Ethna-AKTIV: Ein Gespräch mit den Fondsmanagern Luca Pesarini und Jörg Held
FondsSuperMarkt: Der Fonds existiert seit über 20 Jahren und hat schon mehrere Krisen durchlebt – Finanzkrise, Corona, Zinswende. Welche davon war die größte Bewährungsprobe für Ihre Strategie?
Luca Pesarini: Während der Negativzinsphase boten hochwertige Anleihen kaum Rendite, viele rentierten sogar negativ und fielen damit als performancebringende Anlageklasse weg. Umso größer war die Bewährungsprobe für uns, als sich das Zinsumfeld Mitte 2022 schlagartig änderte: Die Zentralbanken kämpften gegen die grassierende Inflation, es war also absehbar, dass die Zinsen steigen. Wir sind in dieser Phase bewusst stark von der marktüblichen Duration abgewichen. So konnten wir unseren aktiven Ansatz eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die aktuellen Zinsniveaus erlauben uns nun wieder, die volle Klaviatur der Assetklassen zu nutzen.
FondsSuperMarkt: Ihr oberstes Ziel ist der Kapitalerhalt, nicht die maximale Rendite. Was bedeutet das für Sie konkret im Portfolio-Alltag? Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Sicherheit und Ertragschancen?
Jörg Held: Unser Ziel ist es, Vermögen langfristig zu vermehren. Rendite und Kapitalerhalt gehören dabei für uns zusammen. Wir gehen Risiken bewusst dann ein, wenn der zu erwartende Ertrag sie rechtfertigt. Kapitalerhalt ist dabei unser zentraler Maßstab. Daraus ergibt sich die passende Portfolioausrichtung. Überzeugt uns das Verhältnis von Chance zu Risiko, investieren wir. Verschiebt sich das Verhältnis, passen wir das Portfolio entsprechend an. Das ist aktives Management ohne starre Quoten.
FondsSuperMarkt: Die Aktienquote darf bei Ihnen zwischen 0 und 49 % schwanken. Wonach entscheiden Sie, wie viel Aktienrisiko Sie gerade eingehen?
Luca Pesarini: Im Portfolio-Management-Team erarbeiten wir eine gemeinsame Einschätzung zu Konjunktur, Inflation und Geldpolitik. Insbesondere die marginalen Veränderungsraten von Inflation und Wachstum geben uns eine Indikation für die relative Attraktivität von Aktien. Diese Erwartungshaltung übersetzen wir in die passenden Gewichtungen für die einzelnen Portfolios. Beim Ethna-AKTIV nutzen wir dafür den Spielraum von 0 bis 49 % Aktien, wobei wir im Kern mindestens 25 % Aktien halten. Wir fokussieren uns dabei auf US-Large-Caps, weil diese hochliquide und flexibel sind. Je nach Marktsituation steuern wir die taktische Ausrichtung einfach und günstig mittels Overlay-Strategie.
FondsSuperMarkt: Anleihen bilden das Fundament Ihres Portfolios. Welche Rolle spielen sie heute nach der Zinswende im Vergleich zu früher?
Jörg Held: Anleihen bieten wieder eine attraktive Quelle für laufende Erträge. Wir haben das Anleiheportfolio entsprechend ausgerichtet und setzen auf sehr hohe Qualität und attraktive Kupons. Davon erwarten wir in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung.
FondsSuperMarkt: Sie treffen Entscheidungen im Team statt allein. Wie läuft das ab, wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind, und wer gibt am Ende den Ausschlag?
Luca Pesarini: Jedes Mitglied des Portfolio-Management-Teams ist gleichberechtigt und bringt seine Einschätzung ein. Wir diskutieren so lange, bis wir eine gemeinsame Position erarbeitet haben, die alle mittragen. Das verlangt von jedem, seine Argumente zu begründen und sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Die gemeinsame Einschätzung des ökonomischen Gesamtbildes stellt die Grundlage für die Asset Allokation der verschiedenen Fonds dar.
FondsSuperMarkt: Der Fonds hat sich seit seiner Auflage stark verändert: Marktumfeld, Zinsen, Regulierung. Was hat sich an Ihrer Grundphilosophie in all den Jahren nie verändert?
