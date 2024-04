Start der 2-jährigen IHK-Umschulung "Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement" am 11.11.2024

Die digitale Revolution formt die Wirtschaftslandschaft neu, und um diesen Trend zu adressieren, lanciert die FiGD Akademie GmbH am 11. November 2024 eine IHK-Umschulung zum “Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement”. Ziel dieser zweijährigen Umschulung ist es, Fachpersonal auf die digitalen Herausforderungen vorzubereiten und ihnen die Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, die für die Führung von Unternehmen in eine erfolgreiche digitale Ära erforderlich sind.Unter der Anleitung von Branchenexperten erhalten die Teilnehmer eine breitgefächerte Bildung in Kerngebieten wie Betriebswirtschaftslehre, IT-Optimierung, Rechtskunde, Marketing und globale Kommunikation. Sie erlangen vertiefte Kenntnisse in der Anwendung von MS Office, im Netzwerkmanagement, E-Commerce und im Datenschutzrecht, um den Anforderungen des heutigen Geschäftslebens gewachsen zu sein.“Digitalisierung transformiert die Geschäftsprozesse und eröffnet neue Wege für Innovation und Expansion”, erklärt Dr. Manuela Krauß, Geschäftsführerin der FiGD Akademie GmbH. “Mit unserer Umschulung erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf diese Entwicklungen einzustellen und die notwendigen Skills für eine erfolgreiche Karriere in der digitalen Wirtschaft zu entwickeln.”Die Umschulung wendet sich an Berufstätige, die eine Laufbahn im Digitalisierungsmanagement anstreben, sowie an Personen, die eine berufliche Neuorientierung suchen. Erforderlich für die Teilnahme sind eine abgeschlossene Berufsausbildung oder entsprechende Berufserfahrung sowie Deutschkenntnisse auf B1-Niveau.Die IHK-Umschulung zum “Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement” eröffnet den Weg, sich in einem zukunftsträchtigen Feld weiterzuentwickeln und die eigenen Berufschancen zu steigern. Interessierte können sich ab sofort für die Umschulung anmelden und weitere Informationen unter https://www-figd-akademie.de erhalten.