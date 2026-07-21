Visual Artist – 3D Specialist: Praxiswissen für den beruflichen Neustart
Die Weiterbildung verbindet Fachwissen, Übungen und betreute Projektarbeit.
Im ersten Teil stehen Grafikdesign, Typografie, Layout, Corporate Design und die Arbeit mit Adobe InDesign, Illustrator und Photoshop im Mittelpunkt. Die Teilnehmer entwickeln Gestaltungskonzepte für Print- und Digitalmedien und setzen diese technisch sauber um. Darauf baut der 3D-Bereich auf: Mit Blender entstehen Modelle, Materialien, Lichtstimmungen, Animationen und gerenderte Bildwelten. Wer sich ausschließlich auf dreidimensionale Gestaltung konzentrieren möchte, findet ergänzende Informationen in der Weiterbildung 3D Modeling in Blender.
Betreute Projekte führen beide Bereiche zusammen. So entstehen beispielsweise Corporate-Design-Anwendungen, digitale Präsentationen, Produktdarstellungen und dreidimensionale Szenen, die als Arbeitsproben für Bewerbungen genutzt werden können. Die Qualifizierung richtet sich an Arbeitssuchende und berufliche Wiedereinsteiger, die sich für Aufgaben in Agenturen, Marketingabteilungen, Medienproduktion, Visualisierung oder digitaler Kommunikation vorbereiten möchten. Der nächste Kurs beginnt am 24. August 2026, dauert rund drei Monate und schließt mit dem Zertifikat „Visual Artist – 3D Specialist (FiGD)“ ab.
Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen kann die Teilnahme über einen Bildungsgutschein oder AVGS gefördert werden. Über die Kostenübernahme entscheiden die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. Interessierte können jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren und gemeinsam mit der FiGD Akademie klären, ob die Inhalte und der Förderweg zur persönlichen beruflichen Situation passen.