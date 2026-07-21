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FiGD Akademie GmbH Storkower Straße 158 10407 Berlin, Deutschland http://www.figd-akademie.de/
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Visual Artist – 3D Specialist: Praxiswissen für den beruflichen Neustart

Die Weiterbildung verbindet Fachwissen, Übungen und betreute Projektarbeit.

(lifePR) (Berlin, )
Visuelle Kommunikation verbindet heute Grafikdesign, digitale Medien und dreidimensionale Darstellung. Unternehmen benötigen deshalb Gestalter, die klassische Designgrundlagen beherrschen und zugleich moderne Produktionswerkzeuge sicher einsetzen. Die Weiterbildung Visual Artist – 3D Specialist der FiGD Akademie greift diese Entwicklung auf und verbindet zweidimensionale Gestaltung mit professioneller 3D-Visualisierung.

Im ersten Teil stehen Grafikdesign, Typografie, Layout, Corporate Design und die Arbeit mit Adobe InDesign, Illustrator und Photoshop im Mittelpunkt. Die Teilnehmer entwickeln Gestaltungskonzepte für Print- und Digitalmedien und setzen diese technisch sauber um. Darauf baut der 3D-Bereich auf: Mit Blender entstehen Modelle, Materialien, Lichtstimmungen, Animationen und gerenderte Bildwelten. Wer sich ausschließlich auf dreidimensionale Gestaltung konzentrieren möchte, findet ergänzende Informationen in der Weiterbildung 3D Modeling in Blender.

Betreute Projekte führen beide Bereiche zusammen. So entstehen beispielsweise Corporate-Design-Anwendungen, digitale Präsentationen, Produktdarstellungen und dreidimensionale Szenen, die als Arbeitsproben für Bewerbungen genutzt werden können. Die Qualifizierung richtet sich an Arbeitssuchende und berufliche Wiedereinsteiger, die sich für Aufgaben in Agenturen, Marketingabteilungen, Medienproduktion, Visualisierung oder digitaler Kommunikation vorbereiten möchten. Der nächste Kurs beginnt am 24. August 2026, dauert rund drei Monate und schließt mit dem Zertifikat „Visual Artist – 3D Specialist (FiGD)“ ab.

Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen kann die Teilnahme über einen Bildungsgutschein oder AVGS gefördert werden. Über die Kostenübernahme entscheiden die Agentur für Arbeit oder das JobcenterInteressierte können jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren und gemeinsam mit der FiGD Akademie klären, ob die Inhalte und der Förderweg zur persönlichen beruflichen Situation passen.

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Weiterbildungszentrum mit Sitz in Berlin-Prenzlauer Berg, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee (Storkower Straße 158). Seit der Gründung im Jahr 2000 qualifiziert die Akademie Menschen für den digitalen Arbeitsmarkt – praxisnah, förderfähig und berufsorientiert. Die Teilnahme ist vor Ort in Berlin oder online möglich.

Die FiGD Akademie betreibt ausschließlich ihren Berliner Standort und bietet dort sowie online ein breites Spektrum an Weiterbildungen in den Bereichen:
Softwareentwicklung & Webtechnologien: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, OOP, CMS, Mobile Apps
Design & Medien: Grafikdesign, UX/UI, Editorial Design, CAD & 3D
Immobilienwirtschaft: Sachbearbeitung, Projektentwicklung, Kalkulation
Wirtschaft & Office: MS Office 2021, Buchhaltung mit/ohne DATEV, Projektassistenz
Sprachen & Kommunikation: Business English, Deutsch, Präsentationstechniken
Systemadministration: Linux (LPIC), Netzwerke, IT-Sicherheit
Jobcoaching & Karriereberatung: AVGS-Maßnahmen nach §45 SGB III

Die Kurse sind förderfähig über den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Jobcenter und Agenturen für Arbeit. Als DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für TOEIC und WiDaF bietet die Akademie auch international anerkannte Prüfungen an.

Weitere Informationen unter: 030 / 42020910 ✉️ info@figd-akademie.de – www.figd-akademie.de

FiGD Akademie – Weiterbildung, die wirkt. Vor Ort oder online.

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