1.116 Filme für die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe eingereicht

Die Zahl des Tages lautet 1.116: So viele Filme aus der ganzen Welt wurden bis zur finalen Deadline für die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe eingereicht. Das unabhängige Filmfestival findet vom 15. bis 19. April 2026 in der SCHAUBURG statt und feiert im kommenden Jahr seine Jubiläumsausgabe.„Diese enorme Resonanz zeigt eindrucksvoll, wie stark die internationale Independent-Szene ist und wie viel Vertrauen Filmschaffende weltweit in unser Festival setzen“, erklärt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.Die Einreichungen stammen von allen fünf Kontinenten aus insgesamt 84 Ländern – ein Hinweis auf die außergewöhnliche globale Vielfalt, die das Festival seit Jahren auszeichnet. Besonders auffällig: Die Zahl der internationalen Koproduktionen ist in diesem Jahr stark gestiegen. „Das ist ein deutliches Signal dafür, dass unabhängige Filmschaffende über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und kreative Kräfte bündeln“, so Langewitz weiter.Bis Februar 2026 wird das rund 20-köpfige Programm-Komitee nun aus den Einreichungen ein kuratiertes, thematisch strukturiertes Festivalprogramm zusammenstellen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen:Damit knüpfen die INDEPENDENT DAYS an ihre Tradition an, gesellschaftlich relevante Themen, technologische Innovationen sowie filmische Experimente aus aller Welt sichtbar zu machen.Zudem wird das Programm-Komitee die Filme für die verschiedenen Festival-Kategorien nominieren. Die INDEPENDENT DAYS vergeben Preise im Wert von 13.000 Euro in insgesamt 12 Kategorien. Während in 11 Kategorien Fachjurys aus Film- und Medienschaffenden ihren jeweiligen Favoriten küren, kann das Publikum vor Ort über seinen Favoriten für den Filmpreis der Stadt Karlsruhe abstimmen.Diese sind:Das Festival wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe.