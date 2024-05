Weiterbildung 3D Modeling: Konstruktion, Modeling und Gamedesign

Diese Weiterbildung bietet eine umfassende Schulung in den Bereichen Konstruktion, Modeling und Gamedesign für angehende 3D-Design-Enthusiasten . Innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten werden Sie in die faszinierende Welt des 3D-Modelings eingeführt und erlernen Techniken, die Ihnen ermöglichen, komplexe geometrische Formen sowie organische Oberflächen zu erschaffen.Die Inhalte der Weiterbildung umfassen:1. Einführung in die Grundlagen des 3D Modeling: Sie erhalten eine detaillierte Einführung in verschiedene Modellierungstechniken wie Polygon-Modeling, NURBS und Sculpting. Durch praktische Übungen mit der Software Blender lernen Sie, vielfältige Formen und Strukturen zu gestalten.2. Fortgeschrittene Techniken und Tools: Vertiefen Sie Ihr Wissen durch fortgeschrittene Techniken wie Retopology, UV-Mapping und Texture Painting. Erfahren Sie, wie Sie Shader-Programmierung und Prozedurales Modeling einsetzen können, um realistische Materialien und komplexe Strukturen zu erzeugen.3. Storytelling und Bildkomposition: Lernen Sie, eine visuelle Geschichte durch Storyboards, Animatics und Cinematography zu planen und umzusetzen. Die Grundlagen der Bildkomposition, darunter der Goldene Schnitt, die Farbtheorie und Perspektive, werden Ihnen dabei helfen, Ihre Szenen dynamisch und aussagekräftig zu gestalten.4. Licht- und Schattentechniken: Tauchen Sie ein in die Welt der Beleuchtungstechniken wie Global Illumination, HDRI-Beleuchtung und Ray Tracing, um realistische Lichteffekte zu erzeugen. Sie werden lernen, wie Sie mit Schattenwurf, Reflexionen und Refraktionen arbeiten, um die visuelle Qualität Ihrer 3D-Szenen zu verbessern.5. Kameraführung und Bewegungsunschärfe: Erweitern Sie Ihr Verständnis für Kameratechniken wie Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe und Kamerabewegungen, um Ihre Animationen und Renderings lebendiger und authentischer zu gestalten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kameraeinstellungen und Blickwinkeln, um die emotionale Wirkung Ihrer Szenen zu verstärken.Darüber hinaus werden Anwendungsgebiete wie Schnellzeichnen und Layout-Design behandelt, um Ihre Fähigkeiten im schnellen Skizzieren und Layout-Design zu perfektionieren. Durch Techniken wie Thumbnails, Skizzen und Storyboard-Skizzen werden Sie in der Lage sein, Ihre Ideen schnell und effektiv zu visualisieren und zu kommunizieren.Besuchen Sie uns zu einem persönlichen Beratungsgespräch in unserem Schulungszentrum am Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee, um mehr über die Inhalte der Fortbildung und Ihre Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu erfahren. Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Sie auf Ihrem Weg zum 3D-Design-Experten zu unterstützen. Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit gefördert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit oder vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH. Link zu Kursnet (öffnet in neuem Tab).Die Anmeldung für die Weiterbildung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.figd-akademie.de oder telefonisch unter 030 42020910.