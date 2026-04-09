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INDEPENDENT DAYS Karlsruhe begrüßen prominente Gäste aus Film und Fernsehen

Bekannte Persönlichkeiten wie Simone Rethel-Heesters, Steffen C. Jürgens und Michael Marwitz bereichern das Festivalprogramm

(lifePR) (Karlsruhe, )
Die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe bringen auch in ihrem Jubiläums-Jahr vom 15. bis 19. April 2026 wieder internationales Arthouse-Kino und unabhängige Filmkunst nach Karlsruhe. Neben einem vielfältigen Filmprogramm dürfen sich Besucherinnen und Besucher insbesondere auf zahlreiche prominente Gäste freuen, die das Festival persönlich begleiten werden.

Als eines der bedeutenden Festivals für unabhängige Filmproduktionen in Europa stehen die INDEPENDENT DAYS für künstlerische Vielfalt jenseits großer Studiosysteme und bieten Filmschaffenden eine Plattform für Austausch, Präsentation und Vernetzung.

In diesem Jahr werden unter anderem folgende Persönlichkeiten bei den INDEPENDENT DAYS erwartet:

Simone Rethel-Heesters (Rosamunde Pilcher, SOKO München, Rosenheim-Cops)
Steffen C. Jürgens (Oh Boy, Scheidung für Anfänger und Die Sturmflut)
Stefan Lampadius (Stromberg, Perfekt zusammen und Der Staatsanwalt)
Gerhard Polacek (Großstadtrevier, Dahoam is Dahoam, Die Bestatterin)
Dieter Rupp (Die Zweiflers, Tatort, Labaule & Erben)
Marcel Barsotti (Die Päpstin, Das Wunder von Bern, Der Seewolf)
Michael Marwitz (Lindenstraße, Derrick, Väter allein zu Haus)
Andreas Dahn (Game of Thrones, Grand Budapest Hotel)

Die anwesenden Gäste werden bei Filmvorführungen, Gesprächen und im Rahmenprogramm für persönliche Einblicke in ihre Arbeit sorgen und so den direkten Austausch mit dem Publikum ermöglichen.

Festival als Plattform für Begegnung und Innovation

Neben den Filmvorführungen bieten die INDEPENDENT DAYS ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Panels, Workshops und Networking-Formaten. Dabei stehen aktuelle Entwicklungen wie Virtual Reality und Künstliche Intelligenz ebenso im Fokus wie klassische filmische Erzählformen.

Die INDEPENDENT DAYS finden in Karlsruhe statt und nutzen etablierte Kulturorte wie die SCHAUBURG, die Badische Landesbibliothek sowie das Stadtmedienzentrum Karlsruhe als zentrale Spielstätten.

Filmboard Karlsruhe e. V.

Der Fokus der INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe liegt auf unabhängigen Filmproduktionen aus der ganzen Welt. Gezeigt werden sowohl Kurzfilme als auch dokumentarische und szenische Langfilme sowie ausgewählte mittellange Filme (30-70 Minuten Laufzeit). Die INDEPENDENT DAYS sind eine internationale Plattform für unabhängige Filmschaffende, Filmstudenten und Independent-Film-Label, die zeigen, wie außerhalb großer Filmstudios und TV-Studios mit geringen finanziellen Mitteln großartige Filmwerke entstehen können. Die INDEPENDENT DAYS werden gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe. Hauptsponsoren sind die Georg-Fricker-Stiftung, die Messe Karlsruhe und die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe.

Presseakkreditierungen sind online möglich über: https://www.independentdays-filmfest.com/...

INDEPENDENT DAYS|International Filmfestival Karlsruhe
Alter Schlachthof 17c (Kreativpark)
GERMANY

+49 (0) 721-9338005

id-filmfest@filmboard-karlsruhe.de
www.independentdays-filmfest.com

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