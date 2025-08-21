Kontakt
FiGD Akademie GmbH Storkower Straße 158 10407 Berlin, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Dr. Manuela Krauß
Starten Sie neu durch – als Office-IT-Manager mit Bildungsgutschein

Digitale Bürokompetenz, Programmierung und Management vereint – 100 % förderbar mit Bildungsgutschein

Wer heute im digitalen Büro bestehen will, benötigt mehr als Office-Grundlagen. Mit der Weiterbildung „Office-IT-Manager“, die am 15. September 2025 bei der FiGD Akademie startet, qualifizieren Sie sich umfassend für administrative und technische Tätigkeiten – strukturiert, arbeitsmarktnah und 100 % förderfähig über den Bildungsgutschein.

Die Maßnahme vereint E-Business mit Office 2021, Programmierkenntnisse, Business Englisch sowie zeitgemäßes Projekt- und Selbstmanagement. Dazu gehören u. a. Excel-Analysen, PowerPoint-Visualisierungen, Serienbriefe, Datenbankentwicklung mit Access und Webtechnologien wie HTML, CSS, JavaScript und PHP. Ergänzt wird dies durch praxisorientierte Module zu Kommunikation, DSGVO und Business-Organisation.

Der Kurs ist AZAV-zertifiziert und läuft bis zum 21. August 2026 in Vollzeit – wahlweise in Berlin oder online. Eine individuelle Beratung zur Förderung oder ein kostenloses Infopaket sind jederzeit verfügbar. Weitere technische und inhaltliche Details bietet das Schulungspaket.

Begleitet werden Sie durch erfahrene Dozenten, die praxisnahe Projektarbeit ermöglichen. Auch Grundlagen der Bürokommunikation, Kundenberatung und Führungskompetenz sind Teil des Programms. Alle Informationen zum Starttermin sowie zur Terminvereinbarung finden Sie unter: www.figd-akademie.de/termin

Ein aktueller Beitrag zur Rolle von Office-Weiterbildungen in der modernen Arbeitswelt ist hier abrufbar:Microsoft Office Weiterbildung: Aktuelle Anforderungen im Büroalltag

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.

Angebote und Programme
Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.

Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.

Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.

Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.

Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.

Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.

MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.

Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.

Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.

Finanzierung und Förderung
Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.

Standort und Kontakt
Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.

Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

