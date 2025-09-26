Weiterbildung „Interactive Product Manager“ – Online & Präsenz
UX, Design & Coding: Ihr Karrierestart als Product Manager
Im Zentrum dieser praxisnahen Maßnahme steht die Konzeption und Gestaltung digitaler Produkte, Präsentationen und Kommunikationssysteme für Web, Mobile, Print und interaktive Ausgabegeräte. Sie erwerben fundierte Kenntnisse in Grafikdesign, UX/UI Design und Webentwicklung, kombiniert mit Projektarbeit und anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen – vermittelt durch erfahrene Fachdozenten.
Im Bereich Grafikdesign erlernen Sie den professionellen Einsatz von Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop und CorelDRAW. Sie planen interaktive Präsentationen, animieren Inhalte und gestalten Typografie sowie Mikrodesigns auf Basis der Wahrnehmungspsychologie. Die Teilnehmer konzipieren Produktwelten, Medien für Kataloge, Werbekampagnen und Lernsysteme. Zusätzlich vermittelt der Kurs praxisnahes Wissen zu Corporate Identity, Editorial Design und 3D-Videokommunikation.
Ein weiteres Kernstück ist die Entwicklung moderner Weblösungen: HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive Design und CMS-Integration mit PHP und MySQL. Sie realisieren interaktive Oberflächen, programmieren Datenbanken und erstellen E-Business-Anwendungen mit Shop-Funktionen. Auch Usability-Regeln, Interface-Guidelines und hierarchische Content-Strukturen sind integraler Bestandteil.
Die Weiterbildung umfasst rund 9 Monate in Vollzeit (08:30–15:30 Uhr) und wird mit einem anerkannten Zertifikat abgeschlossen. Die praxisorientierte Struktur, individuelle Projektbegleitung und kontinuierliche Fachdozentenbetreuung machen diese Maßnahme besonders geeignet für kreative Köpfe, Wiedereinsteigende, Medieninteressierte und Personen mit technischer Affinität. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit der Förderung über alle Kostenträger – ob Jobcenter, Agentur für Arbeit oder Rentenversicherung.
Eine individuelle Beratung hilft Ihnen dabei, Ihre Chancen am Arbeitsmarkt realistisch einzuschätzen und Ihre Stärken gezielt einzusetzen.
Detaillierte Kursinhalte, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsinformationen finden Sie direkt auf der offiziellen Weiterbildungsseite:www.figd-akademie.de/...