Klimafreundlichkeit? Bei FloraPrima ab sofort kein Thema mehr!

2

2

Nachhaltigkeit in allen Belangen und ein bewussteres Denken ist längst eines der wichtigsten Themen unserer Zeit geworden. Wir fangen an Müll zu reduzieren, auf unsere Umwelt zu achten und nachhaltige Dinge zu kaufen.Jeden Tag werden in Deutschland Millionen Pakete verschickt – die Tendenz ist steigend! Mit dem Transport der Pakete werden aber leider auch viele schädliche COGase ausgestoßen. Da wir als Online Blumenversand ebenfalls zum täglichen Paketgeschehen beitragen, wird FloraPrima Ihre blumigen Grüße nun ab sofort mit dem neuen "GoGreen-Programm" von DHL versenden. Wenn Sie Ihre Blumengrüße bei uns bestellen, leisten Sie jetzt einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und lassen die Blumen per Paket klimaneutral verschicken.DHL hat sich als Ziel gesetzt, dass die COEffizienz zu 50% gegenüber dem Jahr 2007 verbessert werden soll und das die Zustellung der Pakete zu 70% mit sauberen Methoden wie Fahrradcourieren oder der Nutzung von Elektromobilität durchgeführt wird. Außerdem soll gemeinsam mit ausgewählten Partnern jedes Jahr 1 Mio Bäume gepflanzt werden, um damit unsere Wälder zu schützen.Doch nicht nur DHL engagiert sich ökologisch und fair – auch FloraPrima setzt durch das Fairtrade Siegel auf einen nachhaltigen Rosenanbau zu fairen Arbeits- und Anbaubedingungen. Firmen, die mit dem Fairtrade Siegel ausgezeichnet sind, haben das Ziel den Beschäftigten auf den Plantagen in den heimischen Anbaugebieten unter anderem bessere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Dies wird beispielsweise durch gewisse Arbeitsschutzmaßnahmen, der Beschaffung von wichtigen Mitteln für die Arbeitssicherheit, festen Arbeitsverträgen und der Vergabe von Mindestlöhnen gewährleistet. Wer Fairtrade-Rosen bestellen will und diese auch noch klimaneutral zustellen lassen möchte, ist bei FloraPrima also genau richtig. Bestellen Sie noch heute Ihre einen Blumenstrauß online über www.floraprima.de und machen sich selbst oder einem lieben Menschen eine Freude.