Jörg Held: Wir verbinden die makroökonomische Einschätzung mit der fundamentalen Analyse einzelner Anlagen. Auf diese Kompetenz konzentrieren wir uns seit 24 Jahren.
Luca Pesarini prägt als Gründer, Eigentümer und CIO die Anlagephilosophie bis heute. Anleger wissen also, welcher Ansatz ihrem Investment zugrunde liegt, auch wenn sich die Zusammensetzung des Portfolios verändert.
Wir stellen das Portfolio so zusammen, wie wir es auch für uns tun und damit in der aktuellen Situation für richtig erachten. Gegenüber einer starren Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen gibt uns das mehr Spielraum, etwa um attraktive Anlagen höher zu gewichten und Risiken gezielt zu reduzieren.
Seit 24 Jahren stehen wir für klare konsistente Entscheidungen, was ab und zu auch marktkonträre Positionen bedeuten kann. Wir entscheiden unabhängig von Vergleichsindizes und Marktannahmen, für uns zählt nur unser Konsens.
FondsSuperMarkt: Wo sehen Sie aktuell die größten Risiken für ein Portfolio wie Ihres und wie stellen Sie sich darauf ein?
Luca Pesarini: Risiken gehören zum Geschäft. Diese in der richtigen Balance zum potenziellen Ertrag zu halten, ist unser Auftrag und Ziel. Aktuell ist eindeutig die Rhetorik um die Inflation das größte Risiko. Einen Angebots-Schock kann man nicht mit Zinserhöhungen lösen. Dieser ist nur durch ein alternatives Angebot zu bereinigen. Höhere Zinsen bremsen die Nachfrage, schaffen aber kein zusätzliches Angebot. Gerade bei schwachem Wachstum muss die Dosierung stimmen.
Spätere handelspolitische Spannungen, Zollankündigungen und geopolitische Auseinandersetzungen zeigten zusätzlich, wie schnell politische Entscheidungen Inflations-, Zins- und Währungserwartungen verändern. Diese Phasen bestätigen den Wert eines disziplinierten Prozesses und einer flexiblen Portfoliosteuerung.
FondsSuperMarkt: Für welchen Anlegertyp eignet sich der Ethna-AKTIV besonders und welche Erwartungen dürfen Anleger an den Fonds haben?
Jörg Held: Der Ethna-AKTIV richtet sich an Anleger, die ihr Vermögen langfristig entwickeln und die laufende Aufteilung zwischen den Anlageklassen einem erfahrenen Team übertragen möchten. Als flexibel gesteuerter Multi-Asset-Fonds – mit dem Anspruch, Chancen zu nutzen und Risiken aktiv zu steuern – eignet er sich als Basisinvestment innerhalb eines Portfolios.
Anleger dürfen erwarten, dass wir dafür klare Positionen beziehen, unsere Einschätzungen laufend überprüfen und das Portfolio entsprechend verantwortungsbewusst steuern.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pesarini und Herr Held.
Fondsdetails: Ethna-AKTIV A
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Fondskategorie Mischfonds ausgewogen, Welt
Ausgabeaufschlag 2,91 % (21.09.2026) (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%)
Ertragsverwendung Ausschüttend (jährlich)
Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 1,90 % (17.09.2026)
Performance Fee 20 % Hurdle rate 5,00 %, High Water Mark
Auflegung 15.02.2002
Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR (31.08.2026)
Performance (seit Auflage) 264,40 % / 5,41 % durchschnittlich pro Jahr (28.08.2026)
Risikoklasse (SRI) 3 von 7
Über ETHENEA
ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine bankenunabhängige luxemburgische Kapitalverwaltungsgesellschaft. Mit den aktiv gemanagten Ethna Funds bietet das Unternehmen Investmentlösungen für unterschiedliche Anleger- und Risikoprofile: Ethna-DEFENSIV (risikominimiert), Ethna-AKTIV (ausgewogen) und Ethna-DYNAMISCH (aktienfokussiert).
Im Mittelpunkt der Anlagephilosophie stehen Kapitalerhalt, langfristig stabile Renditen und ein konsequentes Risikomanagement. Die Portfolios werden flexibel über verschiedene Anlageklassen und Sektoren gesteuert; ESG-Kriterien sind Bestandteil des Investmentprozesses.
Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.