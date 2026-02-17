Akkreditierungen für INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe sind möglich
Filmschaffende, Branchenvertreter und Filmfans können sich ab sofort ihren durchgängigen Zutritt zum diesjährigen Filmfestival sichern
Die 25. Ausgabe markiert ein Vierteljahrhundert unabhängige Filmkunst in Karlsruhe. Insgesamt 156 Filme aus 34 Ländern geben in sorgfältig kuratierten, thematisch strukturierten Programmen einen repräsentativen Einblick in aktuelle Positionen der internationalen Independent-Filmszene. Kurzfilme, mittellange Filme und Langfilme, Animationen und dokumentarische Arbeiten, Genre-Produktionen sowie innovative Formate stehen gleichberechtigt nebeneinander.
Im Jubiläumsjahr werden 15 Filmpreise vergeben. Neben zwölf Auszeichnungen im Rahmen der festlichen AWARD GALA werden erstmals der Filmpreis der Jugend-Jury, die beste VR-Experience sowie der Preis für den Besten KI-Film verliehen. Damit unterstreichen die INDEPENDENT DAYS ihre Offenheit gegenüber technologischen und narrativen Innovationen.
Ein besonderer Schwerpunkt neben dem normalen Filmprogramm liegt 2026 auf immersiven Formaten: Die erweiterte XR-Area im Foyer der Badischen Landesbibliothek lädt bereits ab dem 13. April dazu ein, ausgewählte 180°- und 360°-Produktionen mit VR-Brillen zu erleben. In der BLB finden zudem zentrale Teile des Rahmenprogramms statt. In Kooperation mit dem Stadtmedienzentrum Karlsruhe wird am Freitag, 17. April, im Landesmedienzentrum ein eigenes Kurzfilmprogramm für Jugendliche präsentiert.
Festivalzentrum und cineastischer Dreh- und Angelpunkt bleibt die SCHAUBURG Karlsruhe. Hier laufen an fünf Tagen die Wettbewerbs- und Sonderprogramme – begleitet von zahlreichen Möglichkeiten zur direkten Vernetzung zwischen Filmschaffenden, Branchenakteuren und Publikum.
Das Rahmenprogramm bietet gezielte Plattformen für Austausch und Professionalisierung: Beim „Speed Dating for Filmmakers“ entstehen neue Kooperationen, das „CineMeet“ fördert informelles Networking. Die „Masterclass Filmmaking“ mit anschließendem Casting, der XR-Hub sowie der Vortrag „KI & Film“ widmen sich aktuellen Entwicklungen in Produktion, Distribution und Technologie. Den stimmungsvollen Abschluss bildet am Sonntag „Oli’s Tea Party“, bei der Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz das Festival in persönlicher Atmosphäre ausklingen lässt.
Akkreditierte Teilnehmende erhalten – je nach Akkreditierungsart – Zugang zu allen regulären Filmvorführungen (nach Verfügbarkeit), zur XR-Area sowie zu ausgewählten Branchenveranstaltungen.
Die Akkreditierung erfolgt online über: https://www.independentdays-filmfest.com/deutsch/filmemacher/akkreditierung/
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.