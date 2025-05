Projekt- und Wirtschaftsassistenz: Mit aktuellem Know-how zurück in den Beruf

Wer heute in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich bestehen will, braucht fundiertes Fachwissen, digitale Kompetenzen und eine gute Portion Kommunikationsstärke. Die berufsbegleitende Weiterbildung zur Projekt- und Wirtschaftsassistenz der FiGD Akademie vermittelt genau diese Qualifikationen – praxisnah, zukunftsorientiert und vollständig förderbar mit Bildungsgutschein.Ab dem 16. Juni 2025 beginnt der nächste Kursdurchlauf in Berlin. In Vollzeit – montags bis freitags von 08:30 bis 15:30 Uhr – bereiten sich Teilnehmende auf eine tragende Rolle in Wirtschaft, Verwaltung und Projektarbeit vor. Von MS Office über Business Englisch bis zu Projektcontrolling deckt das Programm alle Anforderungen moderner Assistenzberufe ab. Der Einstieg ist nach individueller Beratung jederzeit möglich – weitere Informationen und Terminvereinbarung finden Interessierte direkt im Business-Management-Angebot der FiGD Akademie.Effizient organisiert, fachlich breit aufgestelltDie Weiterbildung legt besonderen Wert auf das souveräne Beherrschen digitaler Werkzeuge: Excel mit Makros, Access für Datenbanken, Outlook zur Aufgabenorganisation sowie PowerPoint mit interaktiven Funktionen stehen im Mittelpunkt. Auch die professionelle Erstellung von Serienbriefen, Präsentationen oder Werbematerialien gehört zum Curriculum. Das Modul E-Business in MS Office 2021 bereitet die Teilnehmenden gezielt auf den digitalen Wandel im Büroalltag vor.Das gesamte Programm wird durchgehend von erfahrenen FachdozentInnen begleitet. Fragen werden im Unterricht individuell geklärt – praxisnahe Projektphasen sorgen zudem für nachhaltigen Lernerfolg. Einblicke in die Kursstruktur bietet die Themenseite Business-Management, auf der alle Inhalte detailliert erläutert sind.Kommunikativ, interkulturell und rechtssicherAuch Business-Kommunikation auf Englisch wird in der Weiterbildung umfassend geschult: internationale Korrespondenz, Telefonate, Präsentationen oder Meetings werden in Rollenspielen simuliert. Dies qualifiziert Sie besonders für Unternehmen mit internationalem Bezug.Ergänzend vermittelt die Weiterbildung fundiertes Wissen in Projektmanagement, Zeit- und Selbstmanagement, Personalführung sowie rechtlich relevanten Themen wie DSGVO, Vertragsrecht und Kosten-Leistungsrechnung. Weitere Inhalte zur wirtschaftlichen Abwicklung von Projekten finden Interessierte im Office-Archiv der FiGD Akademie.Individuelle Beratung & 100% FörderungEin persönlicher Beratungstermin vor Kursbeginn ist empfehlenswert: Die FiGD Akademie nimmt sich Zeit für eine passgenaue Bildungsplanung und hilft bei allen Fragen zur Förderung. Denn die Teilnahme an der Weiterbildung ist vollständig über den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters finanzierbar. Alle Infos zur Förderung finden Sie unter www.figd-akademie.de/bgs/ Vielfältige Perspektiven mit anerkannter QualifikationOb Wiedereinstieg, Karrierewechsel oder fachliche Spezialisierung – mit dieser Weiterbildung eröffnen sich vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie sind anschließend qualifiziert für Assistenzfunktionen in Management, Projektteams oder Büroorganisation – auch in internationalen Unternehmen. Weitere Informationen zu verwandten Bildungsangeboten wie der Teamassistenz oder für ProjektkoordinatorInnen im Immobilienbereich ergänzen das Portfolio.Für eine umfassende Übersicht aller wirtschaftsbezogenen Weiterbildungen besuchen Sie auch die Themenseite Büro & Finanzwirtschaft.Zukunft gestalten – Weiterbildung nutzenNutzen Sie jetzt Ihre Chance und sichern Sie sich einen der geförderten Plätze. Der Kursbeginn am 16. Juni 2025 markiert den Einstieg in eine berufliche Neuorientierung mit Perspektive. Detaillierte Informationen, Fördermöglichkeiten und die Anmeldung finden Sie unter www.figd-akademie.de/...