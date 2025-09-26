Kontakt
Weiterbildung zum Full Stack Web Developer startet am 24. November 2025

Die Digitalisierung schafft neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ab dem 24. November 2025 bietet die FiGD Akademie für Medienentwicklung in Berlin eine praxisnahe und zukunftsorientierte Weiterbildung zum Full Stack Web Developer an. Die Fortbildung ist förderfähig über einen Bildungsgutschein von Jobcenter oder Agentur für Arbeit – 100 % kostenfrei für Teilnehmende!

Berufseinstieg oder Umschulung – praxisnah und förderfähig

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernen alle relevanten Kompetenzen, um in der dynamischen Webentwicklung durchzustarten – vom Frontend bis zum Backend:

Internetprogrammierung mit HTML, CSS3, JavaScript

Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen (GUI)

MySQL-Datenbanken & PHP für CMS und Shops

Backend-Entwicklung & OOP mit Java (inkl. Java SE8 Prüfung möglich)

CMS-Development & WordPress-Template-Erstellung

Mobile Web App Development (z. B. mit jQuery Mobile, Geolocation, API-Nutzung)

Das Programm ist modular aufgebaut, die Schulung findet in Vollzeit von 08:30 – 15:30 Uhr statt. Neben dem fachlichen Know-how stehen auch User Experience Design, Prototyping, App-Entwicklung und Serverintegration auf dem Plan.

Ideal für Arbeitssuchende und Umsteiger

Die Weiterbildung richtet sich an Arbeitssuchende, Quereinsteiger und Berufsrückkehrer, die im IT-Bereich Fuß fassen möchten. Dank der 100 % Förderung mit Bildungsgutschein entstehen keine Kosten.

Persönliche Beratung und Anmeldung

Interessierte können einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Die FiGD Akademie begleitet Sie vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss.

Telefonische Beratung: 030 42020910Ort: FiGD Akademie GmbH, Storkower Straße 158, 10407 Berlin

Weitere Informationen und Anmeldung:

Kursdetails: Full Stack Web DeveloperWeitere IT-Kurse: Web DeveloperKostenfreies Infomaterial anfordernBeratungstermin vereinbaren

Starttermin: 24. November 2025Zertifizierter Bildungsträger

Kontakt:FiGD Akademie GmbHinfo@figd-akademie.dewww.figd-akademie.de

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.

Angebote und Programme
Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.
Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.

Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.

Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.

Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.

Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.

MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.

Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.

Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.

Finanzierung und Förderung
Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.

Standort und Kontakt
Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.

Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

