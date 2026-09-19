Professionelles Grafikdesign: Weiterbildung für aktuelle Anforderungen in der visuellen Kommunikation

Digitale Medien, Websites, Benutzeroberflächen und klassische Kommunikationsmittel stellen hohe Anforderungen an eine konsistente und professionelle visuelle Gestaltung. Unternehmen und Agenturen benötigen für unterschiedliche Kommunikationsaufgaben Kenntnisse, die über die reine Bedienung einzelner Programme hinausgehen. Gestaltung, Typografie, Bildbearbeitung und digitale Benutzerführung greifen zunehmend ineinander. Für Arbeitssuchende und Menschen in beruflicher Neuorientierung kann eine fachlich strukturierte Weiterbildung im Grafikdesign deshalb eine Möglichkeit sein, vorhandene kreative Fähigkeiten um anwendungsbezogene digitale Kompetenzen zu ergänzen.



Die FiGD Akademie GmbH in Berlin bietet Qualifizierungen im Bereich Grafikdesign und digitale Gestaltung an. Das dargestellte Angebot „Professionelles Grafikdesign“ beginnt am 23. November 2026. Zu den ausgewiesenen Themen gehören UX/UI Design, Photoshop für Profis, InDesign mit Mikro- und Makrotypografie, Schriftästhetik, Acrobat und interaktive Systeme. Damit verbindet die Weiterbildung verschiedene Bereiche, die bei der Entwicklung professioneller visueller Medien eine Rolle spielen. Einen Überblick über entsprechende Qualifizierungsmöglichkeiten bietet die FiGD Akademie im Bereich Grafik und Design.



Professionelles Grafikdesign basiert nicht allein auf Kreativität. Gestalterische Entscheidungen müssen nachvollziehbar getroffen und mit geeigneten Werkzeugen umgesetzt werden. Typografie, Bildsprache, Anordnung von Gestaltungselementen und die Anforderungen des jeweiligen Mediums beeinflussen gemeinsam die visuelle Wirkung. Gerade deshalb ist es sinnvoll, Softwarekenntnisse mit gestalterischem Grundlagenwissen und einem Verständnis für unterschiedliche Kommunikationsformen zu verbinden.



Mit Photoshop greift das dargestellte Angebot ein Werkzeug für professionelle Bildbearbeitung auf. InDesign steht dagegen insbesondere für die Gestaltung und Organisation komplexer Layouts. Der Schwerpunkt auf Mikro- und Makrotypografie sowie Schriftästhetik verdeutlicht, dass typografische Gestaltung nicht nur eine Frage der Auswahl einer Schriftart ist. Abstände, Größenverhältnisse, Lesbarkeit und die Struktur größerer Layoutbereiche tragen dazu bei, Informationen visuell verständlich aufzubereiten. Wer sich intensiver mit entsprechenden Berufsfeldern beschäftigen möchte, findet bei der FiGD Akademie weitere Informationen zur Weiterbildung zum Editorial Designer.



Mit UX/UI Design erweitert sich das klassische Grafikdesign um die Gestaltung digitaler Benutzeroberflächen. Dabei stehen nicht nur visuelle Aspekte im Mittelpunkt. Digitale Anwendungen müssen Informationen strukturiert darstellen und eine nachvollziehbare Bedienung ermöglichen. Die Verbindung von grafischer Gestaltung und Interface Design kann deshalb für Teilnehmer interessant sein, die ihre Kompetenzen sowohl für klassische Medien als auch für digitale Anwendungen ausbauen möchten. Einen weiterführenden Qualifizierungsweg stellt die FiGD Akademie mit der UX/UI Developer Weiterbildung vor.



Auch Acrobat und interaktive Systeme gehören laut Informationsmotiv zu den Inhalten. Damit berücksichtigt das Angebot neben Bildbearbeitung und Layout weitere Aspekte digitaler Dokumente und Medien. Für den beruflichen Einsatz ist diese Verbindung verschiedener Kompetenzen relevant, weil Gestaltungsaufgaben häufig nicht isoliert auftreten. Designer arbeiten mit Bildern, Schriften, Layouts und digitalen Ausgabeformaten und müssen dabei unterschiedliche technische und gestalterische Anforderungen berücksichtigen.



Eine Weiterbildung im Grafikdesign kann sowohl für einen beruflichen Wiedereinstieg als auch für eine Neuorientierung interessant sein. Entscheidend ist, welche Vorkenntnisse bereits vorhanden sind und welches Tätigkeitsfeld angestrebt wird. Teilnehmer können beispielsweise aus kreativen, kaufmännischen oder medienbezogenen Bereichen kommen und ihr Kompetenzprofil gezielt um professionelle Gestaltungskenntnisse erweitern. Informationen zu weiteren Qualifizierungen stellt die FiGD Akademie im Bereich Design und Medieninformatik bereit.



Für Arbeitssuchende ist neben der fachlichen Ausrichtung häufig die Finanzierung der Weiterbildung von Bedeutung. Die FiGD Akademie ist ein AZAV-zertifizierter Bildungsträger in Berlin. Bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen kann eine Förderung über Bildungsgutschein oder AVGS möglich sein. Ob eine Förderung tatsächlich bewilligt wird, hängt von der individuellen Situation und der Entscheidung des zuständigen Kostenträgers ab.



Je nach Angebot führt die FiGD Akademie Weiterbildungen in Präsenz, hybrid oder im virtuellen Klassenzimmer durch. Interessenten sollten daher für das konkrete Grafikdesign-Angebot prüfen, welche Unterrichtsform vorgesehen ist. So lassen sich die persönlichen Rahmenbedingungen mit dem gewünschten Qualifizierungsweg abstimmen.



Die Kombination aus UX/UI Design, professioneller Bildbearbeitung, InDesign, Typografie, Schriftästhetik und interaktiven Systemen zeigt die fachliche Bandbreite modernen Grafikdesigns. Für Teilnehmer, die Gestaltung nicht nur kreativ, sondern auch methodisch und softwaregestützt bearbeiten möchten, eröffnet die Weiterbildung einen strukturierten Zugang zu unterschiedlichen Aufgaben der visuellen Kommunikation.

(lifePR) (