Digital gestalten, real profitieren – Ihre 3D-Weiterbildung im Überblick
Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit fundierter 3D-Modeling-Kompetenz – praxisnah, kreativ und zu 100 % förderfähig.
Im Fokus der Weiterbildung stehen kreative und technische Kompetenzen: Modellieren, Texturieren, Lichtsetzung, Animation, Szenenaufbau und die Nutzung der Blender-Software als zentrales Werkzeug im professionellen 3D-Design. Ein besonderer Wert wird dabei auf realitätsnahe Umsetzungen und den Einsatz im beruflichen Kontext gelegt. Die Weiterbildung richtet sich an kreative Köpfe, die in Design, Medienproduktion, Game Development oder Architektur neue berufliche Perspektiven erschließen möchten. Auch für Quereinsteigende mit gestalterischem Gespür und technischem Interesse ist dieses Angebot ideal geeignet.
Der Unterricht findet werktags von 08:30 bis 15:30 Uhr statt – betreut durch erfahrene Fachdozentinnen und Dozenten aus der Praxis. Die Teilnahme ist zu 100 % über den Bildungsgutschein förderbar – Informationen zur Förderung finden Sie unter Förderung über den Bildungsgutschein. Wer sich über den detaillierten Aufbau der Weiterbildung informieren möchte, findet unter Design & Medieninformatik einen umfassenden Überblick. Auch das Schulungspaket zur Weiterbildung bietet tiefe Einblicke in die Inhalte, Materialien und Betreuungskonzepte.
Darüber hinaus stellt die FiGD Akademie ein Infopaket zum Download bereit und lädt alle Interessierten herzlich ein, über das Kontaktformular einen Beratungstermin zu vereinbaren – persönlich, telefonisch oder digital. So kann individuell geklärt werden, wie die Weiterbildung optimal in die persönliche Lebens- und Berufssituation passt. Die Nachfrage nach 3D-Design-Know-how steigt kontinuierlich – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich mit dieser praxisnahen, arbeitsmarktorientierten Qualifizierung neu aufzustellen.
Alle Details zur Weiterbildung, zu Fördermöglichkeiten und Terminen finden Sie direkt auf der offiziellen Seite der FiGD Akademie: 3D-Modeling mit Blender. Zögern Sie nicht, und sichern Sie sich Ihren Platz – für einen zukunftsorientierten Neustart in der Kreativwirtschaft.