Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033236

FiGD Akademie GmbH Storkower Straße 158 10407 Berlin, Deutschland http://www.figd-akademie.de/
Ansprechpartner:in Frau Dr. Manuela Krauß
Logo der Firma FiGD Akademie GmbH

Digital gestalten, real profitieren – Ihre 3D-Weiterbildung im Überblick

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit fundierter 3D-Modeling-Kompetenz – praxisnah, kreativ und zu 100 % förderfähig.

(lifePR) (Berlin, )
Die digitale Kreativbranche boomt – und mit ihr der Bedarf an kompetenten Fachkräften im Bereich 3D-Design. Wer heute professionell visualisieren, animieren oder virtuelle Welten erschaffen kann, hat beste Chancen auf dem modernen Arbeitsmarkt. Die FiGD Akademie GmbH bietet ab dem 15. September 2025 eine kompakte, praxisorientierte Weiterbildung im Bereich 3D-Modeling mit Blender an – wahlweise im Präsenzunterricht in Berlin oder als ortsunabhängigen Onlinekurs. In rund zwei Monaten bis zum 21. November 2025 werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzt, eigene 3D-Projekte zu konzipieren und umzusetzen – von der ersten Idee bis zum finalen Rendering.

Im Fokus der Weiterbildung stehen kreative und technische Kompetenzen: Modellieren, Texturieren, Lichtsetzung, Animation, Szenenaufbau und die Nutzung der Blender-Software als zentrales Werkzeug im professionellen 3D-Design. Ein besonderer Wert wird dabei auf realitätsnahe Umsetzungen und den Einsatz im beruflichen Kontext gelegt. Die Weiterbildung richtet sich an kreative Köpfe, die in Design, Medienproduktion, Game Development oder Architektur neue berufliche Perspektiven erschließen möchten. Auch für Quereinsteigende mit gestalterischem Gespür und technischem Interesse ist dieses Angebot ideal geeignet.

Der Unterricht findet werktags von 08:30 bis 15:30 Uhr statt – betreut durch erfahrene Fachdozentinnen und Dozenten aus der Praxis. Die Teilnahme ist zu 100 % über den Bildungsgutschein förderbar – Informationen zur Förderung finden Sie unter Förderung über den Bildungsgutschein. Wer sich über den detaillierten Aufbau der Weiterbildung informieren möchte, findet unter Design & Medieninformatik einen umfassenden Überblick. Auch das Schulungspaket zur Weiterbildung bietet tiefe Einblicke in die Inhalte, Materialien und Betreuungskonzepte.

Darüber hinaus stellt die FiGD Akademie ein Infopaket zum Download bereit und lädt alle Interessierten herzlich ein, über das Kontaktformular einen Beratungstermin zu vereinbaren – persönlich, telefonisch oder digital. So kann individuell geklärt werden, wie die Weiterbildung optimal in die persönliche Lebens- und Berufssituation passt. Die Nachfrage nach 3D-Design-Know-how steigt kontinuierlich – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich mit dieser praxisnahen, arbeitsmarktorientierten Qualifizierung neu aufzustellen.

Alle Details zur Weiterbildung, zu Fördermöglichkeiten und Terminen finden Sie direkt auf der offiziellen Seite der FiGD Akademie: 3D-Modeling mit Blender. Zögern Sie nicht, und sichern Sie sich Ihren Platz – für einen zukunftsorientierten Neustart in der Kreativwirtschaft.

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Schulungszentrum in Berlin, zentral gelegen an der Storkower Str. 158, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee im Prenzlauer Berg. Die Akademie bietet eine breite Palette an Weiterbildungsprogrammen, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer zu verbessern und sie auf neue berufliche Herausforderungen vorzubereiten.

Angebote und Programme
Programmierung: Kurse in HTML, CSS, PHP, JavaScript und Java unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Kenntnisse in der Web- und Softwareentwicklung zu erweitern.

Administration: Schulungen in Linux-Administration bieten tiefergehendes Wissen zur Verwaltung und Konfiguration von Systemen.

Design: Das Angebot umfasst Grafikdesign, 3D-Modellierung und CAD, um kreative und technische Fähigkeiten zu fördern.

Immobilien: Schulungen in Wertermittlung und Immobilienvermarktung bereiten auf den Immobilienmarkt vor.

Sprachen: Business-Englisch und Spanisch für Anfänger sind verfügbar, um die Sprachkompetenzen für den internationalen Berufsmarkt zu verbessern.

Jobcoaching: Unterstützung durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III hilft bei der beruflichen Neuorientierung.

MS Office: Kurse zu MS Office 2021 vermitteln Kenntnisse in der Nutzung der gängigen Office-Anwendungen.

Buchhaltung: Praxisnahe Schulungen in Buchhaltung mit und ohne Datev bieten umfassende Qualifikationen für den Bereich Rechnungswesen.

Die FiGD Akademie ist DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für internationale Sprachprüfungen wie TOEIC und WiDaF. Die Kurse sind sowohl als Vollzeit- als auch Abendseminare verfügbar.

Finanzierung und Förderung
Die Weiterbildungsmöglichkeiten können durch staatliche Förderungen wie den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanziert werden. Diese Förderungen helfen den Teilnehmern, die Kosten der Weiterbildung zu decken, ohne eigene finanzielle Belastungen eingehen zu müssen.

Standort und Kontakt
Die Akademie ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Interessierte können sich für weitere Informationen oder zur Anmeldung telefonisch unter 030 42020910 melden oder eine E-Mail senden.

Die FiGD Akademie GmbH freut sich darauf, Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.