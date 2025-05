Kreativität professionell gestalten – mit der Weiterbildung zum Junior Art Director bei der FiGD Akademie

Design mit Wirkung, Gestaltung mit Strategie und Medienkompetenz auf höchstem Niveau – das sind die Anforderungen an die Kreativen von heute. Die Weiterbildung „Junior Art Director“ der FiGD Akademie richtet sich an Menschen, die ihre gestalterischen Fähigkeiten gezielt weiterentwickeln möchten, um in der Medien- und Designbranche durchzustarten. Ob Agentur, Verlag oder Unternehmen – der Bedarf an professionell ausgebildeten Junior Art Directors wächst stetig. Und der Einstieg gelingt Ihnen ab dem 16. Juni 2025 – mit 100 % Förderung über den Bildungsgutschein.In einem praxisnahen Vollzeitkurs über zwölf Monate lernen Sie, wie moderne visuelle Konzepte entstehen, umgesetzt und professionell präsentiert werden. Die Inhalte reichen von klassischem Grafikdesign über digitale Mediengestaltung, Webdesign und Projektmanagement bis hin zu englischsprachiger Geschäftskommunikation. Dabei erwerben Sie ein umfassendes Kompetenzprofil, das sich an realen Anforderungen orientiert – kreativ, strukturiert und arbeitsmarktnah.Im Fokus steht die Gestaltung gedruckter und digitaler Medien mit InDesign, Photoshop, Illustrator und CorelDRAW. Sie entwickeln interaktive Kataloge, Produktpräsentationen, Corporate Designs und visuelle Kommunikationssysteme – jeweils auf Basis einer fundierten konzeptionellen Planung. Unterstützt werden Sie durch qualifizierte Fachdozent*innen, die Sie während der gesamten Kursdauer begleiten. Einen Einblick in bisherige Projektarbeiten bietet das Bildarchiv Grafikdesign.Als angehende*r Junior Art Director erlernen Sie auch die Umsetzung von grafischen Benutzeroberflächen (GUI), responsives Webdesign mit HTML, CSS und JavaScript sowie CMS-gestützte Systemlösungen mit PHP und MySQL. Diese Kombination aus kreativem Design und technischer Anwendung macht Sie zum gefragten Profi an der Schnittstelle von Gestaltung und Entwicklung. Weitere Informationen zu verwandten Berufsbildern bietet die Seite zum Visual Media Designer.Neben dem gestalterisch-technischen Teil umfasst die Weiterbildung auch betriebswirtschaftliche Grundlagen, Projektsteuerung, Zeitmanagement sowie Präsentationstechniken – Kenntnisse, die Sie als Führungskraft von morgen benötigen. Die Inhalte sind an der Praxis des Agenturalltags ausgerichtet und beinhalten unter anderem Rhetorik, Konfliktmanagement und Kundenberatung. Eine Übersicht zu themennahen Weiterbildungen finden Sie auch unter Design & Medieninformatik.Die Integration von 3D-Visualisierung in Designprojekte gewinnt zunehmend an Bedeutung. Entsprechend wird in der Weiterbildung auch ein Einstieg in 3D-Modelling mit Blender angeboten – ein Thema, das im aktuellen Beitrag zur Weiterbildung 3D-Modelling vertieft wird.Alle Informationen zur Weiterbildung, zu Terminen, Inhalten und Fördermöglichkeiten finden Sie auf der Kursseite www.figd-akademie.de/... . Dort erfahren Sie, wie der Weg zu Ihrem neuen Job als Junior Art Director konkret aussehen kann – kreativ, effektiv und praxisnah. Für eine individuelle Beratung zur Teilnahme und Förderung empfehlen wir, frühzeitig einen Beratungstermin zu vereinbaren.Gestalten Sie Ihre Zukunft – mit Design, Strategie und Fachwissen. Starten Sie mit der FiGD Akademie in eine kreative Karriere und lassen Sie sich zum Junior Art Director qualifizieren. Details finden Sie unter www.figd-akademie.de/...