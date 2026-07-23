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Hohe Zinsen, Aktionszinsen und Risiko: Was Anleger aus dem Krankenkassen-Skandal lernen können

(lifePR) (Hamburg, )
Der aktuelle Fall um hohe Verluste bei Geldanlagen gesetzlicher Krankenkassen zeigt erneut ein Grundprinzip der Finanzwelt: Eine überdurchschnittliche Rendite sollte immer die Frage aufwerfen, warum sie gezahlt wird. Hohe Zinsen können Ausdruck eines höheren Risikos sein – müssen es aber nicht.

Im neuen Blogbeitrag erläutert die FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH, welche Funktionen der Zins erfüllt und weshalb er häufig auch als Maßstab für das Risiko einer Geldanlage dient.

Anhand leicht verständlicher Beispiele wird erklärt,
  • warum deutlich über dem Marktniveau liegende Zinsen häufig mit höheren Risiken verbunden sind,
  • weshalb Aktionszinsen beim Tagesgeld eine wichtige Ausnahme darstellen können,
  • welche Bedeutung die gesetzliche Einlagensicherung für Privatanleger hat,
    warum auch die Laufzeit einer Geldanlage den Zinssatz beeinflusst und
  • weshalb eine gute Finanzplanung immer vor der Auswahl eines konkreten Anlageprodukts stehen sollte.
Der Beitrag zeigt außerdem, dass nicht allein die Höhe eines Zinssatzes entscheidend ist. Auch die Verfügbarkeit des Kapitals (Liquidität), die Laufzeit und das Risiko des Schuldners beeinflussen die angemessene Verzinsung. Diese Zusammenhänge sind für viele Anleger wichtiger als die Suche nach dem vermeintlich höchsten Zins. Zum Blogbeitrag:hier klicken

FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

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