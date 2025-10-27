FORAIM NEWSLETTER MAGAZIN –Oktober 2025
Strategiebrief statt Newsletter: Relevanz ohne Reizüberflutung
„Das FORAIM-Newsletter-Magazin ist kein klassischer Newsletter. Es ist ein Strategiebrief für Menschen, die nicht reagieren, sondern gestalten wollen.Wer langfristig mit Expertise sein Vermögen aufbauen möchte oder in die Phase der finanziellen Ruhestandsplanung eintritt, braucht genau dieses Format: ein Newsletter in der Finanzberatung, der Relevanz liefert – keine Reizüberflutung.“
Warum dieses Format?Newsletter gibt es viele. In der Finanzberatung sind sie jedoch häufig austauschbar. Zwischen Produktwerbung, Rendite-Versprechen und Call-to-Actions geht der eigentliche Zweck verloren: Orientierung zu schaffen. Genau das leistet das FORAIM-Newsletter-Magazin – und unterscheidet sich damit fundamental von klassischen Formaten.
Inhalte der Oktober-Ausgabe (Auszug)
1. Basisrente (Rürup): Heute Steuern intelligent managen – morgen entspannt entnehmen.
2. Crash-Angst ohne Panik: Regeln statt Orakel – Rebalancing-Bänder, Entnahmepuffer, adaptive Entnahmen.
3. Epochenwechsel & Gold: Keupers Thesen zur Machtverschiebung einordnen – Gold als maßvolle, politisch unabhängige Beimischung per Sparplan.
4. Pflege- & Sozialimmobilien: Chancen, Indexierung, Betreiberbonität – nüchtern statt laut.
5. Versicherungs-App von FORAIM: Digitaler Vertragsordner, Vergleich & Schadenservice – alles an einem Ort.
FORAIM-Statement: „Unsere Leserinnen und Leser wünschen Verlässlichkeit, Liquidität und nachvollziehbare Regeln – nicht die nächste Mode. Das Magazin liefert klare Einordnungen, Checklisten und Entscheidungslogiken, die sich in der individuellen Finanz- und Liquiditätsplanung sofort anwenden lassen.“
Über das FORAIM-Newsletter-MagazinDas Magazin erscheint online, kompakt und quellenbasiert. Jedes Thema wird im Magazin-Stil erläutert und durch Short Facts ergänzt – prägnant, belastbar, ohne Reizüberflutung. Ziel ist es, Orientierung zu bieten und Handlungssicherheit zu schaffen.
Interessierte können die November-Ausgabe hier anfordern bzw. abonnieren: FORAIM Newsletter-Magazin