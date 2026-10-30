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KI-Boom oder demografischer Wandel: Warum Pflegeimmobilien für Anleger interessanter werden

Mehr Pflegebedürftige, weniger Jüngere: Was die demografische Entwicklung für Sachwerte und Pflegeimmobilien als Kapitalanlage bedeutet.

(lifePR) (Hamburg, )
FORAIM verbindet in einem neuen Beitrag die Diskussion um KI und Aktienmärkte mit einer wesentlich besser vorhersehbaren Entwicklung: Deutschland wird älter – und gleichzeitig fehlen künftig die Jüngeren, die Pflege übernehmen könnten.

Anleger diskutieren derzeit über künstliche Intelligenz, hohe Bewertungen amerikanischer Technologiekonzerne und die starke Gewichtung dieser Unternehmen auch in weltweiten Aktienindizes wie dem MSCI World. Doch neben den schwer vorhersehbaren Gewinnern der KI-Revolution gibt es Entwicklungen, deren Richtung schon heute wesentlich klarer erkennbar ist.

Eine davon ist die Demografie.

Deutschland bekommt nicht nur mehr ältere und pflegebedürftige Menschen. Gleichzeitig gibt es weniger jüngere Menschen, die deren Versorgung übernehmen können. Pflege ausschließlich innerhalb der Familie zu organisieren, dürfte deshalb für immer mehr Haushalte kaum realistisch sein.

FORAIM greift diese Entwicklung in einem neuen Blogbeitrag auf:
KI-Boom oder demografischer Wandel: Pflegeimmobilien als Kapitalanlage"

Vertieft wird das Thema am Dienstag, 3. November 2026, um 19 Uhr im kostenlosen Online-Webinar „Immobilie als Geldanlage“:

Pflegeimmobilien als Kapitalanlage: Bedarf allein reicht nicht

Der langfristig steigende Pflegebedarf spricht dafür, dass professionelle Pflegeeinrichtungen weiterhin benötigt werden. Für Anleger kann damit auch die Immobilie als Sachwert wieder stärker in den Blick rücken.

FORAIM warnt jedoch vor einem einfachen Schluss: Mehr Pflegebedürftige bedeuten nicht automatisch, dass jede Pflegeimmobilie eine gute Kapitalanlage ist.

Entscheidend bleiben unter anderem Standort, Betreiber, Kaufpreis, Vertragsgestaltung, tatsächliche Rendite und Wiederverkaufsmöglichkeiten.

Sachwerte als Ergänzung zu Aktien und ETFs

Gerade vor dem Hintergrund hoher Aktienbewertungen stellt sich für Anleger die Frage nach einer breiteren Vermögensstruktur.

Ein weltweit investierender ETF verteilt das Kapital zwar auf viele Unternehmen, bleibt aber eine Aktienanlage. Immobilien können deshalb eine zusätzliche Form der Diversifikation darstellen.

Pflegeimmobilien unterscheiden sich dabei von vielen anderen Immobilien durch ihren Nutzungszweck: Ihr langfristiger Bedarf hängt weniger von kurzfristigen Wirtschaftstrends ab als von der demografischen Entwicklung.

Regelmässige kostenlose Webinare

Behandelt werden unterschiedliche Immobilientypen für Privatanleger, die richtige Berechnung der Rendite, steuerliche Überlegungen sowie konkrete Beispiele.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

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