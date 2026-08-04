Film spielerisch entdecken: „Film in Karlsruhe“ eröffnet neue Games Area
Vier kostenlose Browsergames verbinden Unterhaltung mit Einblicken in Filmproduktion und Filmbranche
Die Games Area erweitert das Informationsangebot von "Film in Karlsruhe" um einen interaktiven Bereich. Dabei greifen die Spiele Themen aus Film, Kino und Medien auf und beziehen auch Motive aus den Filmproduktionen des Filmboard Karlsruhe, dem Filmstudio49 und den INDEPENDENT DAYS | Internationale Filmfestspiele Karlsruhe ein.
„Wir beschäftigen uns bei unserer Arbeit täglich mit Film und Entertainment. Deshalb möchten wir den Besucherinnen und Besuchern unserer Website einen zusätzlichen unterhaltsamen Mehrwert bieten“, erklärt Dr. Oliver Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboard Karlsruhe. „Gerade mit dem Produzentensimulator wollen wir außerdem spielerisch Einblicke in die Filmindustrie vermitteln. Die Abläufe sind natürlich verkürzt und vereinfacht dargestellt. Dennoch erfahren die Spielenden, welche Entscheidungen bei einer Filmproduktion getroffen werden müssen und wie viele unterschiedliche Faktoren über Erfolg oder Misserfolg eines Films bestimmen.“
Das Bild-Schiebepuzzle
Beim Bild-Schiebepuzzle sind die einzelnen Teile eines Motivs durcheinandergeraten. Die Spielenden müssen die Felder Schritt für Schritt verschieben und das ursprüngliche Bild wieder zusammensetzen. Bewegt werden kann jeweils ein Feld, das direkt neben der freien Fläche liegt.
Zur Auswahl stehen verschiedene Schwierigkeitsstufen sowie wechselnde Motive aus den Filmproduktionen des Filmboard Karlsruhe, dem Filmstudio49 und den INDEPENDENT DAYS. Wer Unterstützung benötigt, kann sich das vollständige Bild als Vorschau anzeigen lassen. Gezählt werden sowohl die benötigten Spielzüge als auch die Zeit. So können die Spieler ihre persönliche Bestleistung kontinuierlich verbessern.
ALIEN INVADERS: Karlsruhe under Attack!
Bei "ALIEN INVADERS: Karlsruhe under Attack!" wird die Fächerstadt zum Schauplatz einer außerirdischen Invasion. Die Spielenden steuern die Karlsruher Abwehr, nehmen heranfliegende UFOs ins Visier und versuchen zu verhindern, dass bekannte Wahrzeichen der Stadt zerstört werden.
Mit zunehmender Spieldauer wird der Angriff immer intensiver. Schnelle Reaktionen und eine sichere Zielgenauigkeit sind gefragt, um Karlsruhe möglichst lange gegen die außerirdischen Angreifer zu verteidigen und einen neuen Highscore aufzustellen.
STAR ALARM: Das Paparazzi-Spiel
Die Stars wollen ihre Ruhe, doch die Paparazzi lauern bereits hinter jeder Ecke. In "STAR ALARM" schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Vivi Vendetta, Rocco Steel oder Luna Noir und müssen sich ihren Weg durch das Blitzlichtgewitter der Großstadt bahnen.
Dabei gilt es, den Fotografen auszuweichen, Torten auf besonders hartnäckige Verfolger zu schleudern und Sterne für erfolgreiche Treffer zu sammeln. Je länger die Spielfigur durchhält, desto schneller und turbulenter wird die Jagd. Ein falscher Schritt kann jedoch genügen – und der peinlichste Moment des Stars landet auf der Titelseite.
STUDIO BOSS – Der Produzentensimulator
Das umfangreichste Spiel der neuen Games Area ist "STUDIO BOSS – Der Produzentensimulator". Hier übernehmen die Spielenden die Leitung eines eigenen Filmstudios. Sie entwickeln Filmprojekte, stellen Teams zusammen, produzieren ihre Filme und müssen anschließend erleben, wie diese beim Publikum und an den Kinokassen abschneiden.
Zu Beginn kann zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen gewählt werden, die den Aufstieg zum erfolgreichen Studioboss erleichtern oder erschweren. Anschließend müssen unter anderem ein Genre und ein Filmprojekt ausgewählt sowie eine Regie und passende Schauspieler engagiert werden. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Besetzungsstufen – von Laien und Newcomern über erfahrene Darsteller bis zu internationalen Stars.
Während der Produktion warten zusätzliche Entscheidungen, überraschende Ereignisse und verschiedene Minispiele. Die Spielenden müssen ihr Budget im Blick behalten, kreative und wirtschaftliche Risiken abwägen und eine möglichst erfolgreiche Auswertung ihrer Filme erreichen. Auf diese Weise vermittelt der Produzentensimulator unterhaltsame und bewusst vereinfachte Einblicke in die Abläufe der Filmindustrie.
Games Area wird kontinuierlich erweitert
Die vier Spiele können direkt im Browser genutzt werden und erfordern keine Installation. Die Games Area soll künftig regelmäßig um neue Spiele, Motive, Figuren und weitere Inhalte ergänzt werden. Damit möchte das Filmboard Karlsruhe die vielfältige Welt des Films auf eine neue, niedrigschwellige und unterhaltsame Weise zugänglich machen.
Die Games Area ist erreichbar unter:
www.filminkarlsruhe.de/games