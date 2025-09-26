Kontakt
Weiterbildung „Interactive Product Manager“ – Online & Präsenz

UX, Design & Coding: Ihr Karrierestart als Product Manager

Digitaler Wandel, neue Medienformate, interaktive Informationssysteme – der Arbeitsmarkt verlangt nach Fachkräften, die Gestaltung, Technik und Usability miteinander verbinden. Die FiGD Akademie in Berlin reagiert auf diese Entwicklung mit der arbeitsmarktorientierten Weiterbildung „Interactive Product Manager“, die am 24. November 2025 startet und wahlweise online im Live-Unterricht oder in Präsenz besucht werden kann. Die Teilnahme ist 100 % förderbar mit Bildungsgutschein.

Im Zentrum dieser praxisnahen Maßnahme steht die Konzeption und Gestaltung digitaler Produkte, Präsentationen und Kommunikationssysteme für Web, Mobile, Print und interaktive Ausgabegeräte. Sie erwerben fundierte Kenntnisse in Grafikdesign, UX/UI Design und Webentwicklung, kombiniert mit Projektarbeit und anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen – vermittelt durch erfahrene Fachdozenten.

Im Bereich Grafikdesign erlernen Sie den professionellen Einsatz von Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop und CorelDRAW. Sie planen interaktive Präsentationen, animieren Inhalte und gestalten Typografie sowie Mikrodesigns auf Basis der Wahrnehmungspsychologie. Die Teilnehmer konzipieren Produktwelten, Medien für Kataloge, Werbekampagnen und Lernsysteme. Zusätzlich vermittelt der Kurs praxisnahes Wissen zu Corporate Identity, Editorial Design und 3D-Videokommunikation. Einen umfassenden Überblick zu den Lernfeldern erhalten Sie unterwww.figd-akademie.de/...

Ein weiteres Kernstück ist die Entwicklung moderner Weblösungen: HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive Design und CMS-Integration mit PHP und MySQL. Sie realisieren interaktive Oberflächen, programmieren Datenbanken und erstellen E-Business-Anwendungen mit Shop-Funktionen. Auch Usability-Regeln, Interface-Guidelines und hierarchische Content-Strukturen sind integraler Bestandteil. Weitere Informationen bietet der Fachartikel unter https://www.figd-akademie.de/interactive-product-manager/

Die Weiterbildung umfasst rund 9 Monate in Vollzeit (08:30–15:30 Uhr) und wird mit einem anerkannten Zertifikat abgeschlossen. Die praxisorientierte Struktur, individuelle Projektbegleitung und kontinuierliche Fachdozentenbetreuung machen diese Maßnahme besonders geeignet für kreative Köpfe, Wiedereinsteigende, Medieninteressierte und Personen mit technischer Affinität. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit der Förderung über alle Kostenträger – ob Jobcenter, Agentur für Arbeit oder Rentenversicherung. Fordern Sie jetzt kostenfrei weiterführende Informationen an unterwww.figd-akademie.de/...

Eine individuelle Beratung hilft Ihnen dabei, Ihre Chancen am Arbeitsmarkt realistisch einzuschätzen und Ihre Stärken gezielt einzusetzen. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin direkt aufwww.figd-akademie.de/termin

Detaillierte Kursinhalte, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsinformationen finden Sie direkt auf der offiziellen Weiterbildungsseite:www.figd-akademie.de/...

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.

Angebote und Programme
Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.

Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.

Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.

Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.

Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.

Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.

MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.

Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.

Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.

Finanzierung und Förderung
Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.

Standort und Kontakt
Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.

Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

