Berufsbezogenes Deutsch und Office-Kompetenzen: Vorbereitung auf den globalen Arbeitsmarkt

Die FIGD Akademie ist ein offiziell akkreditiertes Testzentrum für die WiDaF-Prüfung. Diese Prüfung bietet Unternehmen weltweit ein einzigartiges Verfahren zur Validierung der berufsbezogenen Deutschkenntnisse ihrer Mitarbeiter. Die WiDaF-Prüfung ist in vier Niveaus unterteilt und bewertet sowohl sprachliche als auch fachliche Kompetenzen. Unternehmen können sie nutzen, um die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu validieren und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen. Das WiDaF-Deutschprüfungssystem bietet eine international anerkannte Plattform zur effektiven Bewertung der berufsbezogenen Deutschkenntnisse am Arbeitsplatz.Unser Kurs umfasst eine umfassende Vorbereitung auf die WiDaF-Prüfung und bietet:- Intensives Deutsch-Training- Anwendung von Deutsch im Berufsalltag- Schwerpunkte auf Orthografie, Grammatik und Satztechnik- Übungen zur mündlichen Kommunikation im beruflichen Kontext- Anleitungen zur Verfassung von Schriftverkehr- Strategien für Konfliktsituationen in deutschen Unternehmen- Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen- Training für Vorstellungsgespräche in deutscher Sprache- Grundlagen in Programmen der Textverarbeitung inkl. deutscher Satztechnik- Grundlagen in Tabellenkalkulationen- und vieles mehrFlexibel nach Ihren Bedürfnissenab Deutsch-Level A1/A2 (Nachweis oder Eignungstest im Haus)Hohe globale Anerkennung für Berufsbezogenes Deutsch am ArbeitsplatzDiese Weiterbildung kann zu 100 % durch einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Agentur für Arbeit finanziert werden. Arbeitsuchende, die die Voraussetzungen erfüllen, haben die Möglichkeit, die Kurskosten vollständig über den AVGS abzudecken. Weitere Informationen zur Beantragung und Nutzung des AVGS erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit oder Jobcenter.Für weitere Informationen und Anmeldungen steht die FiGD Akademie GmbH gerne zur Verfügung:FiGD Akademie GmbHStorkower Straße 15810407 BerlinTel.: 030 42020910E-Mail: info@figd-akademie.de Web: https://www.figd-akademie.de