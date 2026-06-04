Finanzplanung für Steuerberater: Kostenlose Webinarreihe zur finanziellen Robustheit in unsicheren Zeiten
Gleichzeitig nehmen wirtschaftliche und politische Unsicherheiten zu. Inflation, hohe Staatsverschuldung, geopolitische Spannungen und regulatorische Veränderungen erschweren langfristige Entscheidungen.
Die FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH bietet deshalb drei kostenlose Online-Webinare zum Thema Private Finanzplanung an.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen ihre Finanzen so strukturieren können, dass sie auch dann handlungsfähig bleiben, wenn Prognosen über Kapitalmärkte, Politik oder Wirtschaft nicht eintreffen.
„Die wichtigste Frage lautet nicht, welche Prognose richtig ist. Entscheidend ist, wie robust die eigene Finanzplanung gegenüber unerwarteten Entwicklungen aufgestellt ist“, sagt Wolfgang Gierls, Geschäftsführer der FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH.
Kostenlose Webinar-Termine „Private Finanzplanung“
[*]Dienstag, 09.06.2026, 19:00 Uhr
[*]Dienstag, 30.06.2026, 19:00 Uhr
[*]Dienstag, 14.07.2026, 19:00 Uhr
Dauer jeweils ca. 45 Minuten.
Themen des Webinars
[*]Finanzplanung in wirtschaftlich unsicheren Zeiten
[*]Liquiditätsplanung und finanzielle Reserven
[*]Vermögensaufbau mit kalkulierbaren Risiken
[*]Verlustbegrenzung statt Renditejagd
[*]Ruhestandsplanung und Entnahmestrategien
[*]Umgang mit Inflation und Kaufkraftverlust
[*]Strukturierte Finanzplanung für unterschiedliche Lebensphasen
Die Webinarreihe richtet sich insbesondere an Steuerberater, Freiberufler, Ärzte, Unternehmer und deren Mandanten.
Für Steuerberater kann das Thema auch deshalb interessant sein, weil viele Mandanten eine Verbindung zwischen steuerlicher Optimierung und langfristiger Finanzplanung suchen. Die Veranstaltungen sollen hierzu Denkanstöße liefern und zeigen, wie Finanzplanung über reine Produktentscheidungen hinausgehen kann.
Weitere Informationen und Anmeldung: Link
Weiterführender Fachbeitrag: Link zum Beitrag
FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH
Kontakt:
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040-3890439-0