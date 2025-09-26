Weiterbildung zum Full Stack Web Developer startet am 24. November 2025
Berufseinstieg oder Umschulung – praxisnah und förderfähig
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernen alle relevanten Kompetenzen, um in der dynamischen Webentwicklung durchzustarten – vom Frontend bis zum Backend:
Internetprogrammierung mit HTML, CSS3, JavaScript
Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen (GUI)
MySQL-Datenbanken & PHP für CMS und Shops
Backend-Entwicklung & OOP mit Java (inkl. Java SE8 Prüfung möglich)
CMS-Development & WordPress-Template-Erstellung
Mobile Web App Development (z. B. mit jQuery Mobile, Geolocation, API-Nutzung)
Das Programm ist modular aufgebaut, die Schulung findet in Vollzeit von 08:30 – 15:30 Uhr statt. Neben dem fachlichen Know-how stehen auch User Experience Design, Prototyping, App-Entwicklung und Serverintegration auf dem Plan.
Ideal für Arbeitssuchende und Umsteiger
Die Weiterbildung richtet sich an Arbeitssuchende, Quereinsteiger und Berufsrückkehrer, die im IT-Bereich Fuß fassen möchten. Dank der 100 % Förderung mit Bildungsgutschein entstehen keine Kosten.
Persönliche Beratung und Anmeldung
Interessierte können einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Die FiGD Akademie begleitet Sie vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss.
Telefonische Beratung: 030 42020910Ort: FiGD Akademie GmbH, Storkower Straße 158, 10407 Berlin
Weitere Informationen und Anmeldung:
Kursdetails: Full Stack Web DeveloperWeitere IT-Kurse: Web DeveloperKostenfreies Infomaterial anfordernBeratungstermin vereinbaren
Starttermin: 24. November 2025Zertifizierter Bildungsträger
Kontakt:FiGD Akademie GmbHinfo@figd-akademie.dewww.figd-akademie.de