Starten Sie neu durch – als Office-IT-Manager mit Bildungsgutschein

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.



Angebote und Programme

Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.



Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.



Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.



Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.



Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.



Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.



MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.



Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.



Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.



Finanzierung und Förderung

Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.



Standort und Kontakt

Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.



Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

alles anzeigen