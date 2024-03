Webentwicklung Grundlagen: Von HTML bis Responsive Design

Die FiGD Akademie GmbH bietet erneut eine intensive Weiterbildung im Bereich Webentwicklung an! Unser Kurs startet amund erstreckt sich über ca. 9 Monate. Ideal für alle, die ihre Fähigkeiten in der Webentwicklung erweitern möchten.- Verständnis der Funktionsweise des Internets und seiner Protokolle.- Erläuterung der Client-Server-Architektur und der Rolle von Webservern.- Vertiefte Kenntnisse über URLs, Domains und DNS.- Erstellung semantisch strukturierter Webseiten mit HTML.- Umfassende Kenntnisse über die verschiedenen HTML-Elemente und ihre Verwendung.- Anwendung von CSS für das visuelle Design von Webseiten, einschließlich Layout, Farben, Schriftarten und Animationen.- Vertiefte Kenntnisse über CSS-Selektoren, Kaskadierung und Spezifität.- Programmierung von interaktiven Funktionen und dynamischen Inhalten auf Webseiten.- Manipulation des DOM (Document Object Model) für das Hinzufügen, Entfernen und Ändern von Elementen.- Behandlung von Ereignissen wie Mausklicks, Tastatureingaben und Formulareingaben.- Verwendung von JavaScript-Bibliotheken und Frameworks wie React, Angular und Vue.js für die Entwicklung moderner Benutzeroberflächen.- Gestaltung von Webseiten, die sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen und Geräte anpassen.- Verwendung von Media Queries, flexiblen Layouts und Bildoptimierungstechniken für ein reaktionsschnelles Design.- Entwicklung von serverseitiger Logik für die Verarbeitung von Anfragen und die Bereitstellung von Daten.- Einrichtung von Datenbanken und Verwendung von SQL- oder NoSQL-Datenbanken für die Datenspeicherung.- Implementierung von RESTful APIs für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend.- Sicherstellung der Sicherheit und Leistung von Webanwendungen durch bewährte Praktiken bei der Backend-Entwicklung.- Testing und Debugging von Backend-Systemen zur Gewährleistung von Qualität und Zuverlässigkeit.- Einsatz von Versionskontrollsystemen wie Git für die Verwaltung und Zusammenarbeit an Backend-Code. Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit gefördert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit oder vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH. Link zu Kursnet (öffnet in neuem Tab).Die Anmeldung für die Weiterbildung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.figd-akademie.de oder telefonisch unter 030 42020910.