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Die Finanzberatung FORAIM erweitert Blog um die neue Rubrik „Wirtschaft & Gesellschaft“

(lifePR) (Hamburg, )
Politische Entscheidungen und gesellschaftliche Entwicklungen haben oft erheblichen Einfluss auf private Finanzplanung. Mit der neuen Rubrik „Wirtschaft & Gesellschaft“ erweitert FORAIM seinen Blog „FINANZEN-NEWS-ANDERS“ um Beiträge, die aktuelle Themen aus ökonomischer Sicht einordnen und zum Nachdenken anregen.

Finanzplanung beschränkt sich nicht auf Geldanlagen, Versicherungen oder Immobilien. Langfristige Vermögensplanung wird ebenso von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, demografischen Entwicklungen, gesetzlichen Änderungen und politischen Entscheidungen beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund erweitert FORAIM seinen Blog „FINANZEN-NEWS-ANDERS“ um die neue Rubrik „Wirtschaft & Gesellschaft“.

Zum Auftakt erscheint der Beitrag „Ökonomisierung des Strafrechts – aber nicht der Leihmutterschaft?“.

Der Beitrag versteht sich ausdrücklich als Gedankenexperiment. Er verfolgt keine politische Agenda, spricht sich klar gegen Steuerhinterziehung aus und nimmt zur Frage der Leihmutterschaft keine eigene Position ein.

Ausgangspunkt ist vielmehr die grundsätzliche Frage, nach welchen Maßstäben politische Entscheidungen begründet werden. Während in der aktuellen Diskussion über Steuerkriminalität unter anderem fiskalische Aspekte eine Rolle spielen, wird die Debatte um die Leihmutterschaft überwiegend unter ethischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten geführt. Diese unterschiedlichen Begründungsansätze nimmt der Beitrag zum Anlass, über eine mögliche „Politik der situativen Rationalität“ nachzudenken.

„Finanzplanung bedeutet für uns nicht nur, Produkte auszuwählen oder Renditen zu vergleichen. Wer langfristige Entscheidungen trifft, sollte auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen verstehen und kritisch einordnen. Genau dazu soll die neue Rubrik beitragen“, erklärt Wolfgang Gierls, Geschäftsführer der FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH.

Die neue Rubrik ergänzt die bisherigen Themen des Blogs, zu denen unter anderem Finanzplanung, Altersvorsorge, Geldanlage, Immobilien, Versicherungen und Finanzierungen gehören.

Der vollständige Beitrag ist im Blog „FINANZEN-NEWS-ANDERS“ verfügbar:

FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

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