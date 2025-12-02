1.116 Filme für die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe eingereicht

„Diese enorme Resonanz zeigt eindrucksvoll, wie stark die internationale Independent-Szene ist und wie viel Vertrauen Filmschaffende weltweit in unser Festival setzen“, erklärt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.
Die Einreichungen stammen von allen fünf Kontinenten aus insgesamt 84 Ländern – ein Hinweis auf die außergewöhnliche globale Vielfalt, die das Festival seit Jahren auszeichnet. Besonders auffällig: Die Zahl der internationalen Koproduktionen ist in diesem Jahr stark gestiegen. „Das ist ein deutliches Signal dafür, dass unabhängige Filmschaffende über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und kreative Kräfte bündeln“, so Langewitz weiter.
Programm mit thematischer Vielfalt
Bis Februar 2026 wird das rund 20-köpfige Programm-Komitee nun aus den Einreichungen ein kuratiertes, thematisch strukturiertes Festivalprogramm zusammenstellen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen:
- Films on Democracy and Civic Engagement
- Youth Section – Shortfilms for Kids and Teenager
- Gastland Spanien
- IDIF XR – Immersive Realities: VR, AI & 360° Storytelling
- Films for a Sustainable Future
- Sportify Your Screen – Unusual Perspectives of Sports on Film
Filmpreise in zwölf Kategorien werden vergeben
Zudem wird das Programm-Komitee die Filme für die verschiedenen Festival-Kategorien nominieren. Die INDEPENDENT DAYS vergeben Preise im Wert von 13.000 Euro in insgesamt 12 Kategorien. Während in 11 Kategorien Fachjurys aus Film- und Medienschaffenden ihren jeweiligen Favoriten küren, kann das Publikum vor Ort über seinen Favoriten für den Filmpreis der Stadt Karlsruhe abstimmen.
Diese sind:
- Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe
- Filmpreis der Stadt Karlsruhe (Publikumspreis)
- Newbie Award für das beste Erstlingswerk (Preisstifter: KMK)
- Female Award für die beste weibliche Regiearbeit
- Indie Award für den besten Langfilm
- Best Short Short Film Award für den besten Film bis 5 Minuten Länge
- Best Medium Length Film (Preisstifter: Arfmann Rechtsanwälte)
- Best Actor Award der Vollack Gruppe
- Best Actress Award der Vollack Gruppe
- Filmpreis des Presseclub Karlsruhe
- Best Film Composer Award (Preisstifter: (JRP)
- UNESCO City of Media Arts Film Award