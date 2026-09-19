Immobilienwirtschaft im Wandel: Weiterbildung für vielseitige berufliche Aufgaben

Die Immobilienwirtschaft verbindet kaufmännische, organisatorische und projektbezogene Aufgaben mit branchenspezifischem Fachwissen. Digitalisierung, veränderte Prozesse und unterschiedliche Anforderungen rund um Immobilienprojekte machen dabei ein breites Verständnis der Branche erforderlich. Für Arbeitssuchende, Berufsrückkehrer und Menschen in beruflicher Neuorientierung kann eine fachlich ausgerichtete Weiterbildung eine Möglichkeit sein, vorhandene Kompetenzen zu ergänzen und sich systematisch auf Aufgaben in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft vorzubereiten.



Die FiGD Akademie GmbH in Berlin bietet Weiterbildungen für Interessenten an, die Kenntnisse rund um Immobilienwirtschaft, Immobilienmarketing und angrenzende Aufgabenfelder erwerben oder vertiefen möchten. Das dargestellte Angebot beginnt am 23. November 2026 und setzt Schwerpunkte bei Immobilienmarketing, Wertermittlung und Wohnungswirtschaft. Einen Überblick über entsprechende Qualifizierungsmöglichkeiten bietet die FiGD Akademie im Bereich Immobilienwirtschaft Weiterbildung.



Die Immobilienwirtschaft umfasst unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Immobilien müssen betreut, Informationen strukturiert verarbeitet und Projekte organisatorisch begleitet werden. Hinzu kommen Aufgaben, die sich mit der Vermarktung, Bewertung und wirtschaftlichen Betrachtung von Immobilien beschäftigen. Eine Weiterbildung kann dabei helfen, branchenspezifische Zusammenhänge besser zu verstehen und Kenntnisse für unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Immobilienwirtschaft aufzubauen.



Ein Schwerpunkt des dargestellten Angebots liegt auf dem Immobilienmarketing. Die professionelle Vermarktung von Immobilien erfordert ein Verständnis dafür, wie Objekte und relevante Informationen für unterschiedliche Zwecke aufbereitet werden. Gleichzeitig gehört die Wertermittlung zu den fachlichen Themen, die für verschiedene Prozesse in der Immobilienwirtschaft von Bedeutung sein können. Mit der Wohnungswirtschaft wird zudem ein Bereich aufgegriffen, in dem kaufmännische und organisatorische Aufgaben mit immobilienspezifischen Anforderungen verbunden sind.



Die Bandbreite möglicher Tätigkeitsfelder wird auch im Informationsmotiv der FiGD Akademie sichtbar. Genannt werden unter anderem Mitarbeiter in der Objektbetreuung, Fachkraft Immobilienwirtschaft, Projektkoordinator Immobilien, Projektsteuerung Immobilien, Projektassistenz sowie Sachbearbeitung in der Immobilienwirtschaft. Die genannten Bereiche zeigen, dass die Branche sowohl operative und administrative als auch koordinierende und projektbezogene Aufgaben umfasst. Für Interessenten, die eine entsprechend ausgerichtete Qualifizierung suchen, stellt die FiGD Akademie weitere Informationen zur Fachkraft Immobilienwirtschaft Weiterbildung bereit.



Auch Projektarbeit spielt in der Immobilienbranche eine wichtige Rolle. Je nach Aufgabenbereich müssen Abläufe koordiniert, Informationen zusammengeführt und unterschiedliche Projektphasen organisatorisch begleitet werden. Für Teilnehmer, die ihren beruflichen Schwerpunkt in diese Richtung entwickeln möchten, kann daher auch die Projektkoordination Immobilien Weiterbildung von Interesse sein. Welche Qualifizierung fachlich am besten zum eigenen Berufsweg passt, hängt von den vorhandenen Kenntnissen und dem angestrebten Tätigkeitsbereich ab.



Für einen beruflichen Einstieg oder Wiedereinstieg ist neben dem Fachwissen auch die Übertragbarkeit bisheriger Kompetenzen relevant. Erfahrungen aus Büroorganisation, Assistenz, kaufmännischer Sachbearbeitung oder Projektarbeit können beispielsweise Anknüpfungspunkte für eine weitere Spezialisierung darstellen. Eine strukturierte Weiterbildung ermöglicht es, diese Kenntnisse um immobilienspezifische Themen zu ergänzen und Zusammenhänge innerhalb der Branche gezielter zu erschließen.



Für Arbeitssuchende kann zudem die Finanzierung der Weiterbildung eine zentrale Frage sein. Die FiGD Akademie ist ein AZAV-zertifizierter Bildungsträger in Berlin. Bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen kann eine Förderung über Bildungsgutschein oder AVGS möglich sein. Weitere Hinweise stellt die Akademie unter Informationen zum Bildungsgutschein zur Verfügung. Ob eine Förderung im individuellen Fall bewilligt wird, entscheidet der zuständige Kostenträger anhand der jeweiligen Voraussetzungen.



Je nach Angebot führt die FiGD Akademie Weiterbildungen in Präsenz, hybrid oder im virtuellen Klassenzimmer durch. Interessenten sollten die konkrete Unterrichtsform für die gewünschte Qualifizierung direkt anhand des jeweiligen Angebots prüfen. So können fachliche Zielsetzung und persönliche Rahmenbedingungen bei der Weiterbildungsplanung berücksichtigt werden.



Mit den Themen Immobilienmarketing, Wertermittlung und Wohnungswirtschaft verbindet das dargestellte Weiterbildungsangebot unterschiedliche fachliche Perspektiven der Immobilienbranche. Für Teilnehmer, die sich beruflich neu orientieren oder vorhandene kaufmännische und organisatorische Kompetenzen um immobilienspezifisches Wissen ergänzen möchten, entsteht damit ein Ansatzpunkt für die gezielte fachliche Weiterentwicklung.

(lifePR) (