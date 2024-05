Steigern Sie Ihre Webentwicklungskompetenz mit uns!

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer intensiven Weiterbildung im Bereich Webentwicklung teilzunehmen, die am 17. Juni 2024 startet und über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten geht. Unsere Weiterbildung richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in der Webentwicklung erweitern möchten, sei es für berufliche Weiterentwicklung oder einfach aus Leidenschaft für das Internet.Unser Programm umfasst drei Hauptbereiche:- Erlernen Sie die Grundlagen des Internets und seiner Protokolle.- Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Client-Server-Architektur und DNS-Konzepte.- Meistern Sie die Erstellung semantisch strukturierter Webseiten mit HTML.- Erweitern Sie Ihr Know-how in CSS für visuelles Design.- Tauchen Sie ein in die Welt der interaktiven Funktionen mit JavaScript.- Gestalten Sie benutzerfreundliche Oberflächen mit React, Angular und Vue.js.- Optimieren Sie Ihre Webseiten für verschiedene Bildschirmgrößen.- Entwickeln Sie serverseitige Logik für Datenverarbeitung und -bereitstellung.- Erfahren Sie, wie Sie RESTful APIs implementieren und Datenbanken verwalten.- Lernen Sie bewährte Sicherheitspraktiken und Einsatz von Versionskontrollsystemen.Unsere Weiterbildung ist über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und Jobcenter finanziert. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, können die Kosten decken. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit und Jobcenter oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei uns.Melden Sie sich jetzt an auf www.figd-akademie.de oder telefonisch unter 030 42020910.