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Neue Spezialagentur food.agency geht an den Start – Volldienstleister für Food- und Beverage-Marken im DACH-Raum

(lifePR) (Berlin, )
Mit food.agency tritt eine neue Spezialagentur für Food- und Beverage-Marketing an den Markt. Das Unternehmen ist eine Ausgründung der seosupport GmbH und positioniert sich als Volldienstleister für Lebensmittel- und Getränkemarken, die sowohl im stationären Handel als auch in der digitalen Kommunikation professionelle Unterstützung suchen.

Hinter dem Launch stehen die beiden Geschäftsführer Sebastian Petrov und Vincent Sünderhauf, zwei Online-Marketing-Pioniere der ersten Stunde und achtfache Fachbuchautoren. Sünderhauf ist zudem Vorstandsmitglied bei ISS VOLL GESUND e.V., wo er den Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet.

Das Leistungsportfolio der Agentur umfasst vier Kernbereiche, die im Lebensmittelmarketing eng miteinander verknüpft sind. Im Bereich Strategie entwickelt food.agency Markenidentitäten, begleitet Produktlaunches und legt die konzeptionelle Grundlage für den Marktauftritt von Food- und Beverage-Marken. Branding und Kreation schließen Corporate Design, Packaging-Entwicklung und Food Photography ein. Gerade die Verpackungsgestaltung nimmt im Lebensmitteleinzelhandel eine Sonderrolle ein: Sie ist häufig der einzige direkte Kommunikationskanal zwischen Marke und Käufer am Point of Sale, ohne Algorithmus, ohne Mediaetat.

Im Bereich LEH-Marketing deckt food.agency Shopper Activation, Promotionkonzepte, Verkostungen und Couponing-Aktivitäten ab. Das Wissen um die spezifischen Anforderungen im Lebensmitteleinzelhandel, von der Listungsverhandlung bis zur Regalplatzierung, ist ein wesentlicher Differenzierungsfaktor der Agentur. Den vierten Bereich bildet Digital Marketing, zu dem PR, Nachhaltigkeitskommunikation, Social Media, SEO, SEA und Social Ads gehören. In diesem Segment fließt die langjährige Expertise der Muttergesellschaft seosupport GmbH unmittelbar ein.

„Food-Marken scheitern selten an der Produktqualität, sondern daran, dass Handel, Regal und digitale Sichtbarkeit drei verschiedene Sprachen sprechen und niemand übersetzt. Genau das tun wir", erklärt Vincent Sünderhauf, Geschäftsführer von food.agency. „Wir setzen dort an, wo andere aufhören: an der Schnittstelle zwischen Verkostung und Virality, zwischen Listungsgespräch und LinkedIn-Auftritt. Eine Marke, die im LEH bestehen will, braucht beides und sie braucht es aus einem Guss."

Die Referenzliste von food.agency umfasst unter anderem den Schweizer Handelskonzern Migros, den Mischkonzern Orkla, Mestemacher sowie die MBG Group und die Eigenmarke „Good, gut für mich", bei der die Agentur von der Markenstrategie bis zur operativen Shopper Activation tätig war. Hinzu kommen Kooperationen mit ECARF, dem Europäischen Zentrum für Allergie-Forschung und Bildung, sowie ISS VOLL GESUND e.V., Partnerschaften, die auf eine gewachsene Expertise im gesundheitsnahen Lebensmittelsegment hinweisen.

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food.agency

food.agency ist eine Spezialagentur für Food- und Beverage-Marketing mit Sitz in Berlin und München. Als Ausgründung der seosupport GmbH verbindet das Unternehmen digitale Marketingkompetenz mit tiefem Handelswissen und bietet Food- und Beverage-Marken ein vollständiges Dienstleistungsportfolio aus einer Hand, von der Markenstrategie über Packaging und LEH-Marketing bis hin zu digitalem Performance-Marketing. Geführt wird das Unternehmen von den Geschäftsführern Sebastian Petrov und Vincent Sünderhauf, die gemeinsam über langjährige Branchenerfahrung sowie ein ausgeprägtes Netzwerk im deutschsprachigen Lebensmittelmarkt verfügen.

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