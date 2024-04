Professionelle Weiterbildung zum Full Stack Web Developer

Unsere Weiterbildung zum " Full Stack Web Developer " startet am 17. Juni 2024 und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr berufliches Spektrum entscheidend zu erweitern. Sie erhalten eine fundierte Ausbildung, die Sie befähigt, als Experte in der Entwicklung von Webanwendungen sowohl im Frontend als auch im Backend zu wirken. Der Lehrplan ist so konzipiert, dass er Ihnen nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrung vermittelt.Sie beginnen mit der visuellen Komponente der Webentwicklung, indem Sie lernen, Benutzeroberflächen mit HTML und CSS zu gestalten. Dabei werden Sie die Grundlagen des Responsive Designs erlernen, um Websites für unterschiedliche Endgeräte zu optimieren. Ihre Fähigkeiten in der Anwendung von Skriptsprachen wie JavaScript werden vertieft, um Webprojekte dynamisch und interaktiv zu gestalten.Im Bereich des Content-orientierten Designs erwerben Sie Kenntnisse darüber, wie strukturierte und benutzerfreundliche Webanwendungen entwickelt werden. Dies schließt die Programmierung mit MySQL ein, um Inhalte in Systemen wie CMS oder E-Commerce-Plattformen zu verwalten.Ein wesentlicher Bestandteil der Weiterbildung ist die Backend-Entwicklung. Hier lernen Sie, serverseitige Komponenten mit PHP zu erstellen und robuste E-Business-Lösungen zu entwickeln. Ein vertieftes Verständnis für die Integration von relationalen Datenbanken mit MySQL wird Ihnen ebenfalls vermittelt.Zudem werden Sie in die Entwicklung von Browser-Apps eingeführt, wobei Sie moderne Technologien wie HTML5, CSS3 und SASS nutzen und komplexe Anwendungen mit JavaScript realisieren. Sie lernen auch, Apps mit Tools wie jQuery und jQuery Mobile zu entwickeln.Das Kursprogramm umfasst außerdem User Experience Design und GUI-Methoden, wo Sie Fähigkeiten in der konzeptionellen Analyse, der Erstellung von Anforderungskatalogen, Prototypen und Wireframes sowie der Planung und Koordination von Entwicklungsprozessen erlangen.Darüber hinaus erhalten Sie eine Einführung in die objektorientierte Anwendungsentwicklung mit Java, einschließlich der Erstellung von GUIs mit dem Java SDK und der Android-App-Entwicklung.Die Weiterbildung zum " Full Stack Web Developer " rüstet Sie mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten aus, die Sie benötigen, um komplexe Webanwendungen zu entwickeln und zu pflegen. Mit diesen Qualifikationen sind Sie bestens vorbereitet, um intuitive und performante Webanwendungen zu erstellen, die auf allen Gerätetypen einwandfrei funktionieren. Nutzen Sie unsere praxisorientierte Ausbildung als Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere in der Webentwicklung. Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit gefördert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit oder vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH.Die Anmeldung für die Weiterbildung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.figd-akademie.de oder telefonisch unter 030 42020910.