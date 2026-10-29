FondsSuperMarkt weiter auf Wachstumskurs – neue KI-Unterstützung für Kunden
KI-Chatbot „Toni“: Schnelle Antworten rund um Geldanlage und Depot
Mit dem neuen KI-Chatbot „Toni“ erweitert FondsSuperMarkt seinen Service um einen jederzeit verfügbaren digitalen Ansprechpartner. „Toni“ ist über einen Chat-Button auf der Webseite erreichbar und durchsucht die Inhalte der Plattform zu Informationen über Partnerbanken und Fonds. Damit erhalten Kunden und Interessenten schnelle und fundierte Antworten – auch außerhalb der üblichen Servicezeiten.
Der Chatbot unterstützt bei einer Vielzahl von Fragen – etwa zur Depoteröffnung, zum Vermittlerwechsel, zu Sonderkonditionen sowie zu Fonds und Fondskategorien. Auch zum neuen, staatlich geförderten Altersvorsorgedepot ab 1. Januar 2027 findet „Toni“ die passenden Informationen. So erhalten Anleger schnell verständliche Unterstützung bei ihrer Geldanlage.
„Mit „Toni“ bauen wir unser digitales Angebot konsequent weiter aus. Unsere Kunden erhalten nun auch außerhalb unserer Servicezeiten sofort Unterstützung – und bei komplexeren Anliegen bleibt der persönliche Kontakt zu unserem Kundenservice-Team selbstverständlich erhalten“, sagt Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt. Während der Servicezeiten können Nutzer sich auf Wunsch direkt im Chat mit einem Mitarbeiter verbinden. E-Mail- und telefonischer Kontakt bleiben selbstverständlich weiterhin verfügbar.
„Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots zeigt, dass sich unser langfristiger Ansatz auszahlt. Mit „Toni“ schaffen wir einen zusätzlichen, jederzeit verfügbaren Service und machen den Zugang zu Informationen rund um den Fondskauf noch einfacher“, ergänzt Frank Berberich, Vorstandskollege von Kantner.
FondsSuperMarkt
FondsSuperMarkt als Kernmarke der INFOS AG ist mit mehr als 24.000 angebotenen Fonds und ETFs und sechs Partnerbanken – darunter comdirect und FNZ Bank – eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 20.300 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses Depot bei der FNZ Bank bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Finanzgruppe, die aktuell ein Kundenvermögen von deutlich über einer Milliarde Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de. Stand: Oktober 2026