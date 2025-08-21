Starten Sie neu durch – als Office-IT-Manager mit Bildungsgutschein
Digitale Bürokompetenz, Programmierung und Management vereint – 100 % förderbar mit Bildungsgutschein
Die Maßnahme vereint E-Business mit Office 2021, Programmierkenntnisse, Business Englisch sowie zeitgemäßes Projekt- und Selbstmanagement. Dazu gehören u. a. Excel-Analysen, PowerPoint-Visualisierungen, Serienbriefe, Datenbankentwicklung mit Access und Webtechnologien wie HTML, CSS, JavaScript und PHP. Ergänzt wird dies durch praxisorientierte Module zu Kommunikation, DSGVO und Business-Organisation.
Der Kurs ist AZAV-zertifiziert und läuft bis zum 21. August 2026 in Vollzeit – wahlweise in Berlin oder online. Eine individuelle Beratung zur Förderung oder ein kostenloses Infopaket sind jederzeit verfügbar. Weitere technische und inhaltliche Details bietet das Schulungspaket.
Begleitet werden Sie durch erfahrene Dozenten, die praxisnahe Projektarbeit ermöglichen. Auch Grundlagen der Bürokommunikation, Kundenberatung und Führungskompetenz sind Teil des Programms. Alle Informationen zum Starttermin sowie zur Terminvereinbarung finden Sie unter: www.figd-akademie.de/termin
Ein aktueller Beitrag zur Rolle von Office-Weiterbildungen in der modernen Arbeitswelt ist hier abrufbar:Microsoft Office Weiterbildung: Aktuelle Anforderungen im Büroalltag