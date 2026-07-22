Business English: Geförderte Weiterbildung für bessere Karrierechancen
Arbeitssuchende können ihre Sprachkenntnisse gezielt erweitern und die Teilnahme vollständig über einen Bildungsgutschein fördern lassen.
Die Weiterbildung vermittelt praxisnah die sprachlichen Anforderungen typischer Geschäftssituationen. Trainiert werden unter anderem Telefongespräche, Meetings, Präsentationen, geschäftliche E-Mails und die Kommunikation mit internationalen Ansprechpartnern. Zusätzlich werden Grammatik, Wortschatz, Hörverständnis, Leseverständnis und Aussprache systematisch verbessert. Die Inhalte orientieren sich am jeweiligen Sprachniveau und an den beruflichen Zielen der Teilnehmer. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse als auch zur Vorbereitung auf neue Tätigkeiten mit internationalem Bezug. Weitere Informationen zu den verfügbaren Angeboten finden Interessierte im Bereich Englisch-Weiterbildung.
Je nach Kursumfang ist auch eine Vorbereitung auf den international anerkannten TOEIC-Test möglich. Das Testergebnis kann Bewerbungsunterlagen um einen nachvollziehbaren Nachweis berufsbezogener Englischkenntnisse ergänzen und die eigene Qualifikation gegenüber Arbeitgebern transparenter machen. Die erworbenen Kenntnisse sind in zahlreichen Bereichen einsetzbar, beispielsweise in Assistenz, Verwaltung, Kundenservice, Vertrieb, Projektarbeit und internationaler Geschäftskommunikation.
Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können die Lehrgangskosten zu 100 Prozent über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters übernommen werden. Informationen zur Förderung bietet die Seite zum Bildungsgutschein. Interessierte können jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren und gemeinsam mit der FiGD Akademie den passenden Kursumfang sowie die beruflichen Ziele klären.