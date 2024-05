Erfahren Sie Fachwissen in der Webentwicklung

Die FiGD Akademie GmbH präsentiert eine erneute intensive Weiterbildung im Bereich Webentwicklung, startend am 17. Juni 2024 und über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten erstreckend. Diese Weiterbildung richtet sich an alle, die ihre Fähigkeiten in der Webentwicklung erweitern und ihr Fachwissen vertiefen möchten.- Grundlegende Konzepte des Internets und seiner Protokolle verstehen- Vertiefung in die Client-Server-Architektur und Webserver-Funktionalität- Umfassende Kenntnisse über URLs, Domains und DNS erlangen- Praktische Anwendung semantisch strukturierter HTML-Webseiten- Effektive Nutzung von CSS für visuelles Design und Animationen- Fortgeschrittene CSS-Konzepte wie Selektoren und Kaskadierung kennenlernen- Erweiterte CSS-Techniken für anspruchsvolle Layouts und Designs- JavaScript-Programmierung für die Entwicklung interaktiver Webseiten- Einbindung von JavaScript-Bibliotheken und Frameworks wie React oder Angular- Gestaltung responsiver Webseiten für verschiedene Bildschirmgrößen- Implementierung moderner UI/UX-Konzepte für optimale Benutzererfahrung- Optimierung von Webseitenleistung und Ladezeiten durch effiziente Frontend-Entwicklung- Serverseitige Logik mit Technologien wie Node.js oder PHP entwickeln- Einrichtung und Verwendung von SQL- oder NoSQL-Datenbanken für die Datenverwaltung- Implementierung von RESTful APIs für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend- Sicherheit und Datenschutzaspekte bei der Backend-Entwicklung berücksichtigen- Testen, Debuggen und Optimieren von Backend-Systemen für maximale Zuverlässigkeit- Einblick in die Nutzung von Versionskontrollsystemen wie Git für effiziente Codeverwaltung Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und Jobcenter finanziert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit und Jobcenter oder vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH Weitere Kurse mit Bildungsgutschein für Programmierkurse finden Sie auf Kursnet Die Anmeldung für diese spannende Weiterbildung ist ab sofort möglich! Besuchen Sie unsere Website www.figd-akademie.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 030 42020910 für weitere Informationen.