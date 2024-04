Zukunftsweisende Weiterbildung zum “Visual Artist - 3D Specialist”

Wir freuen uns, Ihnen unsere bevorstehende Weiterbildung im Bereich Grafikdesign und 3D-Modellierung anzukündigen, die am 17. Juni 2024 beginnen wird. Diese Weiterbildung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten in zwei bedeutenden Bereichen der Kreativindustrie zu vertiefen und auszubauen. Grafikdesign und 3D-Modellierung spielen eine entscheidende Rolle in zahlreichen Branchen, von der Werbung bis hin zur Unterhaltungsindustrie.Unsere Weiterbildung bietet eine umfassende Schulung, die es Ihnen ermöglicht, praktische Fähigkeiten zu erwerben und Ihre Kenntnisse zu vertiefen. Durch praxisorientierte Lehrmethoden und den Einsatz führender Softwareanwendungen werden Sie in der Lage sein, hochwertige visuelle Inhalte zu erstellen und komplexe Konzepte zu visualisieren.Hier ist ein kurzer Überblick über unsere Weiterbildungsinhalte:- Entwicklung von visuellen Identitäten- Gestaltung von Logos, Signets und Corporate-Identity-Systemen.- Analyse von Markttrends für einzigartige visuelle Identitäten.- Typografie und Layoutgestaltung- Vertiefung in Schriftästhetik und Layoutdesign.- Anwendung von Gestaltungsprinzipien.- Medienproduktion- Erstellung verschiedener Medienformate.- Anpassung an spezifische Anforderungen und Zielgruppen.- Software-Anwendung- Schulung in Grafikdesign-Software.- Praktische Übungen zur effizienten Nutzung.- Präsentations- und Beratungskompetenzen- Kundenkommunikation und Präsentation von Designkonzepten.- Grundlagen der 3D-Modellierung- Einführung in Werkzeuge und Techniken.- Optimierung von Modellen für Effizienz.- Texturierung und Materialien- Erstellung von Texturen für realistische Oberflächen.- Anwendung von Materialien und Effekten.- Beleuchtung und Rendering- Vertiefung in Beleuchtungstechniken.- Anpassung von Render-Einstellungen.- Animation und Spezialeffekte- Prinzipien der Animation und Anwendung.- Simulation von Spezialeffekten.- 3D-Softwarekenntnisse- Vertiefte Kenntnisse in führenden 3D-Softwareanwendungen.- Planung und Organisation- Entwicklung von Projektzielen und Zeitplänen.- Ressourcenallokation unter Berücksichtigung von Budgets.- Kommunikation und Zusammenarbeit- Schulung in Präsentations- und Beratungskompetenzen.- Effektive Zusammenarbeit im Team.- Projektdurchführung und -kontrolle- Nutzung von Projektmanagement-Methoden und -Werkzeugen.- Überwachung von Projekten und Anpassung von Strategien.- Budgetierung und Ressourcenmanagement- Planung und Verwaltung von Projektbudgets.- Effiziente Ressourcenallokation.- Risikomanagement und Konfliktlösung- Identifikation potenzieller Risiken und Entwicklung von Maßnahmen.- Konfliktmanagement im Team oder mit Kunden.- Qualitätsmanagement und Evaluation- Implementierung von Qualitätsstandards.- Regelmäßige Überprüfung des Projektfortschritts.- Kundenbeziehung und Zufriedenheit- Aufrechterhaltung einer positiven Kundenbeziehung.- Lieferung qualitativ hochwertiger Ergebnisse. Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit gefördert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit oder vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH. Link zu Kursnet (öffnet in neuem Tab).Die Anmeldung für die Weiterbildung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.figd-akademie.de oder telefonisch unter 030 42020910.