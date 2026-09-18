Business English für den Beruf: Sprachkompetenz für internationale Arbeitswelten

Internationale Zusammenarbeit, digitale Kommunikation und global vernetzte Geschäftsprozesse machen Englisch in vielen Berufsfeldern zu einer wichtigen Zusatzkompetenz. Dabei geht es längst nicht ausschließlich um Tätigkeiten in international ausgerichteten Unternehmen. Englische Fachbegriffe, Softwareoberflächen, Dokumentationen, E-Mails und digitale Meetings gehören auch in zahlreichen kaufmännischen, kreativen und technischen Arbeitsbereichen zum Berufsalltag. Für Arbeitssuchende und Menschen in beruflicher Neuorientierung kann es deshalb sinnvoll sein, vorhandene Englischkenntnisse gezielt für berufliche Situationen weiterzuentwickeln.



Die FiGD Akademie GmbH in Berlin bietet mit der Weiterbildung Business English eine Qualifizierung an, die auf die Anwendung der englischen Sprache im beruflichen Umfeld ausgerichtet ist. Das dargestellte Angebot beginnt am 23. November 2026 und ist als Intermediate Course beziehungsweise Online-Angebot für die Sprachniveaus B1 bis C1 ausgewiesen. Damit richtet sich die Weiterbildung an Teilnehmer, die bereits über entsprechende Englischkenntnisse verfügen und ihre sprachlichen Fähigkeiten mit Blick auf berufliche Anforderungen ausbauen möchten.



Business English unterscheidet sich in seiner Ausrichtung vom allgemeinen Sprachunterricht. Im beruflichen Kontext kommt es darauf an, Informationen angemessen zu verstehen, Fachbegriffe einzuordnen und situationsgerecht zu kommunizieren. Je nach Tätigkeit können dabei schriftliche Kommunikation, Gespräche, digitale Zusammenarbeit oder der Umgang mit englischsprachigen Arbeitsmaterialien eine Rolle spielen. Die Weiterentwicklung vorhandener Sprachkenntnisse kann somit dazu beitragen, sich auf Kommunikationssituationen in unterschiedlichen beruflichen Zusammenhängen vorzubereiten.



Wie vielfältig der mögliche Einsatz ist, zeigt auch das Informationsmotiv der FiGD Akademie. Dort werden beispielhaft Tätigkeitsfelder wie Office Assistant, Visual Artist, Medien-Profi, Full Stack Developer, Programmierer und Sachbearbeiter genannt. Diese Auswahl verdeutlicht, dass berufliches Englisch nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt ist. Im Office- und Verwaltungsbereich können andere sprachliche Anforderungen entstehen als in Mediengestaltung, Programmierung oder Webentwicklung. Gemeinsam ist diesen Bereichen jedoch, dass englischsprachige Begriffe, Informationen und Kommunikationssituationen Teil des Arbeitsalltags sein können.



Wer sich zunächst einen breiteren Überblick über die Möglichkeiten zur sprachlichen Qualifizierung verschaffen möchte, findet bei der FiGD Akademie weitere Informationen zu Sprachen und Sprachprüfungen. Die Akademie ist ETS TOEIC Center und WiDaF-Testzentrum. Damit gehört das Thema berufsbezogener Sprachkompetenz zu den fachlichen Bereichen des Berliner Bildungsträgers.



Für die berufliche Weiterbildung ist außerdem entscheidend, dass die gewählte Qualifizierung zum persönlichen Kenntnisstand und zum angestrebten Tätigkeitsfeld passt. Ein vorhandenes Sprachniveau bildet dabei die Grundlage für eine sinnvolle Weiterentwicklung. Die FiGD Akademie stellt deshalb auch allgemeine Informationen rund um Englisch und entsprechende Qualifizierungsmöglichkeiten bereit. Für Interessenten ist es sinnvoll, vor Beginn zu klären, welches Angebot dem eigenen Sprachniveau und den beruflichen Zielen entspricht.



Das aktuelle Business-English-Angebot wird als Online-Kurs dargestellt. Diese Unterrichtsform kann insbesondere für Teilnehmer interessant sein, die eine sprachliche Weiterbildung ortsunabhängig absolvieren möchten. Unabhängig davon führt die FiGD Akademie je nach Angebot Weiterbildungen in Präsenz, hybrid oder im virtuellen Klassenzimmer durch. Welche konkrete Form für eine gewünschte Qualifizierung vorgesehen ist, sollte jeweils anhand des entsprechenden Angebots geprüft werden.



Für Arbeitssuchende stellt sich neben den fachlichen Inhalten häufig die Frage nach den Finanzierungsmöglichkeiten. Die FiGD Akademie ist ein AZAV-zertifizierter Bildungsträger in Berlin. Bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen kann eine Förderung über Bildungsgutschein oder AVGS möglich sein. Informationen zur Förderung einer Weiterbildung stellt die Akademie unter Bildungsgutschein und Weiterbildung zur Verfügung. Ob eine Förderung im konkreten Fall bewilligt wird, entscheidet der zuständige Kostenträger anhand der individuellen Voraussetzungen.



Business English kann vorhandene berufliche Qualifikationen um eine sprachliche Komponente ergänzen. Ob Office-Organisation, Medien, IT oder Sachbearbeitung: Wer englischsprachige Informationen sicherer einordnen und im beruflichen Umfeld angemessen kommunizieren kann, erweitert seine Möglichkeiten für Aufgaben, bei denen Englisch benötigt wird. Die Weiterbildung ab dem 23. November 2026 setzt genau an dieser Verbindung von vorhandenen Sprachkenntnissen und beruflicher Anwendung an.

(lifePR) (