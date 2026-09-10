Filmfestivals Deutschland startet neu: Relaunch bietet umfassenden Guide durch die deutsche Festivallandschaft
Neue Website www.filmfestival-deutschland.de bündelt Filmfestivals aus ganz Deutschland – Veranstalter können ihre Festivals ab sofort kostenlos melden
Die Plattform versammelt Filmfestivals aus allen Bundesländern und unterschiedlichsten Bereichen – darunter Kurzfilm, Dokumentarfilm, Animation, Kinder- und Jugendfilm, Menschenrechtsfilm, internationale Filmkultur und zahlreiche weitere thematische Schwerpunkte. Ziel ist es, die große Bandbreite der deutschen Festivalkultur sichtbar und einfach auffindbar zu machen.
„Filmfestivals sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Filmkultur. Sie bringen Filme und Publikum zusammen, schaffen Diskursräume und bieten insbesondere unabhängigen Filmschaffenden wichtige Möglichkeiten, ihre Arbeiten sichtbar zu machen“, erklärt Dr. Oliver Langewitz vom Filmboard Karlsruhe e. V., das die Plattform betreibt. „Mit dem Relaunch wollen wir diese Vielfalt zeitgemäß präsentieren und gleichzeitig eine Plattform schaffen, an deren Weiterentwicklung die Festivals selbst mitwirken können.“
Festivals können sich selbst kostenlos eintragen
Ein wichtiger Bestandteil der neuen Website ist deshalb die Möglichkeit für Festivalveranstalter, ihr eigenes Filmfestival direkt über eine Online-Eingabemaske zu melden. Die Eintragung in die Festivalübersicht ist kostenlos.
Nach einer kurzen redaktionellen Prüfung werden die gemeldeten Festivals in die Datenbank übernommen. Auf diese Weise soll die Übersicht kontinuierlich wachsen und möglichst viele unterschiedliche Festivalformate abbilden – unabhängig davon, ob es sich um ein traditionsreiches Festival mit jahrzehntelanger Geschichte oder eine neu gegründete Veranstaltung handelt.
Damit versteht sich Filmfestivals Deutschland nicht als Ranking, sondern als möglichst breiter Überblick über die Filmfestivalkultur in Deutschland.
Von A bis Z durch die deutsche Festivallandschaft
Herzstück der Seite ist die umfangreiche Festivalübersicht von A bis Z. Sie ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Festivallandschaft und führt direkt zu den jeweiligen Veranstaltungen.
Ergänzend präsentiert die Website ausgewählte Festivals ausführlicher und bietet Informationen rund um die Filmfestivalkultur. Ein eigener Code of Ethics formuliert darüber hinaus Grundsätze für eine faire, vielfältige, transparente und nachhaltige Festivalarbeit.
Auch spielerische Elemente gehören zum neuen Auftritt: Mit einem Festival-Memory können die Online-User beispielsweise ihr Wissen über deutsche Filmfestivals und deren Herkunftsbundesländer testen.
Mehr Sichtbarkeit für Filmfestivals
Für Filmfestivalveranstalter bietet die Plattform neben dem kostenlosen Grundeintrag zusätzliche Möglichkeiten, ihre Veranstaltung einem film- und kulturinteressierten Publikum vorzustellen. So können Festivals beispielsweise im Rahmen eines besonders hervorgehobenen Festivalporträts auf der Startseite präsentiert werden. Redaktionelle Inhalte und bezahlte Platzierungen werden dabei transparent voneinander getrennt.
Mit dem Relaunch soll Filmfestivals Deutschland langfristig zu einer zentralen Anlaufstelle für alle werden, die Filmfestivals suchen, entdecken oder selbst veranstalten.
Filmfestival melden:
Über die Eingabemaske auf www.filmfestival-deutschland.de können Veranstalter ihr Festival kostenlos zur Aufnahme in die Übersicht einreichen.