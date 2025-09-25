Mit digitalen Kompetenzen ins Büro der Zukunft – Weiterbildung zum Office-IT-Manager startet im November
Weiterbildung mit System – praxisnah, strukturiert, förderbar
Die Weiterbildung richtet sich an Personen mit organisatorischem Talent, IT-Affinität oder beruflicher Erfahrung im Bürobereich. Ziel ist die Vermittlung aktueller Fachkenntnisse, um digitale Prozesse im Office-Alltag effizient mitzugestalten und zu managen. Die Qualifizierung findet in Vollzeit statt – wahlweise im Präsenzunterricht in Berlin oder im Live-Onlineformat.
Kursdauer: 6 MonateUnterrichtszeiten: Montag bis Freitag, 08:30 bis 15:30 UhrStarttermin: 24.11.2025Förderung: 100 % über Bildungsgutschein möglich
Breites Themenspektrum – vom E-Business bis zur Webentwicklung
Das Curriculum ist praxisnah aufgebaut und kombiniert klassische Office-Kompetenzen mit IT-Tools und Projektwissen. Dazu gehören:
MS Office 2021 im E-Business-Kontext: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, OneNote
Makroprogrammierung & Automatisierung
Grundlagen der Webentwicklung: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
Datenbankentwicklung & digitale Prozessgestaltung
Betriebswirtschaftliche Grundlagen & Projektmanagement
Business Englisch für internationale Kommunikation
Absolventen erhalten ein qualifiziertes Zertifikat der FiGD Akademie und sind damit hervorragend vorbereitet auf Positionen in modernen Office-Abteilungen, IT-gestützten Assistenzrollen, Projektbüros oder der digitalen Unternehmensverwaltung.
Beruflich neu durchstarten – individuell betreut und arbeitsmarktorientiert
Die FiGD Akademie steht seit über 15 Jahren für praxisnahe Qualifizierung in den Bereichen Wirtschaft, IT und Medien. Alle Teilnehmenden profitieren von erfahrenen Dozenten, einer klaren Kursstruktur und individueller Betreuung. Das Weiterbildungsziel ist klar: die nachhaltige Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt mit einem Kompetenzprofil, das den Anforderungen der digitalen Wirtschaft entspricht.
Jetzt informieren und Kursplatz sichern
Weitere Informationen zur Weiterbildung „Office-IT-Manager“ finden Sie direkt auf der Webseite der FiGD Akademie:www.figd-akademie.de/...
Kostenloses Infomaterial können Sie unter folgendem Link anfordern:www.figd-akademie.de/...
Für eine persönliche Beratung und Terminvereinbarung nutzen Sie:www.figd-akademie.de/termin
Kontakt für Presse und Interessierte:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 Berlin? 030 42020910✉️ info@figd-akademie.de? www.figd-akademie.de