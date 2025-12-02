Kontakt
1.116 Filme für die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe eingereicht

Call for Submissions ist vorbei / Programm-Komitee hat die Sichtungsarbeit aufgenommen

Die Zahl des Tages lautet 1.116: So viele Filme aus der ganzen Welt wurden bis zur finalen Deadline für die INDEPENDENT DAYS | 25. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe eingereicht. Das unabhängige Filmfestival findet vom 15. bis 19. April 2026 in der SCHAUBURG statt und feiert im kommenden Jahr seine Jubiläumsausgabe.

„Diese enorme Resonanz zeigt eindrucksvoll, wie stark die internationale Independent-Szene ist und wie viel Vertrauen Filmschaffende weltweit in unser Festival setzen“, erklärt Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.

Die Einreichungen stammen von allen fünf Kontinenten aus insgesamt 84 Ländern – ein Hinweis auf die außergewöhnliche globale Vielfalt, die das Festival seit Jahren auszeichnet. Besonders auffällig: Die Zahl der internationalen Koproduktionen ist in diesem Jahr stark gestiegen. „Das ist ein deutliches Signal dafür, dass unabhängige Filmschaffende über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und kreative Kräfte bündeln“, so Langewitz weiter.

Programm mit thematischer Vielfalt

Bis Februar 2026 wird das rund 20-köpfige Programm-Komitee nun aus den Einreichungen ein kuratiertes, thematisch strukturiertes Festivalprogramm zusammenstellen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen:
  • Films on Democracy and Civic Engagement
  • Youth Section – Shortfilms for Kids and Teenager
  • Gastland Spanien
  • IDIF XR – Immersive Realities: VR, AI & 360° Storytelling
  • Films for a Sustainable Future
  • Sportify Your Screen – Unusual Perspectives of Sports on Film
Damit knüpfen die INDEPENDENT DAYS an ihre Tradition an, gesellschaftlich relevante Themen, technologische Innovationen sowie filmische Experimente aus aller Welt sichtbar zu machen.

Filmpreise in zwölf Kategorien werden vergeben

Zudem wird das Programm-Komitee die Filme für die verschiedenen Festival-Kategorien nominieren. Die INDEPENDENT DAYS vergeben Preise im Wert von 13.000 Euro in insgesamt 12 Kategorien. Während in 11 Kategorien Fachjurys aus Film- und Medienschaffenden ihren jeweiligen Favoriten küren, kann das Publikum vor Ort über seinen Favoriten für den Filmpreis der Stadt Karlsruhe abstimmen.

Diese sind:
  • Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe
  • Filmpreis der Stadt Karlsruhe (Publikumspreis)
  • Newbie Award für das beste Erstlingswerk (Preisstifter: KMK)
  • Female Award für die beste weibliche Regiearbeit
  • Indie Award für den besten Langfilm
  • Best Short Short Film Award für den besten Film bis 5 Minuten Länge
  • Best Medium Length Film (Preisstifter: Arfmann Rechtsanwälte)
  • Best Actor Award der Vollack Gruppe
  • Best Actress Award der Vollack Gruppe
  • Filmpreis des Presseclub Karlsruhe
  • Best Film Composer Award (Preisstifter: (JRP)
  • UNESCO City of Media Arts Film Award
Das Festival wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg und die Stadt Karlsruhe. 

Filmboard Karlsruhe e. V.

Der Fokus der INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe liegt auf unabhängigen Filmproduktionen aus der ganzen Welt. Gezeigt werden sowohl Kurzfilme als auch dokumentarische und szenische Langfilme sowie ausgewählte mittellange Filme. Die INDEPENDENT DAYS sind eine internationale Plattform für unabhängige Filmschaffende, Filmstudenten und Independent-Film-Label, die zeigen, wie außerhalb großer Filmstudios und TV-Studios mit geringen finanziellen Mitteln großartige Filmwerke entstehen können.

