INDEPENDENT DAYS Karlsruhe begrüßen prominente Gäste aus Film und Fernsehen

Die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe bringen auch in ihrem Jubiläums-Jahr vom 15. bis 19. April 2026 wieder internationales Arthouse-Kino und unabhängige Filmkunst nach Karlsruhe. Neben einem vielfältigen Filmprogramm dürfen sich Besucherinnen und Besucher insbesondere auf zahlreiche prominente Gäste freuen, die das Festival persönlich begleiten werden.



Als eines der bedeutenden Festivals für unabhängige Filmproduktionen in Europa stehen die INDEPENDENT DAYS für künstlerische Vielfalt jenseits großer Studiosysteme und bieten Filmschaffenden eine Plattform für Austausch, Präsentation und Vernetzung.



In diesem Jahr werden unter anderem folgende Persönlichkeiten bei den INDEPENDENT DAYS erwartet:



Simone Rethel-Heesters (Rosamunde Pilcher, SOKO München, Rosenheim-Cops)

Steffen C. Jürgens (Oh Boy, Scheidung für Anfänger und Die Sturmflut)

Stefan Lampadius (Stromberg, Perfekt zusammen und Der Staatsanwalt)

Gerhard Polacek (Großstadtrevier, Dahoam is Dahoam, Die Bestatterin)

Dieter Rupp (Die Zweiflers, Tatort, Labaule & Erben)

Marcel Barsotti (Die Päpstin, Das Wunder von Bern, Der Seewolf)

Michael Marwitz (Lindenstraße, Derrick, Väter allein zu Haus)

Andreas Dahn (Game of Thrones, Grand Budapest Hotel)



Die anwesenden Gäste werden bei Filmvorführungen, Gesprächen und im Rahmenprogramm für persönliche Einblicke in ihre Arbeit sorgen und so den direkten Austausch mit dem Publikum ermöglichen.



Festival als Plattform für Begegnung und Innovation



Neben den Filmvorführungen bieten die INDEPENDENT DAYS ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Panels, Workshops und Networking-Formaten. Dabei stehen aktuelle Entwicklungen wie Virtual Reality und Künstliche Intelligenz ebenso im Fokus wie klassische filmische Erzählformen.



Die INDEPENDENT DAYS finden in Karlsruhe statt und nutzen etablierte Kulturorte wie die SCHAUBURG, die Badische Landesbibliothek sowie das Stadtmedienzentrum Karlsruhe als zentrale Spielstätten.

(lifePR) (