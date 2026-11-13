KI-Blase: Warum ein Börsencrash die wirtschaftliche Zukunft sogar verbessern könnte
Weshalb alle gewinnen könnten, auch wenn einzelne Anleger verlieren
Die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und die jüngsten Kursverluste amerikanischer Technologieaktien werfen eine grundlegende Frage auf: Erleben wir eine neue Finanzblase oder den Beginn einer wirtschaftlichen Revolution?
Nach Einschätzung von FORAIM schließen sich beide Entwicklungen keineswegs aus.
Bereits beim Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert und während des Internetbooms um die Jahrtausendwende wurden erhebliche Summen fehlgeleitet. Zahlreiche Anleger verloren Geld. Dennoch entstanden Infrastrukturen, die Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaft veränderten.
Könnte sich diese Geschichte bei künstlicher Intelligenz wiederholen?
Wenn heute übermäßig viele Rechenzentren gebaut werden, könnten spätere Überkapazitäten zu sinkenden Preisen für Rechenleistung führen. Für die ursprünglichen Investoren wäre das möglicherweise schmerzhaft. Für Unternehmen, die künftig KI einsetzen, könnte es dagegen erhebliche Kostenvorteile schaffen.
Der Ökonom Joseph Schumpeter beschrieb mit seiner Theorie der schöpferischen Zerstörung, wie wirtschaftlicher Fortschritt auch durch das Scheitern bestehender Unternehmen und Geschäftsmodelle entsteht.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, ob KI erfolgreich sein wird, sondern wer an diesem Erfolg verdienen wird.
Im neuen Blogbeitrag untersucht FORAIM die aktuellen Investitionsrisiken, historische Parallelen und die Möglichkeit einer überraschend positiven wirtschaftlichen Entwicklung nach einer KI-Finanzkrise.
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