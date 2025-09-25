Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037029

FiGD Akademie GmbH Storkower Straße 158 10407 Berlin, Deutschland http://www.figd-akademie.de/
Ansprechpartner:in Frau Dr. Manuela Krauß
Logo der Firma FiGD Akademie GmbH

Mit digitalen Kompetenzen ins Büro der Zukunft – Weiterbildung zum Office-IT-Manager startet im November

(lifePR) (Berlin, )
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend – insbesondere im Bereich der Büroorganisation, Verwaltung und IT-gestützten Unternehmensprozesse. Wer sich beruflich neu orientieren oder seine Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen möchte, hat mit der Weiterbildung zum Office-IT-Manager an der FiGD Akademie jetzt die Chance auf einen zukunftssicheren Neustart. Der nächste Kurs beginnt am 24. November 2025 und ist zu 100 % über den Bildungsgutschein förderbar.

Weiterbildung mit System – praxisnah, strukturiert, förderbar

Die Weiterbildung richtet sich an Personen mit organisatorischem Talent, IT-Affinität oder beruflicher Erfahrung im Bürobereich. Ziel ist die Vermittlung aktueller Fachkenntnisse, um digitale Prozesse im Office-Alltag effizient mitzugestalten und zu managen. Die Qualifizierung findet in Vollzeit statt – wahlweise im Präsenzunterricht in Berlin oder im Live-Onlineformat.

Kursdauer: 6 MonateUnterrichtszeiten: Montag bis Freitag, 08:30 bis 15:30 UhrStarttermin: 24.11.2025Förderung: 100 % über Bildungsgutschein möglich

Breites Themenspektrum – vom E-Business bis zur Webentwicklung

Das Curriculum ist praxisnah aufgebaut und kombiniert klassische Office-Kompetenzen mit IT-Tools und Projektwissen. Dazu gehören:

MS Office 2021 im E-Business-Kontext: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, OneNote

Makroprogrammierung & Automatisierung

Grundlagen der Webentwicklung: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Datenbankentwicklung & digitale Prozessgestaltung

Betriebswirtschaftliche Grundlagen & Projektmanagement

Business Englisch für internationale Kommunikation

Absolventen erhalten ein qualifiziertes Zertifikat der FiGD Akademie und sind damit hervorragend vorbereitet auf Positionen in modernen Office-Abteilungen, IT-gestützten Assistenzrollen, Projektbüros oder der digitalen Unternehmensverwaltung.

Beruflich neu durchstarten – individuell betreut und arbeitsmarktorientiert

Die FiGD Akademie steht seit über 15 Jahren für praxisnahe Qualifizierung in den Bereichen Wirtschaft, IT und Medien. Alle Teilnehmenden profitieren von erfahrenen Dozenten, einer klaren Kursstruktur und individueller Betreuung. Das Weiterbildungsziel ist klar: die nachhaltige Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt mit einem Kompetenzprofil, das den Anforderungen der digitalen Wirtschaft entspricht.

Jetzt informieren und Kursplatz sichern

Weitere Informationen zur Weiterbildung „Office-IT-Manager“ finden Sie direkt auf der Webseite der FiGD Akademie:www.figd-akademie.de/...

Kostenloses Infomaterial können Sie unter folgendem Link anfordern:www.figd-akademie.de/...

Für eine persönliche Beratung und Terminvereinbarung nutzen Sie:www.figd-akademie.de/termin

Kontakt für Presse und Interessierte:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 Berlin? 030 42020910✉️ info@figd-akademie.de? www.figd-akademie.de

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Weiterbildungszentrum mit Sitz in Berlin-Prenzlauer Berg, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee (Storkower Straße 158). Seit der Gründung im Jahr 2009 qualifiziert die Akademie Menschen für den digitalen Arbeitsmarkt – praxisnah, förderfähig und berufsorientiert. Die Teilnahme ist vor Ort in Berlin oder online möglich.

Die FiGD Akademie betreibt ausschließlich ihren Berliner Standort und bietet dort sowie online ein breites Spektrum an Weiterbildungen in den Bereichen:

Softwareentwicklung & Webtechnologien: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, OOP, CMS, Mobile Apps
Design & Medien: Grafikdesign, UX/UI, Editorial Design, CAD & 3D
Immobilienwirtschaft: Sachbearbeitung, Projektentwicklung, Kalkulation
Wirtschaft & Office: MS Office 2021, Buchhaltung mit/ohne DATEV, Projektassistenz
Sprachen & Kommunikation: Business English, Spanisch, Präsentationstechniken
Systemadministration: Linux (LPIC), Netzwerke, IT-Sicherheit
Jobcoaching & Karriereberatung: AVGS-Maßnahmen nach §45 SGB III

Die Kurse sind förderfähig über den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Jobcenter und Agenturen für Arbeit. Als DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für TOEIC und WiDaF bietet die Akademie auch international anerkannte Prüfungen an.

Weitere Informationen unter:  030 / 42020910 ✉️ info@figd.de  www.figd-akademie.de

FiGD Akademie – Weiterbildung, die wirkt. Vor Ort oder online.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.