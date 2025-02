Optimal vorbereitet für den Jobmarkt: Individuelles Coaching für Web Developer

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung und möchten Ihre Karriere im Bereich Web Development starten? Mit unserem individuellen Einzelcoaching machen Sie den ersten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft – und das zu 100% gefördert durch die Arbeitsagentur und das Jobcenter!Unser Coaching richtet sich an Arbeitssuchende, die sich gezielt auf eine Karriere als Web Developer vorbereiten möchten. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Trainings, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind, sowie umfassende Unterstützung bei der Bewerbung und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt.Was erwartet Sie im Einzelcoaching?1. Individuelle Schulungen in Programmiersprachen und Datenbanken:Sie erlernen die relevanten Programmiersprachen wie C, Java, Python, OOP JavaScript und OOP PHP, um als Full Stack Web Developer erfolgreich zu sein. Zusätzlich bieten wir Ihnen spezielle Trainings in Datenbanken und weiteren relevanten Fachthemen.2. Vorbereitung auf internationale Prüfungen:Steigern Sie Ihre Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt, indem Sie sich auf anerkannte Zertifikate wie LINUX LPIC 101 vorbereiten. Diese Zertifikate eröffnen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten in der IT-Branche.3. Professionelle Bewerbungsdokumente:Wir unterstützen Sie bei der Erstellung professioneller Bewerbungsunterlagen in deutscher und englischer Sprache. Dazu gehören Lebenslauf, Motivationsschreiben und die Entwicklung von Referenzprojekten, die Ihre Fähigkeiten überzeugend darstellen.4. Optimale Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche:Wir bereiten Sie intensiv auf Vorstellungsgespräche und Telefoninterviews vor. Dabei legen wir besonderen Wert auf praxisnahe Simulationen, damit Sie selbstbewusst und professionell auftreten können.5. Begleitung während der Bewerbungsphase:Wir lassen Sie während Ihrer Bewerbungsphase nicht allein. Vom ersten Bewerbungsschreiben bis zum erfolgreichen Vorstellungsgespräch begleiten wir Sie und helfen Ihnen, den richtigen Arbeitgeber zu finden.100% Förderung durch AVGSDank der Förderung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) können Sie das Coaching zu 100% kostenfrei in Anspruch nehmen. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Karriere in der IT-Branche zu starten, ohne finanzielle Belastungen.Die IT-Branche wächst rasant, und qualifizierte Web Developer sind gefragt wie nie zuvor. Mit unserem Einzelcoaching schaffen Sie sich die nötigen Voraussetzungen, um sich auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu positionieren. Wir helfen Ihnen nicht nur, technische Fähigkeiten zu erlernen, sondern auch, sich erfolgreich bei Arbeitgebern zu präsentieren.Nutzen Sie die Chance, Ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen – mit unserem individuell abgestimmten Einzelcoaching. Holen Sie sich gleich jetzt einen kostenlosen Beratungstermin.