Hohe Zinsen, Aktionszinsen und Risiko: Was Anleger aus dem Krankenkassen-Skandal lernen können

Im neuen Blogbeitrag erläutert die FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH, welche Funktionen der Zins erfüllt und weshalb er häufig auch als Maßstab für das Risiko einer Geldanlage dient.
Anhand leicht verständlicher Beispiele wird erklärt,
- warum deutlich über dem Marktniveau liegende Zinsen häufig mit höheren Risiken verbunden sind,
- weshalb Aktionszinsen beim Tagesgeld eine wichtige Ausnahme darstellen können,
- welche Bedeutung die gesetzliche Einlagensicherung für Privatanleger hat,
warum auch die Laufzeit einer Geldanlage den Zinssatz beeinflusst und
- weshalb eine gute Finanzplanung immer vor der Auswahl eines konkreten Anlageprodukts stehen sollte.