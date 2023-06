Die unterschätzten Steuervorteile für ETFs und Investmentfonds in fondsgebundenen Versicherungen gegenüber Bankdepots

In welchem Umfang Sie Steuervorteile für Investmentfonds und ETFs erzielen können, hängt davon ab, wo Sie die Fonds kaufen und dann verwahren. Ein unterschätzter Faktor für den Anlageerfolg eines Investmentfonds/ETF-Depots sind daher die Rahmenbedingungen der Lagerstelle. Dabei geht es nicht nur um die Kosten. Auch steuerlich werden Investmentfonds und ETFs unterschiedlich behandelt, je nachdem ob Sie die Fonds bei einer Bank oder innerhalb von fondsgebundenen Versicherungen kaufen.Während oft über die möglichen Nachteile einer fondsgebundenen Versicherung gesprochen wird, werden ihre Steuervorteile häufig übersehen (1). In diesem Beitrag werden die Steuervorteile von fondsgebundenen Versicherungen im Vergleich zu Bankdepots beleuchtet.Das bekannteste Privileg einer fondsgebundenen Versicherung ist die steuerliche Behandlung von Auszahlungen ab dem 62. Lebensjahr und einer Haltedauer von mindestens 12 Jahren. In diesem Fall wird keine Abgeltungssteuer abgeführt, sondern die Hälfte der Erträge mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Dies führt fast immer zu einer geringere Steuerbelastung als die Abgeltungssteuer.Während der Laufzeit einer fondsgebundenen Versicherung bleiben bestimmte Erträge steuerfrei. Dazu gehören Zinsen, Dividendenerträge, realisierte Kursgewinne durch Umschichtungen und Kickbackerstattungen.Bei einer fondsgebundenen Rentenversicherung besteht die Möglichkeit einer Verrentung des Kapitals ohne erneute Kosten. Dabei gilt dann in der Rentenphase eine günstige Ertragsanteilbesteuerung, die nur bei privaten Rentenversicherungen möglich ist.Die Auszahlung aus einer fondsgebundenen Versicherung an den Bezugsberechtigten oder die Erben erfolgt komplett steuerfrei (2). Im Vergleich dazu werden Kursgewinne innerhalb eines Investmentfondsdepots mit vererbt und unterliegen der Besteuerung. Dieser steuerliche Vorteil gilt auch für die Altersversorgung, wenn der Versicherungsvertrag mit einer älteren versicherten Person abgeschlossen wird und die Auszahlung als Todesfallleistung erfolgt.Bei einem Direktinvestment in Investmentfonds ist jährlich eine Vorabpauschale (3) abzuführen, die die Rendite reduziert. Bei fondsgebundenen Renten- oder Lebensversicherungen findet die Vorabpauschale hingegen keine Anwendung, was den Zinseszinseffekt und die Rendite positiv beeinflusst.Zusammenfassend bieten fondsgebundene Versicherungen aufgrund ihrer steuerlichen Vorteile im Vergleich zu Bankdepots eine attraktive Option für Anleger. Neben der steuerlichen Privilegierung von Auszahlungen ab einem bestimmten Alter und einer Mindesthaltedauer ermöglichen sie eine steuerfreie Wertentwicklung innerhalb des Vertrags, steuerfreie Auszahlungen im Todesfall und vermeiden die Belastung durch die Vorabpauschale. Insbesondere bei aktiven Anlegern, die während der Laufzeit entstandene Gewinne auch realisieren bzw. sichern, kann der Zinseszinseffekt durch die Steuerstundung zu deutlich höheren Depotwerten führen.Beispielrechnungen: Vergleich eines Bankdepots für Investmentfonds und ETFs mit einer fondsgebundenen LebensversicherungEine konkrete Beispielrechnung finden Sie auf der ursprünglichen Veröffentlichung im Blog Finanzen-News-Anders … wie eine umfangreiche Fondsauswahl, schnelle Fondswechselmöglichkeiten, flexible Gestaltungsmöglichkeiten und nicht zu hohe Kosten. Zum Glück gibt es Gesellschaften und Tarife, die diese Kriterien erfüllen. Bei der Auswahl einer fondsgebundenen Versicherung ist es wichtig, auf diese Aspekte zu achten, um sicherzustellen, dass die gewünschten Anlagestrategien umgesetzt werden können und die Kosten im Rahmen bleiben. Eine gründliche Recherche und der Vergleich verschiedener Anbieter und Tarife sind ratsam, um die passende Fondspolice zu finden, die sowohl die steuerlichen Vorteile als auch die gewünschten Rahmenbedingungen bietet. Dabei unterstützt Sie FORAIM gern auf unterschiedlichen Wegen:(1) Die genauen Modalitäten zur Besteuerung von Lebens- und Rentenversicherungen sind komplex und hängen auch vom Beginn des Versicherungsvertrages ab. Ausführliche Informationen hierzu bietet der GDV (Gesamtverband der Versicherungen) hier: So ver­steu­ern Sie die Erträge einer Lebens­ver­si­che­rung rich­tig (2) Gerade im Bereich Erben und Schenken eröffnen spezielle Lebens- und Rentenversicherungen vielfältige Möglichkeiten. Einen guten Überblick bieten die kostenfreien FORAIM-Webinare zum Thema Erben und Schenken. Termine finden Sie hier. Webinar Erben und Schenken (3) Was eine Vorabpauschale ist und was Sie dazu wissen sollten, erfahren Sie auf dieser Seite des BVI (Deutscher Fondsverband) : FAQ Vorabpauschale