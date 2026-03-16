Sprache verbindet: Simultandolmetschen bei den INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe
BadenDolmetscher ermöglicht für internationale Gäste eine englische Live-Übersetzung bei „Opening Shorts“ und „Award Gala“
Das Angebot richtet sich insbesondere an die internationalen Gäste des Festivals. Diese können die beiden Veranstaltungen über eine englische Simultanverdolmetschung verfolgen und so uneingeschränkt die Grußworte, Filmgespräche, Moderationen und Preis-Laudationes verstehen.
„Die BadenDolmetscher sind schon seit einigen Jahren große Fans der INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe. Das Festival zeigt Independent-Filme, die neue und unerwartete Geschichten erzählen – teils aus wenig bekannten Regionen und in fremden Sprachen, teils mit neuem Blick auf vermeintlich vertraute Themen“, erklärt Sonja Willner, Dipl.-Dolmetscherin und geschäftsführende Gesellschafterin der BadenDolmetscher.
„Als Dolmetscherinnen können wir diesem Festival viel abgewinnen. Wir arbeiten nicht nur mit verschiedenen Sprachen, sondern schlagen immer auch Brücken zwischen verschiedenen Kulturen. Vielfalt und Weltoffenheit liegen uns als Unternehmerinnen und auch als Menschen am Herzen. Wir freuen uns, die INDEPENDENT DAYS bei der Verständigung unterstützen und zu einem gelungenen Festival beitragen zu können“, so Willner weiter.
Noch mehr Glamour für die Festival-Höhepunkte
Die „Opening Shorts“ eröffnen das Festival mit einer kuratierten Auswahl internationaler Kurzfilme, die exemplarisch für die ästhetische und thematische Bandbreite der diesjährigen Ausgabe stehen. Im Anschluss an die Screenings treten Filmschaffende und Publikum in den Dialog. Die AWARD GALA bildet den feierlichen Höhepunkt der Festivaltage: Hier werden die Preisträgerinnen und Preisträger der Wettbewerbe ausgezeichnet und zentrale Auszeichnungen in festlichem Rahmen vergeben.
Dass diese Programmpunkte nun für nicht deutschsprachige Gäste auf höchstprofessionellem Niveau vollständig zugänglich sind, ist dem Engagement der BadenDolmetscher zu verdanken. Das Unternehmen unterstützt das Festival pro bono und wird in diesem Jahr erstmals Teil der Sponsoring-Community der INDEPENDENT DAYS. Dr. Oliver Langewitz, Festivalleiter der INDEPENDENT DAYS, betont: „Wir freuen uns außerordentlich über die Unterstützung der BadenDolmetscher. Gerade für ein internationales Independent-Filmfestival ist sprachliche Zugänglichkeit ein entscheidender Faktor. Dass dieses Angebot pro bono ermöglicht wird, ist ein starkes Zeichen gelebter Partnerschaft und Wertschätzung für unser ehrenamtliches Engagement. Und hier möchten wir insbesondere Sonja Willner und ihren Kolleginnen danken, welche sich so stark für die unabhängige Filmkultur engagieren.“
Mit der Simultanverdolmetschung unterstreichen die INDEPENDENT DAYS ihren Anspruch, ein internationales Forum für unabhängige Filmkunst zu sein – offen, zugänglich und im Dialog über Sprachgrenzen hinweg.
Der Fokus der INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe liegt auf unabhängigen Filmproduktionen aus der ganzen Welt. Gezeigt werden sowohl Kurzfilme als auch dokumentarische und szenische Langfilme sowie ausgewählte mittellange Filme (30-70 Minuten Laufzeit). Die INDEPENDENT DAYS sind eine internationale Plattform für unabhängige Filmschaffende, Filmstudenten und Independent-Film-Label, die zeigen, wie außerhalb großer Filmstudios und TV-Studios mit geringen finanziellen Mitteln großartige Filmwerke entstehen können. Die INDEPENDENT DAYS werden gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe. Hauptsponsoren sind die Georg-Fricker-Stiftung, die Messe Karlsruhe und die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe.
Presseakkreditierungen sind online möglich über: https://www.independentdays-filmfest.com/...
INDEPENDENT DAYS|International Filmfestival Karlsruhe
Alter Schlachthof 17c (Kreativpark)
GERMANY
+49 (0) 721-9338005
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www.independentdays-filmfest.com