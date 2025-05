Frontend & Backend Development praxisnah lernen

In der heutigen digitalen Welt sind qualifizierte Webentwickler gefragter denn je. Unsere 6-monatige Weiterbildung bietet Ihnen die perfekte Grundlage, um in der Webentwicklung durchzustarten – ob im Frontend, Backend oder als vielseitiger Full-Stack Developer.Sie lernen von Grund auf die Erstellung moderner Websites und dynamischer Webanwendungen . Im Frontend-Bereich beherrschen Sie am Ende HTML5, CSS3 und JavaScript – inklusive moderner Bibliotheken wie React.js und Frameworks wie Bootstrap. Sie setzen responsives Design um, berücksichtigen UX/UI-Prinzipien und entwickeln benutzerfreundliche Oberflächen.Im Backend arbeiten Sie mit PHP und MySQL, entwickeln Datenbankstrukturen, realisieren serverseitige Prozesse, implementieren Sicherheitsmechanismen und erstellen APIs nach REST-Prinzipien. Darüber hinaus lernen Sie Node.js, Composer und den Umgang mit modernen Entwicklungsumgebungen.Sie trainieren den professionellen Einsatz von Tools wie Git & GitHub, npm, Webpack, Visual Studio Code sowie Techniken der agilen Entwicklung (Scrum, Kanban). Ihr erworbenes Wissen wenden Sie in einer praxisorientierten Projektarbeit an, die als Referenz für spätere Bewerbungen dient.Die Weiterbildung ist zu 100 % mit einem Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters förderbar und richtet sich insbesondere an motivierte Arbeitssuchende, Quereinsteiger mit IT-Affinität oder Berufsrückkehrer, die sich zukunftssicher aufstellen wollen.Frontend-Technologien: HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, DOM, Bootstrap, React.js, Vue.js (Grundlagen), Responsive WebdesignBackend-Entwicklung: PHP, MySQL, Datenbankmodellierung, Sessions, Formularverarbeitung, REST-APITools & Frameworks: Node.js, npm, Git, GitHub, Composer, Webpack, ESLintUX/UI & Design: Usability, Barrierefreiheit, Screendesign, mobile-first-AnsätzeProjektmanagement: Agile Methoden (Scrum/Kanban), Versionskontrolle, DeploymentPortfolio-Projekt: Planung, Umsetzung und Präsentation einer eigenen WebanwendungArbeitssuchende mit Interesse an IT & WebentwicklungQuereinsteiger aus Medien, Gestaltung oder technischen BerufenMenschen mit gestalterischem oder analytischem DenkenAlle, die in 6 Monaten fit für den Einstieg in die Webbranche werden wollen