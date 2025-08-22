Digital gestalten, real profitieren – Ihre 3D-Weiterbildung im Überblick

Die digitale Kreativbranche boomt – und mit ihr der Bedarf an kompetenten Fachkräften im Bereich 3D-Design. Wer heute professionell visualisieren, animieren oder virtuelle Welten erschaffen kann, hat beste Chancen auf dem modernen Arbeitsmarkt. Die FiGD Akademie GmbH bietet ab dem 15. September 2025 eine kompakte, praxisorientierte Weiterbildung im Bereich 3D-Modeling mit Blender an – wahlweise im Präsenzunterricht in Berlin oder als ortsunabhängigen Onlinekurs. In rund zwei Monaten bis zum 21. November 2025 werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzt, eigene 3D-Projekte zu konzipieren und umzusetzen – von der ersten Idee bis zum finalen Rendering.



Im Fokus der Weiterbildung stehen kreative und technische Kompetenzen: Modellieren, Texturieren, Lichtsetzung, Animation, Szenenaufbau und die Nutzung der Blender-Software als zentrales Werkzeug im professionellen 3D-Design. Ein besonderer Wert wird dabei auf realitätsnahe Umsetzungen und den Einsatz im beruflichen Kontext gelegt. Die Weiterbildung richtet sich an kreative Köpfe, die in Design, Medienproduktion, Game Development oder Architektur neue berufliche Perspektiven erschließen möchten. Auch für Quereinsteigende mit gestalterischem Gespür und technischem Interesse ist dieses Angebot ideal geeignet.



Der Unterricht findet werktags von 08:30 bis 15:30 Uhr statt – betreut durch erfahrene Fachdozentinnen und Dozenten aus der Praxis. Die Teilnahme ist zu 100 % über den Bildungsgutschein förderbar – Informationen zur Förderung finden Sie unter Förderung über den Bildungsgutschein. Wer sich über den detaillierten Aufbau der Weiterbildung informieren möchte, findet unter Design & Medieninformatik einen umfassenden Überblick. Auch das Schulungspaket zur Weiterbildung bietet tiefe Einblicke in die Inhalte, Materialien und Betreuungskonzepte.



Darüber hinaus stellt die FiGD Akademie ein Infopaket zum Download bereit und lädt alle Interessierten herzlich ein, über das Kontaktformular einen Beratungstermin zu vereinbaren – persönlich, telefonisch oder digital. So kann individuell geklärt werden, wie die Weiterbildung optimal in die persönliche Lebens- und Berufssituation passt. Die Nachfrage nach 3D-Design-Know-how steigt kontinuierlich – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich mit dieser praxisnahen, arbeitsmarktorientierten Qualifizierung neu aufzustellen.



Alle Details zur Weiterbildung, zu Fördermöglichkeiten und Terminen finden Sie direkt auf der offiziellen Seite der FiGD Akademie: 3D-Modeling mit Blender. Zögern Sie nicht, und sichern Sie sich Ihren Platz – für einen zukunftsorientierten Neustart in der Kreativwirtschaft.

