Englisch für den Beruf: Kursangebot der FiGD Akademie

Die FiGD Akademie bietet ab dem 11. März 2024 wieder die Fortbildung " Englisch für den Beruf " an, die eine umfassende Weiterbildungsmöglichkeit für Arbeitsuchende und Berufstätige bietet. Im Folgenden sind die detaillierten Inhalte dieses Kurses aufgeführt:- Dauer und Zeitplan: Der dreimonatige Kurs findet regelmäßig statt und beginnt um 8:30 Uhr.- Ort: Die Kurse werden in den Räumlichkeiten der FiGD - Akademie für Medienentwicklung nahe dem Berliner S-Bahnhof Landsberger Allee abgehalten.- Niveaus und Inhalte: Das Programm deckt ein breites Spektrum von Sprachniveaus ab, von A2 bis C1. Es beinhaltet:- Effektive Kommunikation im Geschäftsumfeld: Strategien zur erfolgreichen mündlichen und schriftlichen Kommunikation in beruflichen Situationen, einschließlich E-Mail-Korrespondenz, Berichten und Präsentationen.- Vertiefung von Aussprache, Grammatik und Wortschatz: Gezielte Übungen zur Verbesserung der Aussprache, Festigung grammatikalischer Konzepte und Erweiterung des Wortschatzes, insbesondere im Bereich des Business-Englisch. Business Englisch : Spezifische sprachliche Anforderungen im Geschäftsumfeld, einschließlich branchenspezifischer Terminologie und dem Verstehen sowie Verfassen von Geschäftsdokumenten.- Praktische Übungen: Aktive Einbindung der Teilnehmer in praxisorientierte Übungen wie Rollenspiele und Gruppendiskussionen zur Stärkung ihrer Fähigkeiten und ihres Selbstbewusstseins im Umgang mit der englischen Sprache.- Zertifizierung: Möglichkeit zur Teilnahme an der international anerkannten TOEIC-Prüfung, um die Englischkenntnisse offiziell zu zertifizieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu stärken.- Berufliche Relevanz: Die TOEIC-Prüfung ist speziell auf berufliche Situationen ausgerichtet und wird von Unternehmen, Universitäten und Business Schools als Maßstab für Englischkompetenz geschätzt.- Zielgruppe: Arbeitsuchende aus verschiedenen Branchen, die ihre Englischkenntnisse für einen erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg verbessern möchten.- Anmeldung: Interessierte können sich unter der Rufnummer 030 42020910 anmelden.- Vorteile: Intensive Schulungen und umfassende Unterstützung, um die sprachlichen Fertigkeiten zu erweitern und in einem globalen Arbeitsumfeld erfolgreich zu sein.- Globale Arbeitswelt: Gute Englischkenntnisse sind unerlässlich, um berufliche Chancen zu nutzen und in der heutigen globalisierten Arbeitswelt erfolgreich zu sein.- Berufliche Perspektiven: Vorbereitung auf eine Vielzahl von Einsatzgebieten wie Büroorganisation, Kundenbetreuung und internationale Geschäftskommunikation.- Fähigkeiten: Befähigung, sich souverän und professionell in englischer Sprache auszudrücken und sich erfolgreich in einem globalen Arbeitsumfeld zu positionieren.: Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit gefördert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kosten für den Kurs über den Bildungsgutschein abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit. Link zu Kursnet ).Mit einem Bildungsgutschein haben Sie die Möglichkeit, die Weiterbildung " Englisch für den Beruf " zu absolvieren und Ihre Englischkenntnisse auf professionelle Weise zu verbessern.Für weitere Informationen und Anmeldungen steht die FiGD Akademie GmbH gerne zur Verfügung:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 BerlinTel.: 030 42020910E-Mail: info@figd-akademie.de Web: https://www.figd-akademie.de