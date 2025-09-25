Kontakt
Sachbearbeitung Immobilienwirtschaft: Online oder vor Ort starten

Qualifiziert zurück in den Job – mit Immobilienwissen und E-Business

Der Immobiliensektor zählt zu den wichtigsten Wachstumsbranchen – strukturiert, planungsstark und zukunftssicher. Wer sich für eine Tätigkeit in der Sachbearbeitung, Vermarktung oder Verwaltung von Immobilien interessiert, erhält mit der Weiterbildung „Sachbearbeitung Immobilienwirtschaft“ der FiGD Akademie eine fundierte, arbeitsmarktorientierte Qualifikation – wahlweise online im Live-Format oder im Präsenzunterricht in Berlin. Der nächste Kursstart ist der 24. November 2025 – die Teilnahme ist 100 % förderfähig mit Bildungsgutschein.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Module zu allen wesentlichen Bereichen der Immobilienwirtschaft: Wertermittlungsverfahren gemäß §194 BauGB, Nutzung von Gutachterausschüssen, Behördenvorgänge und Dokumentenanforderung, Planung und Exposé-Erstellung sowie Vermittlung gesetzlicher Grundlagen nach ImmoWertV. Zusätzlich werden fundierte Kenntnisse zur Immobilienvermarktung, Finanzierung, Verwaltung und zur Rolle von Maklern und Beratern vermittelt. Ausführliche Infos bietet die Fachseite zur Immobilien- und Wohnungswirtschaft.

Ein weiterer Fokus liegt auf der professionellen Arbeit im Rechnungswesen mit DATEV, der Buchführung (inkl. Einnahmen/Ausgaben, Löhne, Gehälter, Abschreibungen), Kostenplanung sowie dem Aufbau wirtschaftlicher Auswertungen. Ebenso erhalten die Teilnehmenden eine intensive Schulung im Bereich E-Business mit MS Office 2021 – darunter die Erstellung interaktiver Präsentationen, Datenbankpflege in Access, Automatisierungen in Excel, Serienbriefe und professionelle Geschäftskorrespondenz in Outlook, OneNote und Word.

Darüber hinaus vermittelt der Kurs umfassende Kenntnisse im Business Englisch, von Gesprächsführung über fremdsprachige Protokolle bis zu Präsentationen, Kundenkommunikation und Vertragsverhandlungen in international ausgerichteten Unternehmen. Alle Themen werden praxisnah vermittelt und direkt in projektbezogenen Übungsphasen umgesetzt. Weitere Informationen zur beruflichen Perspektive finden Sie auf der Seite zum Sachbearbeiter Immobilienwirtschaft.

Die Weiterbildung dauert rund dreieinhalb Monate in Vollzeit (08:30–15:30 Uhr) und schließt mit einem anerkannten FiGD-Zertifikat ab. Sie richtet sich an Arbeitssuchende, Wiedereinsteigende sowie Berufsumsteiger mit Interesse an Verwaltung, Projektarbeit und Kommunikation im Immobilienumfeld.

Nutzen Sie jetzt die Chance und vereinbaren Sie eine persönliche Beratung unterwww.figd-akademie.de/termin oder fordern Sie kostenfrei Infomaterial an:www.figd-akademie.de/...

Alle Inhalte und Details zur Maßnahme finden Sie unter:www.figd-akademie.de/...

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.

Angebote und Programme
Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.

Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.

Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.

Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.

Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.

Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.

MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.

Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.

Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.

Finanzierung und Förderung
Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.

Standort und Kontakt
Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.

Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

