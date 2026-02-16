Kontakt
Filmboard Karlsruhe e. V. Alter Schlachthof 17c (Filmhaus) 76131 Karlsruhe, Deutschland http://www.filmboard-karlsruhe.de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Oliver Langewitz +49 721 9338005
Vom Traum zur Kamera: Dein Einstieg in die Filmwelt

Online-Workshop für Quereinsteiger und Schauspielanfänger

Der Wunsch, in der Film- und Fernsehbranche Fuß zu fassen, ist für viele Menschen präsent – doch der Einstieg wirkt oft unübersichtlich, komplex und mit Unsicherheiten verbunden. Der Online-Workshop „Vom Traum zur Kamera: Dein Einstieg in die Filmwelt“ richtet sich gezielt an Quereinsteiger:innen sowie Schauspielanfänger:innen, die sich einen realistischen, praxisnahen und verständlichen Überblick über die Branche wünschen.

Am Samstag, 21. Februar 2026, von 12:00 bis 15:00 Uhr, vermittelt die erfahrene Talent- und Schauspielcoachin Nadine Knobloch in einem dreistündigen Zoom-Workshop fundierte Grundlagen für einen strukturierten und selbstbewussten Einstieg in die Filmwelt.

Orientierung statt Überforderung

Der Einstieg in die Branche wirft zentrale Fragen auf:Wo beginnt man? Welche Schritte sind sinnvoll? Welche Materialien werden wirklich benötigt? Und muss zu Beginn bereits alles perfekt sein?

Der Workshop bietet Klarheit und Struktur. Ziel ist es, Teilnehmenden Sicherheit zu geben, realistische Erwartungen zu entwickeln und konkrete nächste Schritte zu definieren – ohne falsche Versprechungen oder unnötigen Druck.

Sichtbarkeit und Social Media – bewusst statt beliebig

Ein Schwerpunkt liegt auf der professionellen Außendarstellung. Welche Rolle spielen Social Media heute in der Filmbranche? Welche Plattformen sind für Einsteiger:innen relevant? Und wie kann man Sichtbarkeit aufbauen, ohne sich zu verstellen?

Im Workshop geht es nicht um Selbstdarstellung um jeden Preis, sondern um strategische und authentische Positionierung, die zur eigenen Persönlichkeit passt.

Bewerbungsmaterialien: Was ist wirklich notwendig?

Ein weiterer zentraler Bestandteil sind die Grundlagen rund um Bewerbungsmaterialien. Behandelt werden unter anderem folgende Fragen:
  • Was zeichnet professionelle Schauspiel-Fotos aus – und sind sie zu Beginn zwingend erforderlich?
  • Was ist ein Demoband und welche Funktion erfüllt es?
  • Worin unterscheidet sich ein „About Me“ von einem Demoband?
Die Teilnehmenden lernen, welche Materialien für erste Castings tatsächlich notwendig sind und wo Prioritäten sinnvoll gesetzt werden können.

Agenturen, Casting-Plattformen und realistische Erwartungen

Darüber hinaus werden die Funktionsweisen von Agenturen und Casting-Plattformen erläutert:Wann ist eine Agentur sinnvoll? Welche Plattformen eignen sich für Anfänger:innen? Wie laufen Bewerbungsprozesse ab?

Ziel ist eine sachliche Einordnung, die Orientierung bietet und vor überzogenen Erwartungen schützt.

Netzwerken – authentisch und respektvoll

Kontakte spielen in der Filmbranche eine wichtige Rolle. Der Workshop zeigt, wie Netzwerke entstehen, wie man auch als zurückhaltende Person professionell in Kontakt tritt und warum Authentizität langfristig entscheidend ist. Netzwerken wird dabei als Beziehungspflege verstanden – nicht als Selbstvermarktung um jeden Preis.

Mehr Klarheit für den eigenen Weg

„Vom Traum zur Kamera“ möchte Mut machen, Unsicherheiten abbauen und verdeutlichen: Es gibt nicht den einen richtigen Weg in die Filmbranche. Vielmehr führen unterschiedliche individuelle Wege zum Ziel. Die Teilnehmenden verlassen den Workshop mit größerer Klarheit, fundiertem Branchenverständnis und konkreten Handlungsoptionen für ihren persönlichen Einstieg.

Termin und Teilnahme

Datum: Samstag, 21. Februar 2026
Uhrzeit: 12:00 – 15:00 Uhr
Ort: Online via Zoom
Kursgebühr: 60 Euro pro Person

Dozentin: Nadine Knobloch

Nadine Knobloch ist Talent- und Schauspielcoachin mit langjähriger Erfahrung in der Film- und Fernsehbranche. Als TV- und Filmschauspielerin war sie unter anderem in bekannten Formaten wie „Tatort“ und „Aktenzeichen XY“ zu sehen. Sie kennt Abläufe, Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten der Branche aus eigener Praxis.

Mit fachlicher Expertise, Empathie und einem geschulten Blick für individuelle Stärken begleitet sie Nachwuchstalente auf ihrem Weg in die Film- und TV-Welt. In ihren Coachings verbindet sie Professionalität mit Motivation und schafft eine wertschätzende Atmosphäre, in der Fragen offen geklärt, Unsicherheiten abgebaut und Perspektiven entwickelt werden können.

Ein gelungener Start in die Branche beginnt mit Orientierung, realistischen Erwartungen und Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten – genau hier setzt dieser Workshop an.

Filmboard Karlsruhe e. V.

Das Filmboard Karlsruhe ist der zentrale Ansprechpartner für Filmproduktionen in Karlsruhe. In diesem Filmemacher-Netzwerk sind die Film- und Videoproduktionsfirmen und Freelancer aus den unterschiedlichsten Film- und Medien-Gewerken der TechnologieRegion Karlsruhe organisiert. Das Filmboard organisiert Filmveranstaltungen, zum Beispiel die INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe und bietet regelmäßig Weiterbildungen zu unterschiedlichen Filmthemen in Form von Workshops und Seminaren an.

