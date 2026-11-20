Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Karlsruher Film- und Kulturschaffenden Dr. Oliver Langewitz das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup überreichte die Auszeichnung am Freitag, 20. November 2026, um 11 Uhr im Karlsruher Rathaus.



Die Auszeichnung würdigt Langewitz’ langjähriges Engagement für das Gemeinwesen. In seiner Laudatio hob Mentrup insbesondere Langewitz’ Einsatz für die Karlsruher Filmbranche hervor. Dabei würdigte er zudem seinen Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in der Filmbranche und nannte hierbei zum Beispiel die Gründung des Green Office Karlsruhe. Zu den gewürdigten Aktivitäten zählte Mentrup auch die Aus- und Weiterbildung von Filmschaffenden mit der fum:a – Film und Medienakademie Karlsruhe.



Seit 2007 ist Langewitz Geschäftsführender Vorstand des Filmboard Karlsruhe e. V. und seit fast 30 Jahren, davon rund 20 Jahren als Festivalleiter, ist er treibende Kraft des internationalen Filmfestivals INDEPENDENT DAYS. Mit seiner Arbeit stärkt er die unabhängige Filmkultur und fördert den filmischen Nachwuchs. Er lehrt an mehreren Karlsruher Hochschulen und engagiert sich seit 2013 als Gründungsmitglied des Lions Club Karlsruhe-Mitte. Das gemeinsam mit Partnern entwickelte Virtual-Reality-Projekt IM LABYRINTH DER DEMOKRATIE verbindet Filmarbeit mit politischer Bildung und ermöglicht Jugendlichen, sich mit Grundrechten und demokratischen Entscheidungen auseinanderzusetzen.



In seiner Dankesrede sagte Langewitz: „Ich nehme diese Auszeichnung deshalb auch stellvertretend für die vielen ehrenamtlich Engagierten an, ohne die meine Arbeit nicht möglich wäre: für die Menschen im Filmboard und bei den INDEPENDENT DAYS, für meine Lions-Freundinnen und -Freunde sowie für unsere Partner aus Kultur, Bildung, Wissenschaft, Jugendarbeit und Stadtgesellschaft.“



Über die Rolle der Kultur sagte er: „Kultur ist dabei auch ein Verhandlungsraum der Demokratie. Sie ermöglicht uns, andere Perspektiven einzunehmen, Widersprüche auszuhalten und Konflikte fair und verantwortungsvoll auszutragen.“



Dr. Oliver Langewitz lebt in Karlsruhe-Knielingen. Der promovierte Soziologe arbeitet als Film- und Kulturschaffender, Journalist, Wissenschaftler und Dozent.

(lifePR) (