, die von Nichtbanken außerhalb öffentlicher Kreditmärkte vergeben werden. Der Markt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Solche Anlagen können attraktive laufende Erträge und zusätzliche Diversifikation ermöglichen. Gleichzeitig werden viele dieser Kredite kaum gehandelt, was ein Grund für gerigere Schwankungen sein kann.
Bedeutet eine geringe Schwankung auch ein geringes Risiko?
Nicht unbedingt.
Bei einer börsengehandelten Anleihe werden Veränderungen der Bonität oder des Marktumfeldes vergleichsweise schnell im Preis sichtbar. Private Kredite besitzen dagegen häufig keinen laufenden Marktpreis. Der IWF weist darauf hin, dass Bewertungen teilweise nur quartalsweise und anhand von Modellen vorgenommen werden. Dadurch können Bewertungen verzögert reagieren und stärker von Annahmen abhängig sein.
Eine geringe ausgewiesene Wertschwankung bedeutet deshalb nicht automatisch ein geringes wirtschaftliches Risiko.
Gerade für langfristig orientierte Institutionen ist dieser Unterschied wichtig.
Welche Fragen ergeben sich dadurch für Mitglieder eines Versorgungswerks?
Wer verstehen möchte, wie sein Versorgungswerk Kapital anlegt, kann beispielsweise folgende Fragen stellen:
- Wie hoch ist der Anteil illiquider Kapitalanlagen?
- Welchen Anteil haben Private Debt oder andere Private-Market-Anlagen?
- Wie werden diese Anlagen bewertet?
- Wie hoch sind Kredit- und Ausfallrisiken?
- Welche Besicherungen und Rangstellungen bestehen?
- Welche Laufzeiten haben die Anlagen?
- Wie stellt das Versorgungswerk sicher, dass auch langfristig ausreichend liquide Mittel für Rentenzahlungen vorhanden sind?
Wo finden Mitglieder Informationen über die Kapitalanlage ihres Versorgungswerks?
Erste Informationen finden sich häufig in Geschäftsberichten, Jahresabschlüssen, Lageberichten, Kapitalanlageberichten oder Veröffentlichungen des jeweiligen Versorgungswerks.
Allerdings unterscheiden sich Umfang und Detailtiefe erheblich.
Private Credit wird zudem nicht zwingend unter genau diesem Begriff ausgewiesen. Je nach Berichterstattung können entsprechende Anlagen beispielsweise unter Private Debt, Alternative Investments, Private Markets oder sonstigen Kapitalanlagen erscheinen.
Wer die Kapitalanlage eines Versorgungswerks beurteilen möchte, sollte deshalb nicht nur auf eine einzelne Prozentzahl schauen, sondern auch auf Liquidität, Bewertung, Diversifikation und Verpflichtungsstruktur.
Was haben die aktuellen Verlustfälle damit zu tun?
Die jüngsten Verluste mehrerer Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigungen haben gezeigt, welche Bedeutung eine genaue Betrachtung der zugrunde liegenden Anlagen haben kann.
Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beliefen sich die bis August 2026 bekannt gewordenen Fehlinvestitionen in Verius-Immobilienfonds auf knapp 220 Millionen Euro. In späteren Fondsbilanzen fanden sich nach den Recherchen überwiegend Investments mit Verzinsungen von 15 bis 18 Prozent. Diese Fälle sind jedoch nicht mit dem gesamten Private-Credit-Markt gleichzusetzen. Sie zeigen vielmehr, warum Rendite, Kreditrisiko, Besicherung, Bewertung und Liquidität gemeinsam betrachtet werden müssen.
Was können Ärzte aus solchen Verlustfällen für ihre Altersvorsorge ableiten?
Für Ärztinnen und Ärzte ist ein Versorgungswerk häufig ein wesentlicher Bestandteil der späteren Alterseinkünfte.
Die Kapitalanlage des Versorgungswerks lässt sich vom einzelnen Mitglied zwar nicht steuern. Umso wichtiger kann es sein, bei der eigenen Vermögens- und Ruhestandsplanung zu berücksichtigen, welche Rolle diese Versorgung künftig spielen soll und wie viel zusätzliches frei verfügbares Vermögen benötigt wird.
FORAIM hat die aktuellen Verlustfälle deshalb bereits ausführlicher eingeordnet:
Versorgungswerke und Kapitalanlage: Was Ärzte aus den Millionenverlusten der Krankenkassen lernen können
Wie sollten Ärzte und andere Freiberufler ihr Versorgungswerk in die eigene Finanzplanung einbeziehen?
Das Versorgungswerk sollte aus Sicht von FORAIM nicht isoliert betrachtet werden.
Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel von Versorgungsansprüchen, frei verfügbarem Vermögen, Kapitalanlagen, Immobilien und Liquiditätsreserven.
Dabei stellt sich unter anderem die Frage, welches Vermögen in welchen Lebensphasen verfügbar sein muss und welcher Teil langfristiger angelegt werden kann.
Mehr zu diesem Ansatz:Versorgungswerk und Finanzplanung: Altersvorsorge ganzheitlich planen
Die Entwicklung bei Private Debt haben wir außerdem bewusst kurz eingeordnet: Kurz eingeordnet: Institutionelle erhöhen Private Debt – trotz wachsender Skepsis