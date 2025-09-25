Sachbearbeitung Immobilienwirtschaft: Online oder vor Ort starten
Qualifiziert zurück in den Job – mit Immobilienwissen und E-Business
Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Module zu allen wesentlichen Bereichen der Immobilienwirtschaft: Wertermittlungsverfahren gemäß §194 BauGB, Nutzung von Gutachterausschüssen, Behördenvorgänge und Dokumentenanforderung, Planung und Exposé-Erstellung sowie Vermittlung gesetzlicher Grundlagen nach ImmoWertV. Zusätzlich werden fundierte Kenntnisse zur Immobilienvermarktung, Finanzierung, Verwaltung und zur Rolle von Maklern und Beratern vermittelt. Ausführliche Infos bietet die Fachseite zur Immobilien- und Wohnungswirtschaft.
Ein weiterer Fokus liegt auf der professionellen Arbeit im Rechnungswesen mit DATEV, der Buchführung (inkl. Einnahmen/Ausgaben, Löhne, Gehälter, Abschreibungen), Kostenplanung sowie dem Aufbau wirtschaftlicher Auswertungen. Ebenso erhalten die Teilnehmenden eine intensive Schulung im Bereich E-Business mit MS Office 2021 – darunter die Erstellung interaktiver Präsentationen, Datenbankpflege in Access, Automatisierungen in Excel, Serienbriefe und professionelle Geschäftskorrespondenz in Outlook, OneNote und Word.
Darüber hinaus vermittelt der Kurs umfassende Kenntnisse im Business Englisch, von Gesprächsführung über fremdsprachige Protokolle bis zu Präsentationen, Kundenkommunikation und Vertragsverhandlungen in international ausgerichteten Unternehmen. Alle Themen werden praxisnah vermittelt und direkt in projektbezogenen Übungsphasen umgesetzt. Weitere Informationen zur beruflichen Perspektive finden Sie auf der Seite zum Sachbearbeiter Immobilienwirtschaft.
Die Weiterbildung dauert rund dreieinhalb Monate in Vollzeit (08:30–15:30 Uhr) und schließt mit einem anerkannten FiGD-Zertifikat ab. Sie richtet sich an Arbeitssuchende, Wiedereinsteigende sowie Berufsumsteiger mit Interesse an Verwaltung, Projektarbeit und Kommunikation im Immobilienumfeld.
Nutzen Sie jetzt die Chance und vereinbaren Sie eine persönliche Beratung unterwww.figd-akademie.de/termin oder fordern Sie kostenfrei Infomaterial an:www.figd-akademie.de/...
Alle Inhalte und Details zur Maßnahme finden Sie unter:www.figd-akademie.de/...