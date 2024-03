Büroorganisation und -management: Fundamentale Fähigkeiten für die moderne Büroassistenz

Die FiGD Akademie GmbH bietet erneut eine Weiterbildung im Bereich Büroassistenz an! Unser Kurs vermittelt eine umfassende Einführung in die verschiedenen Aspekte von Büroorganisation und -management – grundlegende Fähigkeiten für die moderne Büroassistenz. Er richtet sich an alle, die ihre Kompetenzen und Kenntnisse in diesem Bereich erweitern möchten. Der Kurs beginnt amund erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 9 Monaten. 1. Microsoft Office-Kenntnisse: In unserem Kurs erhalten Sie eine umfassende Schulung in allen MS Office-Programmen, einschließlich Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook und anderen. Sie lernen, professionelle Dokumente zu erstellen und zu formatieren, komplexe Daten in Tabellen und Diagrammen zu verwalten, überzeugende Präsentationen zu gestalten und effizient mit E-Mails und Terminen umzugehen. Unsere praxisorientierten Übungen helfen Ihnen, Ihre Fähigkeiten in der Nutzung dieser wichtigen Bürosoftware zu verbessern.In diesem Bereich werden grundlegende Konzepte des Projektmanagements vermittelt. Dazu gehören Aspekte wie die Planung, Durchführung, Überwachung und Abschluss von Projekten. Teilnehmer lernen, Projekte zu strukturieren, Ressourcen effizient zuzuweisen und Zeitpläne zu erstellen und zu verwalten. Die Koordination von Teamaktivitäten, die Überwachung des Fortschritts und die rechtzeitige Kommunikation von Problemen oder Änderungen sind ebenfalls wichtige Themen. Durch praxisorientierte Übungen und Fallstudien können Teilnehmer praktische Erfahrungen im Umgang mit realen Projektszenarien sammeln und ihre Fähigkeiten im Projektmanagement verbessern.Dieser Bereich vermittelt grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Buchhaltung und Finanzen, die für die Büroassistenz wichtig sind. Teilnehmer lernen die Grundlagen der Rechnungsstellung, Zahlungsverarbeitung und Budgetierung kennen. Sie erhalten Einblicke in die Verwaltung von Finanzdokumenten wie Rechnungen, Quittungen und Kostenaufstellungen. Das Verständnis der finanziellen Aspekte ermöglicht es den Teilnehmern, finanzielle Transaktionen korrekt zu verarbeiten, die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu überwachen und bei Bedarf relevante Berichte zu erstellen.In diesem Bereich werden die rechtlichen und ethischen Grundlagen behandelt, die im Büroalltag relevant sind. Teilnehmer lernen, Datenschutzbestimmungen und andere rechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere im Umgang mit sensiblen Kundeninformationen und persönlichen Daten. Sie werden sensibilisiert für ethische Standards und berufliche Integrität in der Geschäftskommunikation und -praxis. Durch die Auseinandersetzung mit Fallbeispielen und Diskussionen können Teilnehmer ein Verständnis für die Bedeutung der Einhaltung rechtlicher und ethischer Richtlinien entwickeln und lernen, angemessen darauf zu reagieren. Diese Weiterbildung kann durch einen Bildungsgutschein (BGS) der Agentur für Arbeit gefördert werden. Arbeitsuchende, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kursgebühren über den Bildungsgutschein zu decken. Weitere Einzelheiten zur Beantragung und Nutzung des Bildungsgutscheins erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit oder indem Sie einen kostenlosen Beratungstermin in der FiGD Akademie GmbH vereinbaren.Entdecken Sie weitere Kurse, die mit einem Bildungsgutschein für Programmierkurse auf " Kursnet " angeboten werden. (öffnet in einem neuen Tab).Die Anmeldung für die Weiterbildung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.figd-akademie.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 030 42020910.