Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068055

FiGD Akademie GmbH Storkower Straße 158 10407 Berlin, Deutschland http://www.figd-akademie.de/
Ansprechpartner:in Frau Dr. Manuela Krauß
Logo der Firma FiGD Akademie GmbH

Business English: Geförderte Weiterbildung für bessere Karrierechancen

Arbeitssuchende können ihre Sprachkenntnisse gezielt erweitern und die Teilnahme vollständig über einen Bildungsgutschein fördern lassen.

(lifePR) (Berlin, )
Englischkenntnisse gehören in vielen Berufen zum täglichen Arbeitsalltag. Unternehmen kommunizieren mit internationalen Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern, führen Videokonferenzen auf Englisch und erwarten eine sichere schriftliche und mündliche Kommunikation. Für Arbeitssuchende können nachweisbare berufsbezogene Sprachkenntnisse deshalb ein wichtiger Vorteil bei Bewerbungen und beim Einstieg in neue Aufgabenbereiche sein. Die Weiterbildung Business English der FiGD Akademie richtet sich an Teilnehmer, die ihre vorhandenen Englischkenntnisse gezielt für den beruflichen Einsatz ausbauen möchten.

Die Weiterbildung vermittelt praxisnah die sprachlichen Anforderungen typischer Geschäftssituationen. Trainiert werden unter anderem Telefongespräche, Meetings, Präsentationen, geschäftliche E-Mails und die Kommunikation mit internationalen Ansprechpartnern. Zusätzlich werden Grammatik, Wortschatz, Hörverständnis, Leseverständnis und Aussprache systematisch verbessert. Die Inhalte orientieren sich am jeweiligen Sprachniveau und an den beruflichen Zielen der Teilnehmer. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse als auch zur Vorbereitung auf neue Tätigkeiten mit internationalem Bezug. Weitere Informationen zu den verfügbaren Angeboten finden Interessierte im Bereich Englisch-Weiterbildung.

Je nach Kursumfang ist auch eine Vorbereitung auf den international anerkannten TOEIC-Test möglich. Das Testergebnis kann Bewerbungsunterlagen um einen nachvollziehbaren Nachweis berufsbezogener Englischkenntnisse ergänzen und die eigene Qualifikation gegenüber Arbeitgebern transparenter machen. Die erworbenen Kenntnisse sind in zahlreichen Bereichen einsetzbar, beispielsweise in Assistenz, Verwaltung, Kundenservice, Vertrieb, Projektarbeit und internationaler Geschäftskommunikation.

Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können die Lehrgangskosten zu 100 Prozent über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters übernommen werden. Informationen zur Förderung bietet die Seite zum Bildungsgutschein. Interessierte können jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren und gemeinsam mit der FiGD Akademie den passenden Kursumfang sowie die beruflichen Ziele klären.

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Weiterbildungszentrum mit Sitz in Berlin-Prenzlauer Berg, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee (Storkower Straße 158). Seit der Gründung im Jahr 2000 qualifiziert die Akademie Menschen für den digitalen Arbeitsmarkt – praxisnah, förderfähig und berufsorientiert. Die Teilnahme ist vor Ort in Berlin oder online möglich.

Die FiGD Akademie betreibt ausschließlich ihren Berliner Standort und bietet dort sowie online ein breites Spektrum an Weiterbildungen in den Bereichen:
Softwareentwicklung & Webtechnologien: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, OOP, CMS, Mobile Apps
Design & Medien: Grafikdesign, UX/UI, Editorial Design, CAD & 3D
Immobilienwirtschaft: Sachbearbeitung, Projektentwicklung, Kalkulation
Wirtschaft & Office: MS Office 2021, Buchhaltung mit/ohne DATEV, Projektassistenz
Sprachen & Kommunikation: Business English, Deutsch, Präsentationstechniken
Systemadministration: Linux (LPIC), Netzwerke, IT-Sicherheit
Jobcoaching & Karriereberatung: AVGS-Maßnahmen nach §45 SGB III

Die Kurse sind förderfähig über den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Jobcenter und Agenturen für Arbeit. Als DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für TOEIC und WiDaF bietet die Akademie auch international anerkannte Prüfungen an.

Weitere Informationen unter: 030 / 42020910 ✉️ info@figd-akademie.de – www.figd-akademie.de

FiGD Akademie – Weiterbildung, die wirkt. Vor Ort oder online.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.