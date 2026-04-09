INDEPENDENT DAYS Karlsruhe begrüßen prominente Gäste aus Film und Fernsehen
Bekannte Persönlichkeiten wie Simone Rethel-Heesters, Steffen C. Jürgens und Michael Marwitz bereichern das Festivalprogramm
Als eines der bedeutenden Festivals für unabhängige Filmproduktionen in Europa stehen die INDEPENDENT DAYS für künstlerische Vielfalt jenseits großer Studiosysteme und bieten Filmschaffenden eine Plattform für Austausch, Präsentation und Vernetzung.
In diesem Jahr werden unter anderem folgende Persönlichkeiten bei den INDEPENDENT DAYS erwartet:
Simone Rethel-Heesters (Rosamunde Pilcher, SOKO München, Rosenheim-Cops)
Steffen C. Jürgens (Oh Boy, Scheidung für Anfänger und Die Sturmflut)
Stefan Lampadius (Stromberg, Perfekt zusammen und Der Staatsanwalt)
Gerhard Polacek (Großstadtrevier, Dahoam is Dahoam, Die Bestatterin)
Dieter Rupp (Die Zweiflers, Tatort, Labaule & Erben)
Marcel Barsotti (Die Päpstin, Das Wunder von Bern, Der Seewolf)
Michael Marwitz (Lindenstraße, Derrick, Väter allein zu Haus)
Andreas Dahn (Game of Thrones, Grand Budapest Hotel)
Die anwesenden Gäste werden bei Filmvorführungen, Gesprächen und im Rahmenprogramm für persönliche Einblicke in ihre Arbeit sorgen und so den direkten Austausch mit dem Publikum ermöglichen.
Festival als Plattform für Begegnung und Innovation
Neben den Filmvorführungen bieten die INDEPENDENT DAYS ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Panels, Workshops und Networking-Formaten. Dabei stehen aktuelle Entwicklungen wie Virtual Reality und Künstliche Intelligenz ebenso im Fokus wie klassische filmische Erzählformen.
Die INDEPENDENT DAYS finden in Karlsruhe statt und nutzen etablierte Kulturorte wie die SCHAUBURG, die Badische Landesbibliothek sowie das Stadtmedienzentrum Karlsruhe als zentrale Spielstätten.