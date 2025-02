PowerPoint 2021: Beeindrucken Sie mit kreativen und professionellen Präsentationen

Ab dem 10. März 2025 beginnt unser Kurs „ E-Business in Microsoft Office 2021 – Fokus PowerPoint“, der vollständig durch den Bildungsgutschein (BGS) der Arbeitsagentur und des Jobcenters gefördert wird. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Fähigkeiten in der Präsentationstechnik auf das nächste Level zu heben und Ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern.PowerPoint gehört zu den wichtigsten Werkzeugen in der beruflichen Kommunikation und Präsentation. In diesem praxisorientierten Kurs lernen Sie, wie Sie mit PowerPoint 2021 beeindruckende und professionelle Präsentationen erstellen, die Ihre Zuhörer fesseln. Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in der Anwendung von PowerPoint vertiefen möchten, um in der Bürokommunikation, im Projektmanagement und in der Geschäftskommunikation noch erfolgreicher zu sein.Kursinhalt: Einsteiger und Fortgeschrittene profitieren gleichermaßenIn diesem Kurs lernen Sie nicht nur die grundlegenden Funktionen von PowerPoint, sondern auch fortgeschrittene Techniken, die Ihnen helfen, Präsentationen visuell ansprechend und informativ zu gestalten. Zu den wichtigsten Kursinhalten gehören:Die Morph-Funktion: Erstellen Sie dynamische Übergänge und Animationen, die Ihre Präsentationen lebendig und eindrucksvoll machen.Medienintegration: Lernen Sie, Bilder, Videos und Audiodateien geschickt in Ihre Folien zu integrieren, um Ihre Präsentationen interaktiver und ansprechender zu gestalten.Design-Tools: Nutzen Sie die professionellen Designmöglichkeiten von PowerPoint, um ansprechende Folienlayouts und benutzerdefinierte Designs zu entwickeln.Cloud-Integration: Arbeiten Sie in Teams und teilen Sie Präsentationen über die Cloud – ideal für die Zusammenarbeit in modernen Arbeitsumgebungen.Praktische Übungen und Real-Life-ProjekteNeben den theoretischen Kenntnissen, die Sie erlernen, steht die praktische Anwendung im Vordergrund. Im Laufe der Schulung erstellen Sie eigene Präsentationen, an denen Sie Ihre neu gewonnenen Fähigkeiten direkt umsetzen können. Dies bereitet Sie optimal auf die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes vor.Die Kursinhalte umfassen die Erstellung von professionellen Berichten, Protokollen und Projektpräsentationen, die nicht nur visuell ansprechend sind, sondern auch klar und präzise kommunizieren. Die neu erlernten Design-Tools und Animationstechniken ermöglichen es Ihnen, Inhalte lebendig und verständlich zu präsentieren.Der Nutzen für Ihre berufliche ZukunftMit den Fähigkeiten, die Sie im Kurs erlernen, sind Sie bestens vorbereitet, um in verschiedenen beruflichen Bereichen zu glänzen – sei es in der Bürokommunikation, im Office-Management oder als Teamassistenz in großen Unternehmen. PowerPoint ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Geschäftswelt, und die Fähigkeit, es professionell zu nutzen, eröffnet Ihnen zahlreiche Karrierewege.Am Ende des Kurses erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihre Kenntnisse in PowerPoint 2021 offiziell bestätigt und Ihnen dabei hilft, sich als Präsentationsexperte zu positionieren.Jetzt Platz sichern und starten Nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie sich noch heute für unseren Kurs an. Der Bildungsgutschein (BGS) der Arbeitsagentur oder des Jobcenters ermöglicht es Ihnen, den Kurs vollständig kostenfrei zu absolvieren. Dies ist Ihre Chance, Ihre Fähigkeiten in PowerPoint 2021 auszubauen und Ihre beruflichen Perspektiven entscheidend zu verbessern.Starten Sie am 10. März 2025 in Ihre Weiterbildung und machen Sie sich fit für die Herausforderungen der modernen Bürokommunikation.