Akkreditierungen für INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe sind möglich

Filmschaffende, Branchenvertreter und Filmfans können sich ab sofort ihren durchgängigen Zutritt zum diesjährigen Filmfestival sichern

Für die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe (15.–19. April 2026) können ab sofort Akkreditierungen beantragt werden. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Filmschaffende, Branchenvertreterinnen und -vertreter – darunter Filmfestival-Organisator*innen, Kinobetreiber*innen, Redakteur*innen, Casterinnen und Caster – sowie an engagierte Filmfans, die das Festival intensiv und umfassend erleben möchten. Ebenfalls bestellt werden können 5er-Tickets, welche den Zutritt für Einzelpersonen ermöglichen, aber auch als Gruppen-Tickets genutzt werden können.

Die 25. Ausgabe markiert ein Vierteljahrhundert unabhängige Filmkunst in Karlsruhe. Insgesamt 156 Filme aus 34 Ländern geben in sorgfältig kuratierten, thematisch strukturierten Programmen einen repräsentativen Einblick in aktuelle Positionen der internationalen Independent-Filmszene. Kurzfilme, mittellange Filme und Langfilme, Animationen und dokumentarische Arbeiten, Genre-Produktionen sowie innovative Formate stehen gleichberechtigt nebeneinander.

Im Jubiläumsjahr werden 15 Filmpreise vergeben. Neben zwölf Auszeichnungen im Rahmen der festlichen AWARD GALA werden erstmals der Filmpreis der Jugend-Jury, die beste VR-Experience sowie der Preis für den Besten KI-Film verliehen. Damit unterstreichen die INDEPENDENT DAYS ihre Offenheit gegenüber technologischen und narrativen Innovationen.

Ein besonderer Schwerpunkt neben dem normalen Filmprogramm liegt 2026 auf immersiven Formaten: Die erweiterte XR-Area im Foyer der Badischen Landesbibliothek lädt bereits ab dem 13. April dazu ein, ausgewählte 180°- und 360°-Produktionen mit VR-Brillen zu erleben. In der BLB finden zudem zentrale Teile des Rahmenprogramms statt. In Kooperation mit dem Stadtmedienzentrum Karlsruhe wird am Freitag, 17. April, im Landesmedienzentrum ein eigenes Kurzfilmprogramm für Jugendliche präsentiert.

Festivalzentrum und cineastischer Dreh- und Angelpunkt bleibt die SCHAUBURG Karlsruhe. Hier laufen an fünf Tagen die Wettbewerbs- und Sonderprogramme – begleitet von zahlreichen Möglichkeiten zur direkten Vernetzung zwischen Filmschaffenden, Branchenakteuren und Publikum.

Das Rahmenprogramm bietet gezielte Plattformen für Austausch und Professionalisierung: Beim „Speed Dating for Filmmakers“ entstehen neue Kooperationen, das „CineMeet“ fördert informelles Networking. Die „Masterclass Filmmaking“ mit anschließendem Casting, der XR-Hub sowie der Vortrag „KI & Film“ widmen sich aktuellen Entwicklungen in Produktion, Distribution und Technologie. Den stimmungsvollen Abschluss bildet am Sonntag „Oli’s Tea Party“, bei der Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz das Festival in persönlicher Atmosphäre ausklingen lässt.

Akkreditierte Teilnehmende erhalten – je nach Akkreditierungsart – Zugang zu allen regulären Filmvorführungen (nach Verfügbarkeit), zur XR-Area sowie zu ausgewählten Branchenveranstaltungen.

Die Akkreditierung erfolgt online über: https://www.independentdays-filmfest.com/deutsch/filmemacher/akkreditierung/

Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Der Fokus der INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe liegt auf unabhängigen Filmproduktionen aus der ganzen Welt. Gezeigt werden sowohl Kurzfilme als auch dokumentarische und szenische Langfilme sowie ausgewählte mittellange Filme. Die INDEPENDENT DAYS sind eine internationale Plattform für unabhängige Filmschaffende, Filmstudenten und Independent-Film-Label, die zeigen, wie außerhalb großer Filmstudios und TV-Studios mit geringen finanziellen Mitteln großartige Filmwerke entstehen können.

