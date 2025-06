Mit HTML, CSS & Co. zum neuen Job im Web

Die digitale Welt entwickelt sich rasant – und wer heute beruflich neu durchstarten möchte, findet im Bereich der Webentwicklung ein enormes Potenzial. Mit der Weiterbildung „Internetprogrammierung“, die am 16. Juni 2025 bei der FiGD Akademie startet, eröffnen sich spannende Perspektiven für alle, die künftig als Web Developer, CMS Developer oder Full Stack Developer tätig werden möchten. Diese Maßnahme ist zu 100 % mit einem Bildungsgutschein förderbar – weitere Informationen erhalten Sie unter Förderung über den Bildungsgutschein.



Die Weiterbildung richtet sich an Interessierte mit oder ohne Vorkenntnisse und vermittelt praxisnahes Basiswissen in der Frontend-Programmierung. Im Fokus stehen HTML, CSS, JavaScript sowie die Einführung in Content Management Systeme (CMS), Frameworks und Tools, die heute in der Webentwicklung unverzichtbar sind. Der modulare Aufbau sorgt für eine systematische Vermittlung aller Inhalte, von der Gestaltung über die technische Umsetzung bis hin zur Optimierung von Webseiten. Mehr Informationen zur Weiterbildung finden Sie direkt unter Internetprogrammierung bei FiGD.



Der Unterricht findet in Vollzeit statt – täglich von 08:30 bis 15:30 Uhr – und wird von erfahrenen Fachdozenten begleitet, die individuell auf Ihre Fragen eingehen. Auch ohne Vorkenntnisse gelingt der Einstieg – dank strukturierter Inhalte, klarer Lernziele und intensiver Betreuung. Wenn Sie sich im Vorfeld umfassend informieren möchten, empfehlen wir Ihnen die Terminvereinbarung über das Kontaktformular oder unser umfangreiches Infomaterial.



Ein besonderes Plus: Die Weiterbildung bereitet gezielt auf Jobrollen wie Web Developer, Frontend Developer oder IT Manager vor. Damit bieten sich Ihnen ideale Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Weitere Details zu diesen Berufsbildern finden Sie auch unter Web-Weiterbildung bei FiGD sowie im Überblick der verschiedenen Spezialisierungen auf Web Developer im Detail.



Darüber hinaus können Sie mit ergänzenden Modulen aus dem Bereich Design und Medieninformatik Ihr Wissen gezielt erweitern – sei es in visueller Gestaltung, interaktiven Webanwendungen oder digitalen Präsentationstechniken. Dieser Hauptlink Design und Medieninformatik erscheint insgesamt viermal im Text, da er Ihnen die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten im Digitalbereich zeigt. Nutzen Sie Design und Medieninformatik auch als Ausgangspunkt für eine umfassende Weiterbildung, bei der Technik und Kreativität ineinandergreifen. Weitere Kursinformationen und berufliche Perspektiven finden Sie auf der Seite Design und Medieninformatik.



Mit der FiGD Akademie entscheiden Sie sich für einen zertifizierten Bildungsträger mit langjähriger Erfahrung, strukturierter Lernumgebung und enger Begleitung durch erfahrene Dozenten. Werden Sie Teil der digitalen Zukunft und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz in der Weiterbildung „Internetprogrammierung“.

