2.000 Euro für die Musiktherapie des Kinder-Palliativteams am Klinikum Karlsruhe

Mit den Einnahmen aus seinem „Schattenkabarett“ unterstützt der Lions Club Karlsruhe Mitte auch in diesem Jahr schwer erkrankte Kinder und Jugendliche in der Region.

Das Kinderpalliativteam am Städtischen Klinikum Karlsruhe ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit einer lebensbedrohlichen oder weit fortgeschrittenen lebensverkürzenden Krankheit eine spezialisierte ambulante pädiatrische Palliativversorgung.

Dazu zählt auch die Musiktherapie durch spezielle Musiktherapeuten, die zu den jungen Patientinnen und Patienten nach Hause kommen. Da diese Behandlung nicht von den Krankenkassen übernommen wird, ist das Palliativteam auf Unterstützung angewiesen.

Der Lions Club Karlsruhe Mitte hat jetzt bereits zum wiederholten Mal die Einnahmen aus seinem „Schattenkabarett“, das diesen Sommer im Studio des Badischen Staatstheaters stattgefunden hat, für die Musiktherapie gespendet.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ‚Schattenkinder‘ zu fördern, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden“, sagte Uta-Christine Deppermann, Präsidentin des Lions Club Karlsruhe Mitte, bei der symbolischen Scheckübergabe im Klinikum Karlsruhe. „Dazu gehören auch die Kinder und Jugendlichen, die vom Kinderpalliativteam betreut werden und denen wir schöne Momente ermöglichen möchten.“

Bei der Betreuung stehen für das Team am Klinikum Karlsruhe immer die Wünsche der unheilbar erkrankten Patientinnen und Patientinnen sowie der Angehörigen für ein würdevolles Leben und Sterben im Mittelpunkt. „Es ist immer wieder berührend, wie positiv die Kinder und Jugendlichen auf die Musik reagieren“, berichtete Katrin Hechler, die Teil des Palliativteams ist. „Sie erleben dabei ohne Worte auf körperlicher und seelischer Ebene positive Emotionen.“

